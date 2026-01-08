Ft
01. 08.
csütörtök
európai unió magyarország eu ukrajna orbán viktor oroszország

A szőnyeg szélére állították az Európai Uniót: Magyarországot tartják az egyetlen jó példának

2026. január 08. 09:36

Tyler Durden szerint Orbán Viktor kitartása csoda számba megy a folyamatos brüsszeli nyomásgyakorlás közepette.

2026. január 08. 09:36
null

A Zerohedge véleménycikke élesen bírálja az Európai Uniót, amelyet egyszerre nevez fasiszta és kommunista szemléletűnek, a szervezetet háborús uszítással és propagandával vádolva.

Tyler Durden úgy véli,

az EU valódi hatalom nélkül próbálja irányítani Ukrajnát és fenyegeti Oroszországot, miközben katonai ereje nincs, csak a NATO-ra – főként amerikai erőkre – támaszkodik.

Kiemeli Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenállását az EU-val szemben; úgy látja, hogy Orbán kitartása csoda számba megy a folyamatos brüsszeli nyomásgyakorlás közepette.

Nyitókép: AFP/Petros Karadjias

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Cs72
2026. január 08. 10:05
Tisztelt Szektások! Már megint hülyének néznek benneteket! Ne hagyjátok! ZeroHedge egy anonim, angol nyelvű pénzügyi és geopolitikai blog/weboldal, ami gyakran kritikus, ellentmondásos tartalmakat közöl. A legtöbb cikket egy kollektív álneves szerzői név alatt publikálják: “Tyler Durden”. Ez nem egy igazi személy neve, hanem pszeudonímum (álcím), amit a Harcosok klubja (Fight Club) fiktív karakteréről vettek át, mint jelképet.a ZeroHedge-et sokan: "alternatív "elemző oldalnak, mások összeesküvés-közeli médiának tartják.
dejavu
2026. január 08. 10:02
most nagyon megdöbbentem és visszaszívok mindent. Ha Tyler Durden ezt írja a Zerohedge hasábjain én most leadom a szavazatom Orbánra.
Ernest01
2026. január 08. 09:51
A támogatás kitartásra kötelez. O.V ezért hiteles vezető
