12. 29.
hétfő
Német zsidó író vallomása tapasztalatai alapján: Magyarország ma polgáribb, mint a Nyugat

2025. december 29. 07:44

Chaim Noll szerint a vallásos zsidók nálunk támadásoktól való rettegés nélkül viselhetik vallási jelképeiket, ami Berlinben elképzelhetetlen lenne.

2025. december 29. 07:44
null

A Demokrata arról ír, hogy Chaim Noll író és esszéista a német Achgut portál hasábjain megjelent véleménycikkében döbbenetesen éles kontrasztot rajzol fel Németország és Magyarország jelenlegi állapota között. A szerző, aki egymás után látogatott el szülőhazájába és Magyarországra, úgy látja:

 a klasszikus polgári életforma és a biztonság varázsa ma már sokkal inkább keleten, nevezetesen hazánkban lelhető fel, 

miközben a „régi Nyugat” az önfeladás és a motiválatlanság jeleit mutatja. Chaim Noll szerint Magyarország ma „nyugatibb”, mint Nyugat-Európa, mert büszkébben őrzi a közös európai értékeket, mint nyugati társai.

A véleménycikk egyik központi helyszíne Debrecen, amelyet a szerző biztonságos, nyugodt, mégis élettel teli városként fest le. Megemlíti, hogy a helyi szállodában jókedvű német mérnökökkel reggelizett együtt: a BMW szakemberei azért költöztették ide az elektromos modellek gyártását, mert 

Magyarországon alacsonyabbak a céges költségek, olcsóbb az energia, és megbízható a munkaerő 

– írja a Demokrata.

Chaim Nollt lenyűgözte a cívisváros Monarchia-korabeli építészete és az MCC (Mathias Corvinus Collegium) tevékenysége is. Az intézet debreceni központjában – az egykori Aranybika szálló gyönyörűen felújított épületében – tartott előadást az antiszemitizmus történetéről, ahol a közönség élénk vitával és őszinte érdeklődéssel fogadta szavait, tudjuk meg.

Mint kiderült, a szerző párhuzamot von Budapest és Berlin között is, és tapasztalatai lesújtóak Németországra nézve.

Berlinben – különösen a hírhedt Neukölln negyedben – agresszív csoportokat, lepusztult infrastruktúrát és a nyílt zsidógyűlölet miatti félelmet tapasztalta, ami arra kényszerítette, hogy sapkával takarja el a kipáját.

Ezzel szemben Budapesten és Debrecenben „feszültségektől mentes”, békés légkört talált, ahol a nők és a férfiak a nap bármely szakában, mindenféle félelem nélkül sétálhatnak az utcákon.

Chaim Noll szerint a zsidó közösség helyzete a társadalmi stabilitás egyik valós mértékegysége: megjegyzi, hogy míg 

Németországban a zsidók száma a felére apadt, Magyarországon az elmúlt évtizedben megduplázódott. 

Szerinte hazánkban a vallásos zsidók nyíltan, támadásoktól való rettegés nélkül viselhetik vallási jelképeiket a köztereken, ami Berlinben ma már elképzelhetetlen lenne.

A szerző kiemeli a demográfiai különbségeket is: 

míg Németországban párhuzamos társadalmak jöttek létre, a magyar kormány a saját fiataljait és a családalapítást támogatja 

adókedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel, ami szerinte az európai túlélés egyetlen józan útja.

Cikkében idézi Bauer Bencét, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatóját, aki rámutat: a közép-kelet-európai népek a diktatúrákban tapasztaltak miatt sokkal érzékenyebbek a szabadságukat és életmódjukat fenyegető veszélyekre, mint az elkényelmesedett nyugatiak.

Chaim Noll összegzése szerint 

a „nyugati érzés”, vagyis a toleráns, emberséges és működő társadalom élménye ma már Budapesten érhető tetten leginkább. 

Úgy látja, aki a klasszikus európai életérzést keresi, annak Magyarországra kell utaznia, mert ami korábban a Nyugatban vonzó volt, az mára egyértelműen Keletre költözött – tudósít a Demokrata.

Nyitókép forrása: Németh Balázs Facebook-oldala

Bulldog Orange
2025. december 29. 09:13
Azt gondolom, hogy lehet itt a zsidókat gyalázni, de aki ma zsidókat gyalázza, holnap a kereszténység ellensége lesz.... Tanuljatok a német történelem szégyenéből! Azt is gondolom, hogy, nem soroltátok fel, hány olyan dolgot tettek itt a zsidók, ami titeket bánt. Nem robbantanak, gyilkolnak, lopnak. Tessék megnézni, hány nem európai csinálja ezt, és hány zsidó! A számok nem hazudnak! Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr kártyapartnere Chorin Ferenc volt, a csepeli Weiss Manfréd gyár igazgatója, az egyik Weiss lány férje. Zsidó volt.... A kormányzó úr Nürnbergben , mint tanú volt meghallgatva, Szálasi meg a bitón végezte... Tessék tanulni, gondolkodni!
Válasz erre
1
0
tasijani22000
2025. december 29. 08:38
"...ami arra kényszerítette, hogy sapkával takarja el a kipáját." Gondolom a kipája annyira a feje integráns része, hogy azonnal szörnyethalna, ha levenné...
Válasz erre
0
4
bakafant-28
2025. december 29. 08:33
Minden tiszteletem Chaim Noll úré..Azonban Ny- Európa szétrothasztásában pont a liberális zsidóság a fő felelős.Nem örülök,hogy megduplázódott a zsidóság száma,időzített bomba lesz ebből.Van a zsidóságnak nemzeti otthona (még ha vérben,mocsokban,népirtással jött is létre),lakják be azt.Jöjjenek Magyarországra,érezzék jól magukat.... És álljanak tovább.Ha itt maradnának,előbb utóbb kényszert éreznek majd,hogy megmondják a magyaroknak,mi a jó nekik..Többször is megtörtént,nem lett jó vége...
Válasz erre
6
1
istvanpeter
2025. december 29. 08:24
No igen, Magyarországon valódi demokrácia és tényleges jogállam van, ami alapvető feltétele a békének és a biztonságnak.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!