Ez lehet az oka, hogy egyre nő az antiszemitizmus Németországban

Németországban – az ország náci múltja miatt – sokáig tabunak számított bármilyen antiszemita megnyilvánulás. Az utóbbi időben azonban egyre gyakoribban a zsidók elleni incidensek, amit a jobboldali erők egyértelműen az iszlám országokból érkezett nagymértékű bevándorlás hatásának tudnak be. A Faktum Projekt friss elemzésében azt vizsgálja, valóban felerősödött-e az antiszemitizmus az elmúlt években Németországban, és ha igen, az milyen társadalmi jelenségeknek tudható be.

A szerző szerint a németországi antiszemitizmus kérdésköre egy többrétű probléma, amihez

egyaránt hozzájárulnak a migrációs folyamatok, a Közel-Kelet konfliktusai, a vallási és kulturális identitás kérdései, valamint a digitális tér radikalizáló hatása.

„Jelen van a klasszikus jobboldali szélsőséges ideológiákban, a bevándorlói közösségekben gyökeret verő vallási radikalizmusban, de olykor a baloldali, globalista diskurzusokban is, főleg amikor Izrael államát a nyugati politikai renddel azonosítják és ellenségként ábrázolják” – olvasható az antiszemitizmusról szóló jelentésben.

Antiszemitizmus Németországban