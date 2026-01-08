Ft
„Az EU valójában arra készül, hogy Oroszországgal háborúzzon” – svájci újságíró a Mandinernek (VIDEÓ)

2026. január 08. 16:23

Roger Köppel, a svájci Weltwoche főszerkesztője szerint miközben a világban ismét kialakul a nagyhatalmi befolyási övezetek politikája, addig az EU „egy fantáziavilágban él”.

2026. január 08. 16:23
null

A Maxima legújabb adásában Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője volt Szalai Zoltán vendége, aki többek között arról is beszélt, hogyan alakul át az eddigi jól ismert világrend, és milyen szerepet játszik ebben az Európai Unió.

„Egy olyan ponthoz értünk, mint 1945-ben” – emelte ki az újságíró, aki szerint, ahogy akkor a második világháború győztesei, úgy a mostani nagyhatalmak is befolyási övezetekre osztják fel a világot.

A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzottakra utalva közölte: 

Orbán Viktor elmondta, hogy ez egy új korszak. Én azt mondanám: üdv az új, ősrégi korszakban, a geopolitika és a területi terjeszkedés korszakában.”

Roger Köppel leszögezte, hogy nem ellensége a nemzetközi jognak vagy az ENSZ-nek, de aláhúzta:

A nemzetközi jogról szóló retorika visszaélés volt, amelyet egyoldalúan Oroszország ellen használtak.”

Ugyanakkor arra is rávilágított, hogy „az Egyesült Államok egyoldalú, totális világdominanciája” összeomlóban volt az utóbbi időszakban, ami

felkeltette Donald Trump amerikai elnök figyelmét, aki belátta, hogy az USA nem elég erős ahhoz, hogy mindenhol jelen legyen és erőforrás-pazarló háborúkat vívjon.

Ezért most, például a venezuelai katonai akcióval is inkább a saját befolyási övezetük megszilárdítására törekszenek a felélesztett Monroe-doktrínával.

Köppel szerint az Egyesült Államok nem fogja tovább eltűrni, hogy Dél-Amerikában kínai vagy orosz érdekek, illetve az elfogott Nicolás Maduróhoz hasonló diktátorok érvényesüljenek az amerikai gazdasági és geopolitikai érdekek helyett. Ehhez a befolyási övezethez pedig könnyen hozzáadhatják akár Kubát, akár Grönlandot.

Az újságíró rámutatott, hogy orosz oldalról ugyanez a logika érvényesül, amikor nem hagyják, hogy a NATO a saját katonai struktúrájába integrálja Ukrajnát.

Ez „oda vezetne, hogy a moszkvai kormányt annyira gyengének látnák, hogy egész Oroszország meginogna.”

– fejtette ki, hozzátéve, hogy Kína hasonló megfontolásokból indul ki Tajvan kapcsán.

A Weltwoche főszerkesztője arra is kitért, hogy míg az amerikai megoldás hadászatilag „briliáns” volt, addig látszik, hogy

az oroszok képtelenek ilyen hatékonyan kivitelezni egy „különleges katonai műveletet”, vagy rendszerváltást.

Roger Köppel szerint tehát visszatér, illetve ismét előtérbe kerül a befolyási övezetek klasszikus politikája, „figyelembe véve a mai modern erőviszonyokat”.

„Európa ugyanakkor egy fantáziavilágban él: az önmagának tulajdonított  erő világában”

– fogalmazott az újságíró, hozzátéve:

Úgy látja magát, mint egy moralizáló szuperhatalom, amely mindenkinek megmondhatja, mit tegyen és mint ne tegyen. Ebben a kontextusban nagyon veszélyesnek tartom az Európai Unió fejlődését.”

„Mert az EU valójában arra készül, hogy Oroszországgal háborúzzon.”

Az újságíró szerint a második világháború eseményei világosan előrejelzik, hogy ez milyen eredménnyel járhat Európa szempontjából. Mint folgamazott, pont a németek tanulhattak volna a 80 évvel ezelőtti hibából, ehelyett megint épp a námet politikusokat találjuk a háborús retorika élvonalában.

De szerintem ez is csak átmeneti. A valóság ellen nem lehet háborút viselni. És előbb-utóbb az EU polágrai is azt mondják majd: elég volt”

– zárta a gondolatmenetét Roger Köppel.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

***

Fotó: X

