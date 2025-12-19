Megkapta a selyemzsinórt a német kancellár: „Fekete nap ez Friedrich Merz számára”

De nem ez volt az egyetlen pofon. A Die Welt rámutat, hogy

az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében is csak egy „szükségmegoldás” született.

Bár a tagállamok megszavazták a pénzt, az eredeti terv – miszerint ezt a befagyasztott orosz vagyonból fedezik – elbukott. Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever ugyanis hajthatatlan maradt: nem volt hajlandó kockáztatni országa pénzügyi stabilitását a várható orosz perek miatt, hacsak a többi tagállam nem vállal teljes garanciát. Mivel Párizs és Róma nem nyitotta ki a pénztárcáját, maradt a hitelfelvétel.

A lap epésen megjegyzi: Merz korábban határozottan kijelentette, hogy a közös adósságfelvétel „nem opció” számára, és a „reparációs kötvény” az egyetlen járható út. Ehhez képest a csúcs végén, hajnali fél háromkor már úgy állt a kamerák elé, mintha az ő győzelme lenne a hitelcsomag elfogadása. A valóság azonban az, hogy a kockázatot végül nem Oroszország, hanem az európai adófizetők viselhetik, ha Moszkva nem fizet jóvátételt.

A cikk talán legsúlyosabb megállapítása, hogy