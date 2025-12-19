Ft
olaszország friedrich merz belgium szlovákia magyarország franciaország európa

Megkapta a selyemzsinórt a német kancellár: „Fekete nap ez Friedrich Merz számára"

2025. december 19. 13:25

Súlyos kritikát kapott a német sajtótól Friedrich Merz kancellár, miután a legutóbbi uniós csúcson sorozatos vereséget szenvedett. A Die Welt nem finomkodott: szerintük Merz elvesztette a vezető szerepet, Brüsszel pedig sodródik a katasztrófa felé.

2025. december 19. 13:25
null

A brüsszeli EU-csúcsot értékelő cikkében a Die Welt egyenesen „fekete napként” emlegeti a csütörtöki eseményeket, és kíméletlenül rámutat arra, hogy Friedrich Merz német kancellár képtelen volt érvényesíteni az akaratát a legfontosabb kérdésekben. A lap szerint az európai egység már nemcsak a „jogállamisági renitensek” (mint Magyarország vagy Szlovákia) miatt repedezik, hanem immár az alapító tagállamok, például Olaszország és Franciaország is nyíltan szembemennek a német vezetéssel.

A cikk szerint Merz, aki nemzetközi ambíciókkal érkezett, és Európa új erős emberének szerepében tetszelegne, 

csúfos kudarcot vallott. 

A legfájóbb pont a Mercosur-szabadkereskedelmi megállapodás elhalasztása volt. Hiába jelentette ki magabiztosan a kancellár csütörtök reggel, hogy „a döntés csak az lehet, hogy Európa rábólint”, és hiába voltak lefoglalva a repülőjegyek Ursula von der Leyenéknek Dél-Amerikába, az olasz és francia ellenállás miatt az aláírást el kellett halasztani – talán januárra, de ez is teljesen bizonytalan.

De nem ez volt az egyetlen pofon. A Die Welt rámutat, hogy 

az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében is csak egy „szükségmegoldás” született. 

Bár a tagállamok megszavazták a pénzt, az eredeti terv – miszerint ezt a befagyasztott orosz vagyonból fedezik – elbukott. Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever ugyanis hajthatatlan maradt: nem volt hajlandó kockáztatni országa pénzügyi stabilitását a várható orosz perek miatt, hacsak a többi tagállam nem vállal teljes garanciát. Mivel Párizs és Róma nem nyitotta ki a pénztárcáját, maradt a hitelfelvétel.

A lap epésen megjegyzi: Merz korábban határozottan kijelentette, hogy a közös adósságfelvétel „nem opció” számára, és a „reparációs kötvény” az egyetlen járható út. Ehhez képest a csúcs végén, hajnali fél háromkor már úgy állt a kamerák elé, mintha az ő győzelme lenne a hitelcsomag elfogadása. A valóság azonban az, hogy a kockázatot végül nem Oroszország, hanem az európai adófizetők viselhetik, ha Moszkva nem fizet jóvátételt.

A cikk talán legsúlyosabb megállapítása, hogy 

Merz »még tanulja a szakmát«, és fényévekre van attól a tekintélytől, ami Angela Merkelnek volt. 

A diplomaták szerint a német kancellár arrogánsan próbálta lesöpörni a kisebb államok, például Belgium aggályait, amivel csak elszigetelte magát.

És ha mindez nem lenne elég, Emmanuel Macron francia elnök a csúcs végén még egy váratlan fordulatot is bejelentett: szerinte újra közvetlenül kell tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, mert nem lehet mindent Trumpra és embereire hagyni. Ez a kijelentés teljesen szembe megy az eddigi uniós irányvonallal, és újabb bizonyítéka annak, hogy az európai konszenzus darabjaira hullott. A Die Welt végső ítélete lesújtó: 

„Hiányzik a vezetés, a hajó pedig egyre viharosabb vizekre evez.”

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

pulsarito
2025. december 19. 14:27
A németek a saját országukat sem tudják normálisan vezetni, miért akarnák egész Európát vezetni?
Atti bá
2025. december 19. 14:26
:D Nagyon kinos lehet ez a német önteltségnek és gőgnek. Nem baj németisztániak, lesz ez még megalázobb is számotokra.
madre79
2025. december 19. 14:23
A németek már elég világégést csináltak, az országukat átadták a muszlimoknak, iparukat saját maguk tették tönkre, miről beszélnek?
h040183
•••
2025. december 19. 14:23 Szerkesztve
Nédd má, a Nyugat-Román Micron megint köpönyeget fordított, most megint egyezkedni akar Putyinnal! :))) Legalábbis a következő francia csapatokról Ukrajnába való vezénylésének deliriumáig. Alakul ez, csak így harmadszorra már nem annyir vicces...
