08. 28.
csütörtök
Tisza Párt Tisza-csomag adópolitka gyurcsány bajnai Magyar Péter adóemelés

Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást

2025. augusztus 28. 16:42

A többkulcsos szja régi vágya a baloldalnak, a korábbi választásokon is hasonló javaslatokkal állt elő az aktuális ellenzéki vezető. A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.

forint adóemelés fizetés

Azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Az adórendszer átalakítása a Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne. 

adóemelés
Az adóemelés miatt a keresetek emelkedése is megállna, a nettó fizetés csökkenne, ha Magyar Péter és pártja nyerné a választásokat.
Forrás: KSH

a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó fizetése jelentősen, több tízezer, vagy akár százezer forinttal csökkenne. 

Azoknak nem járna az adóemelés a nettó fizetés csökkenésével, akiknek a bruttó keresete jelenleg 416 666 forint, vagy annál alacsonyabb. A KSH legfrissebb adatai szerint az első két jövedelmi ötödben érintettek keresetét nem érintené közvetlenül a Tisza-csomag, 

vagyis a munkavállalók több, mint fele azonnali nettó fizetéscsökkenéssel szembesülne.

Mit tervez Magyar Péter és a baloldali szakértői?

Ahogy arról korábban a Mandiner is részletesen beszámolt, a napokban szivárgott ki az a dokumentum, amelyben a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja 

  • a többkulcsos adórendszer bevezetését,
  • a családi adókedvezmény megszüntetését
  • és a nők és a fiatalok szja-mentességének eltörlését javasolja, már 2026 második felétől.

Az adórendszer átalakítása a 2010 előtti, Gyurcsány-Bajnai kormányok adópolitikáját hozná vissza, ám jelentős adóemelés is szerepel Magyar Péter és a Tisza Párt tervei között. A napvilágot látott belső dokumentum szerint az szja mértéke

  1. 15 százalék lenne évi bruttó 5 millió forintig,
  2. 22 százalékra emelkedne évi bruttó 5 millió és 15 millió forint között,
  3. 33 százalék lenne a 15 millió forintot meghaladó bruttó kereset esetén.

Ez tehát azt jelenti, hogy a bruttó mediánkereset – az az összeg, aminél kevesebbet ugyanannyian keresnek, mint amennyien többet – estén, azaz júniusban bruttó 567 700 forintra vetítve havonta közel 10 600 forinttal kevesebb nettót kapnának azok, akik nem részesülnek családi adókedvezményben. A júniusi, bruttó 704 400 forintos átlagkeresetet alapul véve pedig az adóemelés miatt havonta 20 150 forinttól esnének el az érintettek. Ez éves szinten több, mint 200 ezer forint veszteséget jelent a gyermektelen és más kedvezményben sem részesülő munkavállalóknak.

A Tisza-csomag tartalmaz még emellett más megszorításokat is: 

eltörölnék a fiatalok, a négygyermekesek és a 30 év alatti anyák szja-mentességét és a következő években a három és kétgyermekesek tervezett adómentességét is „felülvizsgálnák”.

Baloldali szakértők az adóemelés mellett

Az egyelőre még nem derült ki, pontosan kinek a nevéhez köthető a javaslat, de több olyan baloldali közgazdász is megjelenhetett a Tisza Párt környékén, akik nyíltan ellenzik a kormány adópolitkáját, ugyanakkor támogatták a Gyurcsány-Bajnai kormányok megszorításait. Közéjük tartozik

  • Petschnig Mária Zita,
  • Bod Péter Ákos,
  • Pogátsa Zoltán
  • és Surányi György korábbi jegybankelnök.

A baloldalhoz köthető gazdasági szakértők egybehangzóan azt állítják, az egykulcsos adórendszer igazságtalan és azonnal vissza kell állítani a többkulcsos adórendszert. 

Petschnig Mária Zita korábban úgy fogalmazott

Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania.

A baloldalhoz köthető közgazdász pedig aligha marad távol a Tisza Párt gazdasági elképzeléseitől, miután az is kiderült: a munkavállalók jelentős részének fizetéscsökkenése legfeljebb az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfacsökkentésére lenne elég, illetve legfeljebb arra, hogy az áfa 27-ról 26 százalékra csökkenjen. Mindez havonta pár száz forintos megtakarítást jelentene a sok tízezres fizetéscsökkenésért cserébe.

Nyitókép: Pixabay

