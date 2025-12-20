Ft
12. 20.
szombat
Németország Brüsszel Konrad-Adenauer-Stiftung CDU Friedrich Merz EU-csúcs Annegret Kramp-Karrenbauer

Újabb pofon Merznek: előbb Brüsszelben, majd Németországban is csúfos kudarcot vallott

2025. december 20. 21:36

A német kancellár az EU-csúcs után otthon is komoly presztízsveszteséget könyvelhetett el.

2025. december 20. 21:36
null

A belpolitikában is komoly kudarcot szenvedett el Friedrich Merz: a CDU-közeli kulcsalapítvány, a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) elnöki posztjára nem az általa támogatott jelöltet választották meg. A Die Welt beszámolója szerint az alapítvány történetében először valódi versenyhelyzetben dőlt el az elnökség sorsa, amelyből Merz abszolút vesztesként került ki.

A tagság Annegret Kramp-Karrenbauert választotta meg az alapítvány új elnökének, aki az első fordulóban 28 szavazattal legyőzte Merz jelöltjét, a Bundestag-képviselő Günter Kringset, aki egy tartózkodás mellett mindössze 21 voksot kapott.

Kramp-Karrenbauer 2026 elején veszi át hivatalosan a posztot a leköszönő Norbert Lammerttől, aki nyolc év után adja át a stafétát.

A döntés különösen érzékenyen érinti a német kancellárt, mivel a fiaskóval folytatódik a Brüsszelben megkezdett vesszőfutása:

  • az EU-csúcson ugyanis több, a maga szempontjából nagyreményű kezdeményezését sem sikerült keresztülvinnie,
  • most pedig a saját szűkebb értelemben vett hátországában is vereséget szenvedett.

A Die Welt szerint ez újabb jele annak, hogy a kancellár tekintélye már a CDU belső köreiben is megingott.

Kramp-Karrenbauer személye ráadásul szimbolikus is:

2018-ban éppen ő győzte le Merzet a CDU elnöki posztjáért folytatott küzdelemben.

Bár Merz utólag gratulált neki a győzelemhez, és együttműködést ígért, a döntés politikai üzenete egyértelmű.

A kormányfő mellett hiába támogatta a végül elbukó Kringset a CDU frakcióvezetője, Jens Spahn, illetve főtitkára, Carsten Linnemann is, az alapítvány tagságát ez nem győzte meg. Elemzők szerint a vereség illeszkedik abba a sorozatba, amelybe Merz korábbi parlamenti és személyi kudarcai is sorolhatók.

A német kereszténydemokraták motorja

A Konrad-Adenauer-Stiftung 95 külföldi irodával, több mint száz országban működik, így vezetése nem csupán belpolitikai, hanem nemzetközi befolyással is bír, ezért a mostani döntés súlya messze túlmutat egy alapítványi tisztújításon.

A KAS a gyakorlatban a CDU legfontosabb pártközeli háttérintézménye:

  • politikai képzést,
  • kutatást,
  • stratégiai utánpótlás-nevelést és
  • nemzetközi kapcsolatépítést végez, miközben
  • jelentős állami források felett rendelkezik.

Vezetése közvetlen hatással van arra, milyen ideológiai irányt, személyi hálózatot és külpolitikai hangsúlyokat erősít a CDU, ezért az elnöki poszt mindig a párton belüli erőviszonyok és hatalmi súlypontok biztos jelzője.

Az, hogy ki áll az élén, egyszerre szól a jelenlegi pártvezetés befolyásáról és a CDU jövőbeli irányvonaláról.

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

trokadero
2025. december 20. 22:15
Bánatában talán, a zakózsebében gondosan összehajtogatott új Barbarossa terv leírását is összegyürte, és otthon azzal gyújtott be a családi kemencébe ,hogy legalább ,a stollen legyen kedvére való.
anna21
2025. december 20. 22:11
elcapo-2
2025. december 20. 22:00
Na , a Merznek is annyi. Jöhet az utódja!
neszteklipschik
2025. december 20. 21:56
Mélyállami csicska zéró karizmával, zéró önálló és működőképes elképzeléssel. Még a megbukott Scholz is karizmatikusabb volt nála. Szerintem belülről bukik majd meg. A cikkben leírt esemény is ezt vetíti előre.
