Eddig és ne tovább: nem hagyjuk, hogy Brüsszel újabb mélyütést vigyen be hazánknak

Brüsszel már számtalan jelét adta annak, hogy csak Ukrajna érdekli, az európai emberek problémáira pedig nagy ívben tesznek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán. A miniszter emlékeztetett: ezt a hozzáállást az európai gazdák – köztük a magyarok is – megtapasztalhatták, például a mezőgazdasági támogatások brutális csökkentésekor vagy akkor, amikor az Európai Bizottság megengedte az ukránoknak, hogy silány minőségű gabonával árasszák el Közép-Európát.

Szijjártó Péter hozzátette: