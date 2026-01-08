„Nagy bajban vannak odaát a kollégák, már a 444 és a Telex is propaganda” (VIDEÓ)

a közmédiát is beengedte Magyar Péter, csak éppen nem válaszolt a kérdésükre. Minden, ami nem mellette szól – a Szilyt kivéve – az ellene van

– vonták le a következtetést a Tisza Párt vezetőjének a sajtóhoz való viszonyulásáról. Kertész Dávid pedig hozzátette,

nagy bajban vannak odaát a kollégák.

A műsor apropóját az adta, hogy elszólta magát Szily Nóra műsorvezető a Magyar Péterrel készített interjúban, ugyanis kiderült, a műsorvezető volt a meghívott az alákérdezős beszélgetésben. A Tisza-vezér nem bírt magával hétfőn sem, ő is sajtótájékoztatót tartott közvetlenül a miniszterelnök nemzetközi tájékoztatója után, ahol a közmédiának nem válaszolt. Kiderül a beszélgetésből az is, Nagy Feró miért nem szereti a barokkos körmondatokban feltett ellenzéki újságírói kérdéseket.

