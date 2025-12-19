Lehullt a lepel: így játszanak a számokkal a baloldali kutatóintézetek

Itt az egyetlen valódi közvélemény-kutatás: jelentős előnnyel vezet a Fidesz! (VIDEÓ)
Az időközi választások nem hazudnak!
Érdemes egymás mellé tenni a számokat.
Egyre világosabban mutatkozik meg, hogy a baloldali közvélemény-kutatók miként igazítják az adataikat Magyar Péterék elvárásaihoz. A manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egymással szorosan együttműködve, a tavalyi európai parlamenti választások után kezdtek felépíteni egy semmivel alá nem támasztható narratívát a Tisza Párt folyamatos és mesébe illő erősödéséről – írta cikkében a Magyar Nemzet.
Az egymást követő hónapokban folyamatosan magasabb értékeket publikáltak, s a koordinált összjátékuk oda jutott, hogy gyakorlatilag bármilyen elképesztő Tisza-előnyről írhatnak, az már nem éri el a társadalom jelentős részének az ingerküszöbét. Legutóbbi példa a 21 Kutatóközpont friss közlése, amelyben képtelenül nagy, 17 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt a voksoláson biztosan résztvevő pártválasztóknál.
Azonban rendkívül könnyen leleplezhető a dolog. Nem is kell hozzá mást tenni, csak egymás mellé illeszteni a manipulációs kerekasztal tagjainak az adatait.
A Magyar Nemzet így
vette górcső alá, ironikusnak nevezve, hogy maga a balliberális Telex is közölt egy ilyen grafikont az IDEA új „méréséről” szóló minapi cikkében.
A tavaly június óta publikált eredmények átlagait felrajzolva az látható, hogy hegyes szögben közelít egymás felé a Fidesz és a Tisza népszerűségét mutató vonal. Utóbbi meredeken emelkedik, míg a kormánypárté ugyanígy lejt. Azután 2024 őszén metszi egymást a két egyenes, a Tiszáé kisebb megszakításokkal tovább nő, a Fideszé pedig esik, stagnál, kicsit javul, azután megint csökken.
Az sem lehet véletlen, hogy a 21 Kutatóközpont egy szimbolikus jelentőséggel bíró napon, tavaly október 23-án közölte az első olyan „mérést”, amely a Tisza vezetését mutatta.
A »forduló« után is úgy játszottak a számokkal, hogy az olló nyílását mutassák Magyar Péterék javára.
– állapítja meg a Magyar Nemzet.
Nyár óta egy további sokatmondó tendencia is megfigyelhető, ami szintén a manipulációt leplezi le. Noha elemzői körökben konszenzus alakult ki arról, hogy a Fidesz volt a nyári pártverseny győztese, a balos közvélemény-kutatók továbbra is ragaszkodtak az általuk fabrikált 8-10 százalékos Tisza-előnyhöz, amit először május végén közöltek.
Mivel ebben a helyzetben nem lett volna hihető, ha romló számokat tulajdonítanak a Fidesznek, ezért inkább azt publikálták, hogy a Tisza tovább javított az egyébként is irreálisan magas népszerűségén: május vége és december eleje között 44,9-ről 47 százalékra nőtt Magyarék támogatottsága a biztos pártválasztók körében. Ráadásul erre licitált rá a 21 Kutatóközpont, amely december 17-én még ezt a 47 százalékot is megfejelte további két ponttal.
Fontos hangsúlyozni, hogy ugyanebben az időszakban
több másik meghatározó közvélemény-kutató jóval kiegyensúlyozottabb adatokat közölt, ráadásul ezekben a mérésekben nem találhatók a szakma alapelveivel összeegyeztethetetlen anomáliák.
A Nézőpontnál a Fidesz támogatottsága végig a 44–47 százalékos tartományban maradt, miközben a Tisza 7 százalékpontot erősödve 40 százalékon áll a legutóbbi mérésük szerint.
A Real-PR 93-nál öt százalékon belüli maradt a kilengés a Fidesz esetében, amelyet legutóbb 49 százalékon mértek. A Tiszánál pedig 2 százalékos erősödést regisztráltak a tavalyi negyedik negyedév óta eltelt esztendőben: Magyar Péterék népszerűsége 36-ról 38 százalékra nőtt az elemzőcég mérései szerint.
A Magyar Társadalomkutató valamivel szűkebb szegmensben mérte a pártokat: a 2014 utolsó negyedétől eltelt 9 hónapban a Tisza népszerűsége 34-ről 42 százalékra kúszott, miközben a Fidesz támogatottsága 49 százalékon stabilizálódott.
