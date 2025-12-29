Német zsidó író vallomása tapasztalatai alapján: Magyarország ma polgáribb, mint a Nyugat

Ezzel szemben Budapesten és Debrecenben „feszültségektől mentes”, békés légkört talált, ahol a nők és a férfiak a nap bármely szakában, mindenféle félelem nélkül sétálhatnak az utcákon.
Chaim Noll szerint a zsidó közösség helyzete a társadalmi stabilitás egyik valós mértékegysége: megjegyzi, hogy míg
Németországban a zsidók száma a felére apadt, Magyarországon az elmúlt évtizedben megduplázódott.
Szerinte hazánkban a vallásos zsidók nyíltan, támadásoktól való rettegés nélkül viselhetik vallási jelképeiket a köztereken, ami Berlinben ma már elképzelhetetlen lenne.
A szerző kiemeli a demográfiai különbségeket is: