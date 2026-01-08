Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább
Az Európai Bizottság hatalmas források sorsáról döntött.
Tyler Durden szerint Orbán Viktor kitartása csoda számba megy a folyamatos brüsszeli nyomásgyakorlás közepette.
A Zerohedge véleménycikke élesen bírálja az Európai Uniót, amelyet egyszerre nevez fasiszta és kommunista szemléletűnek, a szervezetet háborús uszítással és propagandával vádolva.
Tyler Durden úgy véli,
az EU valódi hatalom nélkül próbálja irányítani Ukrajnát és fenyegeti Oroszországot, miközben katonai ereje nincs, csak a NATO-ra – főként amerikai erőkre – támaszkodik.
Kiemeli Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenállását az EU-val szemben; úgy látja, hogy Orbán kitartása csoda számba megy a folyamatos brüsszeli nyomásgyakorlás közepette.
