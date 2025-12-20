Újabb pofon Merznek: előbb Brüsszelben, majd Németországban is csúfos kudarcot vallott

Selyemzsinórt kapott Merz, a magyarok nem fizetnek egy centet sem
A német kancellár az EU-csúcs után otthon is komoly presztízsveszteséget könyvelhetett el.
A belpolitikában is komoly kudarcot szenvedett el Friedrich Merz: a CDU-közeli kulcsalapítvány, a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) elnöki posztjára nem az általa támogatott jelöltet választották meg. A Die Welt beszámolója szerint az alapítvány történetében először valódi versenyhelyzetben dőlt el az elnökség sorsa, amelyből Merz abszolút vesztesként került ki.
A tagság Annegret Kramp-Karrenbauert választotta meg az alapítvány új elnökének, aki az első fordulóban 28 szavazattal legyőzte Merz jelöltjét, a Bundestag-képviselő Günter Kringset, aki egy tartózkodás mellett mindössze 21 voksot kapott.
Kramp-Karrenbauer 2026 elején veszi át hivatalosan a posztot a leköszönő Norbert Lammerttől, aki nyolc év után adja át a stafétát.
A döntés különösen érzékenyen érinti a német kancellárt, mivel a fiaskóval folytatódik a Brüsszelben megkezdett vesszőfutása:
A Die Welt szerint ez újabb jele annak, hogy a kancellár tekintélye már a CDU belső köreiben is megingott.
Kramp-Karrenbauer személye ráadásul szimbolikus is:
2018-ban éppen ő győzte le Merzet a CDU elnöki posztjáért folytatott küzdelemben.
Bár Merz utólag gratulált neki a győzelemhez, és együttműködést ígért, a döntés politikai üzenete egyértelmű.
A kormányfő mellett hiába támogatta a végül elbukó Kringset a CDU frakcióvezetője, Jens Spahn, illetve főtitkára, Carsten Linnemann is, az alapítvány tagságát ez nem győzte meg. Elemzők szerint a vereség illeszkedik abba a sorozatba, amelybe Merz korábbi parlamenti és személyi kudarcai is sorolhatók.
A Konrad-Adenauer-Stiftung 95 külföldi irodával, több mint száz országban működik, így vezetése nem csupán belpolitikai, hanem nemzetközi befolyással is bír, ezért a mostani döntés súlya messze túlmutat egy alapítványi tisztújításon.
A KAS a gyakorlatban a CDU legfontosabb pártközeli háttérintézménye:
Vezetése közvetlen hatással van arra, milyen ideológiai irányt, személyi hálózatot és külpolitikai hangsúlyokat erősít a CDU, ezért az elnöki poszt mindig a párton belüli erőviszonyok és hatalmi súlypontok biztos jelzője.
Az, hogy ki áll az élén, egyszerre szól a jelenlegi pártvezetés befolyásáról és a CDU jövőbeli irányvonaláról.
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP