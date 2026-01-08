„Nagy bajban vannak odaát a kollégák, már a 444 és a Telex is propaganda” (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Nagy Feró szerint Magyar Péter viszonya a sajtóval szintet lépett azzal, hogy a politikus hívta meg Szily Nórát.
Nem hagyta szó nélkül a Beatrice énekese sem Szily Nóra és Magyar Péter karácsnyi interjúját: Nagy Feró szerint az elmúlt napokban ismét kiderült, hogyan viszonyul a sajtóhoz a Tisza Párt elnöke.
A Magyar Nemzet Ankét Feróval című műsorában elhangzott,
a Szily Nóra és Magyar Péter közötti interjú semmiképp sem nevezhető interjúnak, miután kiderült, a politikus hívta meg a riportert, hogy interjút készítsen vele.
A Tisza Párt elnöke ennek ellenére a jobboldali sajtót és a közmédiát nevezi rendszeresen propagandának, ráadásul már az ellenzéki politikus kedvében járó baloldali sajtóról – elsősorban a 444.hu-ról és a Telexről – is azt állítja, „Rogán Antal már ezeket is megvette”. Nagy Feró és Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu újságírója felidézte az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójának árnyékában tartott hasonló eseményét az ellenzéki vezetőnek, amelyre
a közmédiát is beengedte Magyar Péter, csak éppen nem válaszolt a kérdésükre. Minden, ami nem mellette szól – a Szilyt kivéve – az ellene van
– vonták le a következtetést a Tisza Párt vezetőjének a sajtóhoz való viszonyulásáról. Kertész Dávid pedig hozzátette,
nagy bajban vannak odaát a kollégák.
A műsor apropóját az adta, hogy elszólta magát Szily Nóra műsorvezető a Magyar Péterrel készített interjúban, ugyanis kiderült, a műsorvezető volt a meghívott az alákérdezős beszélgetésben. A Tisza-vezér nem bírt magával hétfőn sem, ő is sajtótájékoztatót tartott közvetlenül a miniszterelnök nemzetközi tájékoztatója után, ahol a közmédiának nem válaszolt. Kiderül a beszélgetésből az is, Nagy Feró miért nem szereti a barokkos körmondatokban feltett ellenzéki újságírói kérdéseket.
