01. 08.
csütörtök
tisza párt magyar péter szily nóra nagy feró sajtó

„Nagy bajban vannak odaát a kollégák, már a 444 és a Telex is propaganda” (VIDEÓ)

2026. január 08. 17:39

Nagy Feró szerint Magyar Péter viszonya a sajtóval szintet lépett azzal, hogy a politikus hívta meg Szily Nórát.

2026. január 08. 17:39
Nem hagyta szó nélkül a Beatrice énekese sem Szily Nóra és Magyar Péter karácsnyi interjúját: Nagy Feró szerint az elmúlt napokban ismét kiderült, hogyan viszonyul a sajtóhoz a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet Ankét Feróval című műsorában elhangzott, 

a Szily Nóra és Magyar Péter közötti interjú semmiképp sem nevezhető interjúnak, miután kiderült, a politikus hívta meg a riportert, hogy interjút készítsen vele.

A Tisza Párt elnöke ennek ellenére a jobboldali sajtót és a közmédiát nevezi rendszeresen propagandának, ráadásul már az ellenzéki politikus kedvében járó baloldali sajtóról – elsősorban a 444.hu-ról és a Telexről – is azt állítja, „Rogán Antal már ezeket is megvette”. Nagy Feró és Kertész Dávid, a Pestisrácok.hu újságírója felidézte az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójának árnyékában tartott hasonló eseményét az ellenzéki vezetőnek, amelyre

a közmédiát is beengedte Magyar Péter, csak éppen nem válaszolt a kérdésükre. Minden, ami nem mellette szól – a Szilyt kivéve – az ellene van 

– vonták le a következtetést a Tisza Párt vezetőjének a sajtóhoz való viszonyulásáról. Kertész Dávid pedig hozzátette, 

nagy bajban vannak odaát a kollégák.

A műsor apropóját az adta, hogy elszólta magát Szily Nóra műsorvezető a Magyar Péterrel készített interjúban, ugyanis kiderült, a műsorvezető volt a meghívott az alákérdezős beszélgetésben. A Tisza-vezér nem bírt magával hétfőn sem, ő is sajtótájékoztatót tartott közvetlenül a miniszterelnök nemzetközi tájékoztatója után, ahol a közmédiának nem válaszolt. Kiderül a beszélgetésből az is, Nagy Feró miért nem szereti a barokkos körmondatokban feltett ellenzéki újságírói kérdéseket. 

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

zakar zoltán béla
2026. január 08. 17:46
Mikor az aTvhuuuu-ban szöszög,az sem, mert ő kérdező is.
0
0
Héja
2026. január 08. 17:45
M. Péter géphangú, semmitmondó hadarása elundorít.
2
1
