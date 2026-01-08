Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
moszkva marija zaharova béketerv orosz-ukrán háború szövetség katona európa

A Kreml leszögezte: ez fog történni, ha Európa katonákat telepít Ukrajnába

2026. január 08. 17:49

Marija Zaharova szerint a tettre készek koalíciója és Ukrajna által közösen készített terv valójában nem a konfliktus békés rendezését szolgálja.

2026. január 08. 17:49
null

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő elárulta, mivel járhat, ha az európai hatalmak katonai csapatokat telepítenek Ukrajnába – írta a news.ru

Nyugati csapatok és katonai infrastruktúra ukrán területre telepítését közvetlen beavatkozásnak fogják tekinteni, amely veszélyezteti Oroszország biztonságát – jelentette ki a szóvivő, hozzátéve, hogy szerinte 

a katonák telepítése veszélyezteti a biztonságot más európai országokban is.

Zaharova kitért arra is, hogy a tettre készek koalíciója és Ukrajna által közösen készített terv valójában nem a konfliktus békés rendezését szolgálja, hanem Kijev és szövetségesei militarizálásáról szól. 

De az orosz külügyi szóvivő szólt Hrisztia Freeland volt kanadai külügyminiszter elnöki tanácsadóvá való kinevezésére is, ami szerinte egyértelműen kijelöli az ideológiai útvonalat az országban. Mondandóját azzal támasztott alá, hogy szerinte Freeland nagyapja a második világháborúban lapot adott ki – idézte a lap.

Már egy hónapja formálódik egy lehetséges béketerv

A news.ru cikkében arra is emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij december 8-án posztolt arról a közösségi média felületein, hogy a béketerv készen áll a legmagasabb szintű hitelesítésre Donald Trump amerikai elnökkel. Mint ismert, korábban 

az Egyesült Államok több javaslatot is kidolgozott az orosz-ukrán háború lezárására, de ezek egyike sem nyerte el mindkét fél tetszését. 

Moszkva továbbra is azt követeli, hogy a teljes Donbasz területét megkapja, ennek átadására Kijev nem hajlandó, bár arról a felvetésről már esett szó nyilvánosan, hogy Donyeck megye jelenleg ukrán kézen maradó része semleges zónává alakuljon – írta az orosz lap.

Nyitókép: MTI/AP/Omar Havana

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. január 08. 18:14
A hiradásból kimaradt, hogy "csapatokat küldenek az önkéntes országok (fr.ném. brit, kanada, stb.), de CSAK békeszünet UTÁN. Tehát előbb kell a békeszünet, amit nem lehet újabb fegyverszállitásokkal biztositani. Közben az oroszok egyre több vidéket foglalnak el vagy vissza. (népőpont kérdése). Nincs pontosan meghatározva, hogy Ukrajnában őrködne a Natosereg a békét védeni, avagy (ahogy sokan gondolják) egy szomszédos Natoországban. Először azonban az illető országok parlamentjében is meg kell szavaztatni a hadsereg küldését. Ez már nem lesz olyan lelkes a jelentkezés.
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. január 08. 18:03
hát nem is gondolták hogy a katonák odavitele majd elhozza a békét....az eu az utolsó ukránig hajlandó támogatni a háborújukat
Válasz erre
0
0
Stego
2026. január 08. 17:55
A Donbasz kevés! Ne legyen tengeri kikötője Ukrajnának!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!