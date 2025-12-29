Zelenszkijt megalázták, Lukasenkát elgázolták, a Tiszát bepánikoltatták, Botkát figyelik

Lukasenkát elgázolták, úgy kellett összekaparni
Balszerencsés ütközés.
December 28-án ünnepi jégkorong gálameccset rendeztek Fehéroroszországban a breszti regionális csapat és belorusz vezetők között.
Az 5–5-ös végeredménnyel zárult barátságos találkozó külön érdekességét adta az a jelenet, amikor
Aljakszandr Lukasenka elnököt véletlenül saját csapattársa ütközte le
úgy, hogy a sértettet végül szabályosan le kellett támogatni a pályáról.
Szinte biztos, hogy távozik a Ferencváros csapatától Botka Endre. A 31 éves védő idénye roppant balszerencsésen alakult, a szezon végeztével pedig egyébként is lejárna a szerződése a Fradinál, így
tulajdonképpen nem is csinál titkot abból, hogy felkészült a klubváltásra.
A kérdés innentől csak az, mikor és hol folytatja majd pályafutását.
Ezt is ajánljuk a témában
Borzasztóan balszerencsés éve volt.
Nem éppen államfői fogadtatás várta Miamiban Volodimir Zelenszkijt. Egy videó tanúsága szerint szerény, ukrán fogadóbizottsággal volt kénytelen beérni az ukrán elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Megint a „helyére küldte” a Trump-adminisztráció az ukrán elnököt.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb Facebook-bejegyzésében arról számolt be, újabb fordulatához érkezett Varga Judit és Magyar Péter konfliktusa. Varga Judit volt igazságügyi miniszter legutóbbi megszólalása
komoly csapást mért Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének politikai stratégiájára.
Az elemző belső forrása megerősítette: olyan rosszul áll a nők körében Magyar Péter, még a saját méréseik szerint is, hogy a baloldali Szily Nórával akartak ezen javítani.
Ezt is ajánljuk a témában
Deák Dániel politikai elemző szerint komoly csapást mért Magyar Péter imidzsépítési kísérletére a volt igazságügyi miniszter.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon