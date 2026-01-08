Megszületett az Ukrajna sorsát eldöntő dokumentum: már csak Trump aláírása hiányzik róla

Az ukrán Kurszk haderőcsoport csütörtökön a Facebookon azt közölte: nem felelnek meg a valóságnak azok a közlések, amelyek szerint az orosz csapatok elfoglalták az északkelet-ukrajnai Szumi megyében Andrijivkát, a település továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll. „Andrijivka eddig is és most is teljes mértékben a Kurszk haderőcsoport ellenőrzése alatt áll, szó sincs a település megszállásáról. Arra kérjük a lakosságot, a tömegtájékoztatási eszközöket és a véleményformálókat, hogy kritikusan viszonyuljanak a bizonytalan forrásokból származó közlésekhez és kizárólag a hivatalos információkban bízzanak meg” – hangsúlyozták közleményükben. Megjegyezték, hogy Oroszország valóban próbálja kiterjeszteni a megszállás övezetét a szumi régióban, azonban egyelőre nem jár sikerrel.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban arról beszélt, hogy Oroszország továbbra is telepít légvédelmi rendszereket a megszállt Krím félszigetre, annak ellenére, hogy veszteségeket szenvednek el az ukrán erők csapásai következtében. „Az oroszok a jövőben is maximálisan igyekeznek megerősíteni katonai jelenlétüket a félszigeten, hiszen a Krím egyszerre szimbolikus és stratégiai jelentőségű hídfő” – hangsúlyozta. Közölte, hogy az Azovi-tengeren „az ellenség hajói ritka vendégek”, tavaly például mindössze két alkalommal hajóztak be ebbe a vízterületbe. Pletencsuk hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők nem akadályozzák a polgári hajózást.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP