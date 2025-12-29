Német zsidó író vallomása tapasztalatai alapján: Magyarország ma polgáribb, mint a Nyugat

A Demokrata arról ír, hogy Chaim Noll író és esszéista a német Achgut portál hasábjain megjelent véleménycikkében döbbenetesen éles kontrasztot rajzol fel Németország és Magyarország jelenlegi állapota között. A szerző, aki egymás után látogatott el szülőhazájába és Magyarországra, úgy látja:

a klasszikus polgári életforma és a biztonság varázsa ma már sokkal inkább keleten, nevezetesen hazánkban lelhető fel,

miközben a „régi Nyugat” az önfeladás és a motiválatlanság jeleit mutatja. Chaim Noll szerint Magyarország ma „nyugatibb”, mint Nyugat-Európa, mert büszkébben őrzi a közös európai értékeket, mint nyugati társai.