01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter puzsér róbert fidesz

Onnan csapott a villám Magyar Péterbe, ahonnan a legkevésbé várta: végleg hitelét vesztette?

2026. január 08. 16:41

Úgy látszik, az egykor Magyar Péterért rajongó publicista is kezd kiábrándulni a Tisza Pártból.

2026. január 08. 16:41
null

Puzsér Róbert, aki korábban a Tisza Párt és Magyar Péter egyik legaktívabb támogatójaként ismert, élesen bírálta a 21 Kutatóközpont december közepén közzétett közvélemény-kutatását – írta a Magyar Nemzet. 

Szerinte irreálisak azok az adatok, amelyek szerint a biztos szavazók körében 17, a pártot választani tudók között pedig 11 százalékpontos előnnyel vezet a Tisza a Fidesz előtt. Puzsér kizártnak tartja ezeket a számokat. „Ez teljesen úgy hangzik, mint hogy ha a Tisza rendelte volna meg a 21 Kutatóközponttól, és azért hozná nyilvánosságra, hogy az önbeteljesítő jóslat társadalmi manipulációjával éljen” – fogalmazott. 

Puzsér már november végén, egy másik kutatás – a Medián adatai – kapcsán is hangsúlyozta, hogy bizonyos közvélemény-kutató intézetek nem csupán mérik, hanem aktívan formálják is a közvéleményt, és az eredményeket gyakran a megrendelők érdekeihez igazítják.

Nyitókép forrása: Bodnár Boglárka / MTI

makapaka2
2026. január 08. 18:10
Kit érdekel ez a prolihergelő ,össze-vissza kommunikáló Puzsér?
Gonella
2026. január 08. 17:44
lóbelt fényt kapott, de mit szívhat! megy a kocsma pubi, dől a lé? mámor van?
billysparks
2026. január 08. 17:43
Kit érdekel, hogy kiért rajong Puzsér? A Mandiner bejárja a HVG útját. Egy egykoron komoly újságból egy szar bulvárrá válik.
Izé 73
2026. január 08. 17:38
Puzsér sokáig az egyik nagy kedvenc volt az Önkényes mérvadó és az Apu... okán. Aztán gyökér módon beleállt emberekbe és az eredeti gondolatok helyett kritika nélkül elkezdte tolni a balos narratívát. Remélem nem csak egyet lép vissza ebből az irányból.
