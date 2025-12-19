Ft
12. 19.
péntek
Tisza Párt manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatás Fidesz-KDNP

Lehullt a lepel: így játszanak a számokkal a baloldali kutatóintézetek

2025. december 19. 08:40

Érdemes egymás mellé tenni a számokat.

2025. december 19. 08:40
null

Egyre világosabban mutatkozik meg, hogy a baloldali közvélemény-kutatók miként igazítják az adataikat Magyar Péterék elvárásaihoz. A manipulációs kerekasztalba tömörülő elemzőcégek egymással szorosan együttműködve, a tavalyi európai parlamenti választások után kezdtek felépíteni egy semmivel alá nem támasztható narratívát a Tisza Párt folyamatos és mesébe illő erősödéséről – írta cikkében a Magyar Nemzet.

Az egymást követő hónapokban folyamatosan magasabb értékeket publikáltak, s a koordinált összjátékuk oda jutott, hogy gyakorlatilag bármilyen elképesztő Tisza-előnyről írhatnak, az már nem éri el a társadalom jelentős részének az ingerküszöbét. Legutóbbi példa a 21 Kutatóközpont friss közlése, amelyben képtelenül nagy, 17 százalékpont a Tisza előnye a Fidesz előtt a voksoláson biztosan résztvevő pártválasztóknál.

Azonban rendkívül könnyen leleplezhető a dolog. Nem is kell hozzá mást tenni, csak egymás mellé illeszteni a manipulációs kerekasztal tagjainak az adatait.

A Magyar Nemzet így 

  • a Medián, 
  • a már említett 21 Kutatóközpont, 
  • az IDEA Intézet, 
  • a Republikon, 
  • a Publicus, valamint 
  • a Závecz Research kutatásait 

vette górcső alá, ironikusnak nevezve, hogy maga a balliberális Telex is közölt egy ilyen grafikont az IDEA új „méréséről” szóló minapi cikkében.

A tavaly június óta publikált eredmények átlagait felrajzolva az látható, hogy hegyes szögben közelít egymás felé a Fidesz és a Tisza népszerűségét mutató vonal. Utóbbi meredeken emelkedik, míg a kormánypárté ugyanígy lejt. Azután 2024 őszén metszi egymást a két egyenes, a Tiszáé kisebb megszakításokkal tovább nő, a Fideszé pedig esik, stagnál, kicsit javul, azután megint csökken. 

Forrás: Magyar Nemzet

Az sem lehet véletlen, hogy a 21 Kutatóközpont egy szimbolikus jelentőséggel bíró napon, tavaly október 23-án közölte az első olyan „mérést”, amely a Tisza vezetését mutatta. 

A »forduló« után is úgy játszottak a számokkal, hogy az olló nyílását mutassák Magyar Péterék javára.

– állapítja meg a Magyar Nemzet.

Nyár óta egy további sokatmondó tendencia is megfigyelhető, ami szintén a manipulációt leplezi le. Noha elemzői körökben konszenzus alakult ki arról, hogy a Fidesz volt a nyári pártverseny győztese, a balos közvélemény-kutatók továbbra is ragaszkodtak az általuk fabrikált 8-10 százalékos Tisza-előnyhöz, amit először május végén közöltek. 

Mivel ebben a helyzetben nem lett volna hihető, ha romló számokat tulajdonítanak a Fidesznek, ezért inkább azt publikálták, hogy a Tisza tovább javított az egyébként is irreálisan magas népszerűségén: május vége és december eleje között 44,9-ről 47 százalékra nőtt Magyarék támogatottsága a biztos pártválasztók körében. Ráadásul erre licitált rá a 21 Kutatóközpont, amely december 17-én még ezt a 47 százalékot is megfejelte további két ponttal.

Fontos hangsúlyozni, hogy ugyanebben az időszakban 

több másik meghatározó közvélemény-kutató jóval kiegyensúlyozottabb adatokat közölt, ráadásul ezekben a mérésekben nem találhatók a szakma alapelveivel összeegyeztethetetlen anomáliák. 

A Nézőpontnál a Fidesz támogatottsága végig a 44–47 százalékos tartományban maradt, miközben a Tisza 7 százalékpontot erősödve 40 százalékon áll a legutóbbi mérésük szerint.

A Real-PR 93-nál öt százalékon belüli maradt a kilengés a Fidesz esetében, amelyet legutóbb 49 százalékon mértek. A Tiszánál pedig 2 százalékos erősödést regisztráltak a tavalyi negyedik negyedév óta eltelt esztendőben: Magyar Péterék népszerűsége 36-ról 38 százalékra nőtt az elemzőcég mérései szerint. 

A Magyar Társadalomkutató valamivel szűkebb szegmensben mérte a pártokat: a 2014 utolsó negyedétől eltelt 9 hónapban a Tisza népszerűsége 34-ről 42 százalékra kúszott, miközben a Fidesz támogatottsága 49 százalékon stabilizálódott.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP
 

Conduct
2025. december 19. 09:53
Ez az Orbán nevű aljas hazug gazember meg a szemét bandája mindenestül el lesz takarítva áprilisban.Addig meg szarjunk rájuk.Boldog karácsonyt minden nem fidesz szavazónak!!!!
csulak
2025. december 19. 09:31
SOHA TOBBE BALOLDALT ! Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
elégia
•••
2025. december 19. 09:01 Szerkesztve
Ezek a közvélemény befolyásoló cégek az eredményeikkel azt egészen biztosan elérik /mint eddig minden választás előtt/, hogy a kormánypártra szavazók ne lustuljanak el. Minden cselekedetük erősíti a Fidesz tábor összetartását, és rendre felhívják a figyelmet arra, hogy a választásokat minden alkalommal csak kellő aktivitással lehet megnyerni. Jövőre is marad a Fidesz kétharmad, de mindenkinek el kell menni szavazni. A közvélemény befolyásoló cégek ennek eléréséhez minden segítséget megadnak. Orbán Viktor pedig ezért a kitartó munkáért csak köszönettel tartozik.
kalmanok
•••
2025. december 19. 08:57 Szerkesztve
A fideszbérenc "kutatók" már felelősség nélkül mérhetik nagyra a Pufi támogatottságát, úgyis mennek a levesbe.
