Onnan csapott a villám Magyar Péterbe, ahonnan a legkevésbé várta: végleg hitelét vesztette?

Lehullt a lepel: így játszanak a számokkal a baloldali kutatóintézetek
Úgy látszik, az egykor Magyar Péterért rajongó publicista is kezd kiábrándulni a Tisza Pártból.
Puzsér Róbert, aki korábban a Tisza Párt és Magyar Péter egyik legaktívabb támogatójaként ismert, élesen bírálta a 21 Kutatóközpont december közepén közzétett közvélemény-kutatását – írta a Magyar Nemzet.
Szerinte irreálisak azok az adatok, amelyek szerint a biztos szavazók körében 17, a pártot választani tudók között pedig 11 százalékpontos előnnyel vezet a Tisza a Fidesz előtt. Puzsér kizártnak tartja ezeket a számokat. „Ez teljesen úgy hangzik, mint hogy ha a Tisza rendelte volna meg a 21 Kutatóközponttól, és azért hozná nyilvánosságra, hogy az önbeteljesítő jóslat társadalmi manipulációjával éljen” – fogalmazott.
Puzsér már november végén, egy másik kutatás – a Medián adatai – kapcsán is hangsúlyozta, hogy bizonyos közvélemény-kutató intézetek nem csupán mérik, hanem aktívan formálják is a közvéleményt, és az eredményeket gyakran a megrendelők érdekeihez igazítják.
