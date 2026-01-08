Onnan csapott a villám Magyar Péterbe, ahonnan a legkevésbé várta: végleg hitelét vesztette?

Puzsér Róbert, aki korábban a Tisza Párt és Magyar Péter egyik legaktívabb támogatójaként ismert, élesen bírálta a 21 Kutatóközpont december közepén közzétett közvélemény-kutatását – írta a Magyar Nemzet.

Szerinte irreálisak azok az adatok, amelyek szerint a biztos szavazók körében 17, a pártot választani tudók között pedig 11 százalékpontos előnnyel vezet a Tisza a Fidesz előtt. Puzsér kizártnak tartja ezeket a számokat. „Ez teljesen úgy hangzik, mint hogy ha a Tisza rendelte volna meg a 21 Kutatóközponttól, és azért hozná nyilvánosságra, hogy az önbeteljesítő jóslat társadalmi manipulációjával éljen” – fogalmazott.