Újabb pofon Merznek: előbb Brüsszelben, majd Németországban is csúfos kudarcot vallott

A belpolitikában is komoly kudarcot szenvedett el Friedrich Merz: a CDU-közeli kulcsalapítvány, a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) elnöki posztjára nem az általa támogatott jelöltet választották meg. A Die Welt beszámolója szerint az alapítvány történetében először valódi versenyhelyzetben dőlt el az elnökség sorsa, amelyből Merz abszolút vesztesként került ki.

A tagság Annegret Kramp-Karrenbauert választotta meg az alapítvány új elnökének, aki az első fordulóban 28 szavazattal legyőzte Merz jelöltjét, a Bundestag-képviselő Günter Kringset, aki egy tartózkodás mellett mindössze 21 voksot kapott.