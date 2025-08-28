Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást

Ez tehát azt jelenti, hogy a bruttó mediánkereset – az az összeg, aminél kevesebbet ugyanannyian keresnek, mint amennyien többet – estén, azaz júniusban bruttó 567 700 forintra vetítve havonta közel 10 600 forinttal kevesebb nettót kapnának azok, akik nem részesülnek családi adókedvezményben. A júniusi, bruttó 704 400 forintos átlagkeresetet alapul véve pedig az adóemelés miatt havonta 20 150 forinttól esnének el az érintettek. Ez éves szinten több, mint 200 ezer forint veszteséget jelent a gyermektelen és más kedvezményben sem részesülő munkavállalóknak.
A Tisza-csomag tartalmaz még emellett más megszorításokat is:
eltörölnék a fiatalok, a négygyermekesek és a 30 év alatti anyák szja-mentességét és a következő években a három és kétgyermekesek tervezett adómentességét is „felülvizsgálnák”.
Baloldali szakértők az adóemelés mellett
Az egyelőre még nem derült ki, pontosan kinek a nevéhez köthető a javaslat, de több olyan baloldali közgazdász is megjelenhetett a Tisza Párt környékén, akik nyíltan ellenzik a kormány adópolitkáját, ugyanakkor támogatták a Gyurcsány-Bajnai kormányok megszorításait. Közéjük tartozik
- Petschnig Mária Zita,
- Bod Péter Ákos,
- Pogátsa Zoltán
- és Surányi György korábbi jegybankelnök.
A baloldalhoz köthető gazdasági szakértők egybehangzóan azt állítják, az egykulcsos adórendszer igazságtalan és azonnal vissza kell állítani a többkulcsos adórendszert.
Petschnig Mária Zita korábban úgy fogalmazott:
Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania.
A baloldalhoz köthető közgazdász pedig aligha marad távol a Tisza Párt gazdasági elképzeléseitől, miután az is kiderült: a munkavállalók jelentős részének fizetéscsökkenése legfeljebb az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfacsökkentésére lenne elég, illetve legfeljebb arra, hogy az áfa 27-ról 26 százalékra csökkenjen. Mindez havonta pár száz forintos megtakarítást jelentene a sok tízezres fizetéscsökkenésért cserébe.