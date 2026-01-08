De az orosz külügyi szóvivő szólt Hrisztia Freeland volt kanadai külügyminiszter elnöki tanácsadóvá való kinevezésére is, ami szerinte egyértelműen kijelöli az ideológiai útvonalat az országban. Mondandóját azzal támasztott alá, hogy szerinte Freeland nagyapja a második világháborúban lapot adott ki – idézte a lap.

Már egy hónapja formálódik egy lehetséges béketerv

A news.ru cikkében arra is emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij december 8-án posztolt arról a közösségi média felületein, hogy a béketerv készen áll a legmagasabb szintű hitelesítésre Donald Trump amerikai elnökkel. Mint ismert, korábban

az Egyesült Államok több javaslatot is kidolgozott az orosz-ukrán háború lezárására, de ezek egyike sem nyerte el mindkét fél tetszését.

Moszkva továbbra is azt követeli, hogy a teljes Donbasz területét megkapja, ennek átadására Kijev nem hajlandó, bár arról a felvetésről már esett szó nyilvánosan, hogy Donyeck megye jelenleg ukrán kézen maradó része semleges zónává alakuljon – írta az orosz lap.