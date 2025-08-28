Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást

Azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Az adórendszer átalakítása a Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.

Az adóemelés miatt a keresetek emelkedése is megállna, a nettó fizetés csökkenne, ha Magyar Péter és pártja nyerné a választásokat.

Forrás: KSH

a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó fizetése jelentősen, több tízezer, vagy akár százezer forinttal csökkenne.

Azoknak nem járna az adóemelés a nettó fizetés csökkenésével, akiknek a bruttó keresete jelenleg 416 666 forint, vagy annál alacsonyabb. A KSH legfrissebb adatai szerint az első két jövedelmi ötödben érintettek keresetét nem érintené közvetlenül a Tisza-csomag,

vagyis a munkavállalók több, mint fele azonnali nettó fizetéscsökkenéssel szembesülne.

Mit tervez Magyar Péter és a baloldali szakértői?

Ahogy arról korábban a Mandiner is részletesen beszámolt, a napokban szivárgott ki az a dokumentum, amelyben a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja

a többkulcsos adórendszer bevezetését,

a családi adókedvezmény megszüntetését

és a nők és a fiatalok szja-mentességének eltörlését javasolja, már 2026 második felétől.

Az adórendszer átalakítása a 2010 előtti, Gyurcsány-Bajnai kormányok adópolitikáját hozná vissza, ám jelentős adóemelés is szerepel Magyar Péter és a Tisza Párt tervei között. A napvilágot látott belső dokumentum szerint az szja mértéke