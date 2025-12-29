Ft
Mocskos Fidesz Tisza Párt Hont András választás

Az „ennél bármi jobb” elviselhetetlen erkölcstelensége

2025. december 29. 09:49

A fölcsendülő „mocskos Fidesz” mégiscsak leginkább „hajrá Tiszát” jelent.

2025. december 29. 09:49
null
Hont András
Hont András
Öt.hu

„Egy nyáron át zúgott a »mocskos Fidesz« a mámorító magyar fesztiváléjszakákban. Az eleve nem problémamentes skandálás – hiszen ez erőszak, amellyel egy állásfoglalást, hangulatot, életérzést kényszerítenek olyanokra is, akik nem ezért mentek egy kulturális rendezvényre – felvet egy kényelmetlen kérdést. Mi értelme van ennek? Az az igazság, hogy semmi. Nincs értelme, nincs jelentése, nincs iránya. Nem létezik olyan párt, hogy Mocskosfidesz, más politikailag értelmezhető következménye pedig nincs a rigmusnak.

Nem 1989-et írunk, amikor a »demokráciát« tömör és ütemesen ismételt követelésének nagyon is volt tartalma, könnyen beazonosítható üzenete. Bukjon a pártállam, s hogy utána mi legyen, döntse el a nép. Nem hordozott elköteleződést azzal kapcsolatban, hogy ki milyen kormányzást, államot, társadalmi berendezkedést akar, s pláne nem, hogy kinek a vezetésével. Ellenben 2025 valóságában a mocskos Fidesz ilyetén emlegetése annyit tesz, hogy »hajrá Tisza«. Esetleg »hajrá Mi Hazánk«. Bizonyos gardróbfesztiválokon, ahol halkan munkásmozgalmi indulókat és Bródy-dalokat dúdolnak, még »hajrá DK«-t is jelenthet, de ettől most tekintsünk el.

Egy versengő többpártrendszerben persze a »mocskos Fidesz« egy különösen népszerűtlen kormány iránti ellenszenv megnyilvánulása volna, semmi több, de alighanem a skandálók értenek egyet leginkább azzal, hogy nálunk nem versengő többpártrendszer van. Arra pedig, hogy a kormány mennyire népszerűtlen, térjünk vissza később. Szóval a fölcsendülő »mocskos Fidesz« mégiscsak leginkább »hajrá Tiszát« jelent, főleg, hogy aki elárulja, hogy őt az egész nem érdekli, netán más ellenzéki pártra kíván szavazni, az hirtelen a mocskosfidesszel válik egylényegűvé. Amennyiben egy ellenzéki érzelmű demonstráló azt óhajtaná kifejteni, hogy a Fidesz bukását feltétlenül szükségesnek tartja, mert kormányzását népjóléti, geostratégiai, makrogazdasági és egyéb okokból, valamint a közmorál szempontjából károsnak ítéli meg, a bukást követően viszont álláspontja szerint szabadon lehessen választani a különféle alternatívák közül, akkor felszólalása imígyen hangozna: „mocskos Fidesz-Tisza”. Logikailag ez felel meg a ’89-es követelésnek.

A Tiszának ugyanis esze ágában sincs változtatni a közjogi struktúrán és a hatalomgyakorlás módján.

Előbbiről vezetőjük maga nyilatkozott, és hivatalosnak tekinthető dokumentum is tanúskodik róla, utóbbit számtalan gesztus erősíti meg. Ám, ha ez megpendítődik, akkor »most nem erről kell beszélni«, »nem a Tisza kormányoz«, »a folyón akkor kell átkelni, ha már árad«, különben is arról kéne inkább szót ejteni, hogy mocskosfidesz.”

Nyitókép: Facebook/Nagy Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chiron
2025. december 29. 11:27
A sok ifjújommunista nem látja, ki oson a zsebhitler mögött (mi öregek láttuk, ismerjük az SZDSZes, sikkasztó fajtájukat, akiket most Karácsony képvisel...). Nekik csak a manökenhörcsög bátor megszólalásai számítanak. Szemet húnynak a leselejtezett fideszes, pozícióért kuncsorgó, asszonyverő múltja felett, pedig a múlt maga az ember. Fiatalok és lázadniuk kell, ezért lázadnak az SZJA-mentesség, a CSOK, a szakember- támogatások, a családok autó-támogatása, az apáik plusz nyugdíja (amiből sokan élnek a fajtájukból), az anyák adómentessége, a vállalkozások csökkentett adója, az ukrán sorozások megtagadása, a bővített oktatási keretrendszer, a hálapénz megszüntetése, az országba hozott keleti óriáscégek.. stb.. meg még mit tudom én mi ellen lázadnak. Mert lázadniuk kell. Mert fiatalalok és ez számukra elég érv. Nekem meg nem elég érv, hogy nyakamra hozzanak egy tarajos zsebhitlert. Még akkor sem, ha zongorázik, felemelt kézzel, mint az ukrán haverja.
ThunderDan
2025. december 29. 11:25
freely, te agyhalott! Milyen elmebeteg világ az, ahol a 4 évvel ezelőtt a választás előtti napon DÖNTETLENT bemondó "kutatóintézetet" (TÉNYLEGES eredmény, csak belföldön: 52-36) referenciapontnak tekintitek a "Tisza" hatalmas vezetését "bizonyítandó"?
herbert
2025. december 29. 11:24
Hontnak fogalma sincs,hogy mi jár egy tizen- vagy huszonéves fejében, mikor a "mocskos fidesz"-t skandálja egy fesztiválon, vagy felfújja egy plakátra, hogy O1G.
chiron
2025. december 29. 11:23
A marxista - mindenszarista tagozat egyfajta lázadó jövőt kínál a fiataloknak. Számukra ez menő, mert hát lázadás, generációváltás, mi vagyunk a Fényes Szelek Nemzedéke, satöbbi. A mai fiatalok drámája, hogy az ő harcaikat már apáik megvívták, szemkilövetéssel, gumibottal, könnygázzal. Beleszülettek egy jóléti társadalomba, a maga korlátaival. Fogalmuk sincs, hogy a mostani ifjonti hévvel azokat a szemkilövető, országkifosztókat emelnék ismét hatalomba, akik már 2010 óta próbálkoznak ismét nyeregbe kerülni. Azóta, hogy az ország kis híján IMF lélegeztetőgépre került, kiárusító ragblógazdálkodásuk miatt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!