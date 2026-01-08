Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij biztonsági garancia orosz-ukrán háború trump

Megszületett az Ukrajna sorsát eldöntő dokumentum: már csak Trump aláírása hiányzik róla

2026. január 08. 16:29

A várva várt hírt Zelenszkij jelentette be.

2026. január 08. 16:29
null

Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Facebookon.

Az államfő ezt azután mondta, hogy meghallgatta Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának beszámolóját az ukrán küldöttség és az amerikai kormány képviselőinek franciaországi tárgyalásairól.

A megállapodás gyakorlatilag készen áll arra, hogy az Egyesült Államok elnökével legfelsőbb szinten véglegesítsük. 

Fontos, hogy Ukrajnának továbbra is sikerül összehangolnia az európai és az amerikai küldöttség munkáját, és közösen megvitattuk többek között az ország újjáépítéséről és a gazdasági fejlődésről szóló dokumentumokat is” – fejtette ki Zelenszkij.

Mindazonáltal Ukrajna elnöke nem közölte, hogy mikor kerülhet sor konkrétan a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozójára, amelynek célja a biztonsági garanciákról szóló dokumentum végleges jóváhagyása lenne. Az államfő hozzátette, hogy Párizsban „megvitatták a háború befejezésének alapvető keretére vonatkozó összetett kérdéseket is, és az ukrán fél bemutatta a dokumentum véglegesítésének lehetséges változatait”.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az amerikai fél kommunikálni fog Oroszországgal, és várjuk a visszajelzést arról, hogy az agresszor valóban kész-e lezárni a háborút” – emelte ki Zelenszkij.

„Tárgyalóküldöttségünk, miután visszatér, Kijevben beszámol a találkozók összes részletéről. Partnereinket tájékoztatjuk, milyen következményei vannak az orosz csapásoknak, amelyek egyértelműen nem azt jelzik, hogy Moszkva felülvizsgálná a prioritásait. Ebben az összefüggésben szükséges, hogy a nyomás Oroszországra ugyanilyen intenzíven növekedjen, ahogyan a tárgyalóküldöttségek dolgoznak” – hangsúlyozta.

Az ukrán elnök szerint a jövőbeli biztonsági garanciák realitását annak kell bizonyítania, hogy a partnerek már ebben a szakaszban is képesek hatékony nyomást gyakorolni Oroszországra.

Az ukrán Kurszk haderőcsoport csütörtökön a Facebookon azt közölte: nem felelnek meg a valóságnak azok a közlések, amelyek szerint az orosz csapatok elfoglalták az északkelet-ukrajnai Szumi megyében Andrijivkát, a település továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll. „Andrijivka eddig is és most is teljes mértékben a Kurszk haderőcsoport ellenőrzése alatt áll, szó sincs a település megszállásáról. Arra kérjük a lakosságot, a tömegtájékoztatási eszközöket és a véleményformálókat, hogy kritikusan viszonyuljanak a bizonytalan forrásokból származó közlésekhez és kizárólag a hivatalos információkban bízzanak meg” – hangsúlyozták közleményükben. Megjegyezték, hogy Oroszország valóban próbálja kiterjeszteni a megszállás övezetét a szumi régióban, azonban egyelőre nem jár sikerrel.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban arról beszélt, hogy Oroszország továbbra is telepít légvédelmi rendszereket a megszállt Krím félszigetre, annak ellenére, hogy veszteségeket szenvednek el az ukrán erők csapásai következtében. „Az oroszok a jövőben is maximálisan igyekeznek megerősíteni katonai jelenlétüket a félszigeten, hiszen a Krím egyszerre szimbolikus és stratégiai jelentőségű hídfő” – hangsúlyozta. Közölte, hogy az Azovi-tengeren „az ellenség hajói ritka vendégek”, tavaly például mindössze két alkalommal hajóztak be ebbe a vízterületbe. Pletencsuk hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők nem akadályozzák a polgári hajózást.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

