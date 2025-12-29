Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt volodimir zelenszkij magyar péter varga judit

Zelenszkijt megalázták, Lukasenkát elgázolták, a Tiszát bepánikoltatták, Botkát figyelik

2025. december 29. 09:21

Balszerencsés ütközés egy jégkorong gálameccsen, felkészült a távozásra a Fradi játékosa, megalázták Miamiban Volodimir Zelenszkijt és pánik a Tisza Pártban: íme a vasárnap legolvasottabb cikkei a Mandineren!

2025. december 29. 09:21
null

Lukasenkát elgázolták, úgy kellett összekaparni

December 28-án ünnepi jégkorong gálameccset rendeztek Fehéroroszországban a breszti regionális csapat és belorusz vezetők között.

Az 5–5-ös végeredménnyel zárult barátságos találkozó külön érdekességét adta az a jelenet, amikor 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Aljakszandr Lukasenka elnököt véletlenül saját csapattársa ütközte le 

úgy, hogy a sértettet végül szabályosan le kellett támogatni a pályáról.

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Itt a vége? Lélekben felkészült a távozásra a Fradi játékosa, az NB II-ből is figyelik

Szinte biztos, hogy távozik a Ferencváros csapatától Botka Endre. A 31 éves védő idénye roppant balszerencsésen alakult, a szezon végeztével pedig egyébként is lejárna a szerződése a Fradinál, így 

tulajdonképpen nem is csinál titkot abból, hogy felkészült a klubváltásra. 

A kérdés innentől csak az, mikor és hol folytatja majd pályafutását.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Jelzésértékű: ukrán tisztviselőket küldtek Zelenszkij fogadására Trumpék (VIDEÓ)

Nem éppen államfői fogadtatás várta Miamiban Volodimir Zelenszkijt. Egy videó tanúsága szerint szerény, ukrán fogadóbizottsággal volt kénytelen beérni az ukrán elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Pánik tört ki a Tisza Pártban: Varga Judit és Magyar Péter válása újra középpontba került

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb Facebook-bejegyzésében arról számolt be, újabb fordulatához érkezett Varga Judit és Magyar Péter konfliktusa. Varga Judit volt igazságügyi miniszter legutóbbi megszólalása 

komoly csapást mért Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének politikai stratégiájára.

Az elemző belső forrása megerősítette: olyan rosszul áll a nők körében Magyar Péter, még a saját méréseik szerint is, hogy a baloldali Szily Nórával akartak ezen javítani. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!