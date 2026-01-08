Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szijjártó péter brüsszel mezőgazdaság Mercosur eu ukrajna európai bizottság

Eddig és ne tovább: nem hagyjuk, hogy Brüsszel újabb mélyütést vigyen be hazánknak

2026. január 08. 10:22

Az ukrán után most dél-amerikai mezőgazdasági termékekkel árasztanák el az európai piacot.

2026. január 08. 10:22
null

Brüsszel már számtalan jelét adta annak, hogy csak Ukrajna érdekli, az európai emberek problémáira pedig nagy ívben tesznek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán. A miniszter emlékeztetett: ezt a hozzáállást az európai gazdák – köztük a magyarok is – megtapasztalhatták, például a mezőgazdasági támogatások brutális csökkentésekor vagy akkor, amikor az Európai Bizottság megengedte az ukránoknak, hogy silány minőségű gabonával árasszák el Közép-Európát.

Szijjártó Péter hozzátette:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

most itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen, holnap meg akarják szavaztatni és életbe akarják léptetni az EU-Dél-Amerika szabadkereskedelmi megállapodást,

amely egy újabb mélyütés lesz a gazdáknak, hiszen korlátlanul engedi be a dél-amerikai mezőgazdasági termékeket Európába, ezzel pedig veszélybe sodorják az európai gazdák megélhetését.

Magyarország tiltakozik ezen döntés ellen, mi nem engedjük, hogy Brüsszel ismételten semmibe vegye a magyar gazdák érdekeit! Nemmel szavazunk holnap és megvédjük a magyar gazdákat!"

– zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.

(MTI)

Nyitókép forrása: Simon Wohlfahrt / AFP

