„Az EU valójában arra készül, hogy Oroszországgal háborúzzon” – svájci újságíró a Mandinernek (VIDEÓ)

Köppel szerint az Egyesült Államok nem fogja tovább eltűrni, hogy Dél-Amerikában kínai vagy orosz érdekek, illetve az elfogott Nicolás Maduróhoz hasonló diktátorok érvényesüljenek az amerikai gazdasági és geopolitikai érdekek helyett. Ehhez a befolyási övezethez pedig könnyen hozzáadhatják akár Kubát, akár Grönlandot.
Az újságíró rámutatott, hogy orosz oldalról ugyanez a logika érvényesül, amikor nem hagyják, hogy a NATO a saját katonai struktúrájába integrálja Ukrajnát.
Ez „oda vezetne, hogy a moszkvai kormányt annyira gyengének látnák, hogy egész Oroszország meginogna.”
– fejtette ki, hozzátéve, hogy Kína hasonló megfontolásokból indul ki Tajvan kapcsán.