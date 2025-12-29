Az „ennél bármi jobb” elviselhetetlen erkölcstelensége

„Egy nyáron át zúgott a »mocskos Fidesz« a mámorító magyar fesztiváléjszakákban. Az eleve nem problémamentes skandálás – hiszen ez erőszak, amellyel egy állásfoglalást, hangulatot, életérzést kényszerítenek olyanokra is, akik nem ezért mentek egy kulturális rendezvényre – felvet egy kényelmetlen kérdést. Mi értelme van ennek? Az az igazság, hogy semmi. Nincs értelme, nincs jelentése, nincs iránya. Nem létezik olyan párt, hogy Mocskosfidesz, más politikailag értelmezhető következménye pedig nincs a rigmusnak.

Nem 1989-et írunk, amikor a »demokráciát« tömör és ütemesen ismételt követelésének nagyon is volt tartalma, könnyen beazonosítható üzenete. Bukjon a pártállam, s hogy utána mi legyen, döntse el a nép. Nem hordozott elköteleződést azzal kapcsolatban, hogy ki milyen kormányzást, államot, társadalmi berendezkedést akar, s pláne nem, hogy kinek a vezetésével. Ellenben 2025 valóságában a mocskos Fidesz ilyetén emlegetése annyit tesz, hogy »hajrá Tisza«. Esetleg »hajrá Mi Hazánk«. Bizonyos gardróbfesztiválokon, ahol halkan munkásmozgalmi indulókat és Bródy-dalokat dúdolnak, még »hajrá DK«-t is jelenthet, de ettől most tekintsünk el.