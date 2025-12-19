Lehullt a lepel: így játszanak a számokkal a baloldali kutatóintézetek

Az sem lehet véletlen, hogy a 21 Kutatóközpont egy szimbolikus jelentőséggel bíró napon, tavaly október 23-án közölte az első olyan „mérést”, amely a Tisza vezetését mutatta.

A »forduló« után is úgy játszottak a számokkal, hogy az olló nyílását mutassák Magyar Péterék javára.

– állapítja meg a Magyar Nemzet.

Nyár óta egy további sokatmondó tendencia is megfigyelhető, ami szintén a manipulációt leplezi le. Noha elemzői körökben konszenzus alakult ki arról, hogy a Fidesz volt a nyári pártverseny győztese, a balos közvélemény-kutatók továbbra is ragaszkodtak az általuk fabrikált 8-10 százalékos Tisza-előnyhöz, amit először május végén közöltek.

Mivel ebben a helyzetben nem lett volna hihető, ha romló számokat tulajdonítanak a Fidesznek, ezért inkább azt publikálták, hogy a Tisza tovább javított az egyébként is irreálisan magas népszerűségén: május vége és december eleje között 44,9-ről 47 százalékra nőtt Magyarék támogatottsága a biztos pártválasztók körében. Ráadásul erre licitált rá a 21 Kutatóközpont, amely december 17-én még ezt a 47 százalékot is megfejelte további két ponttal.