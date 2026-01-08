Eddig és ne tovább: nem hagyjuk, hogy Brüsszel újabb mélyütést vigyen be hazánknak

A nap, amikor a V4 újra összeáll: a tét óriási, ha kell, asztalt borítanak Brüsszelben
A visegrádi országok szerint a gazdák pénzét és megélhetését áldozná fel az uniós agrárpolitika.
Az ukrán után most dél-amerikai mezőgazdasági termékekkel árasztanák el az európai piacot.
Brüsszel már számtalan jelét adta annak, hogy csak Ukrajna érdekli, az európai emberek problémáira pedig nagy ívben tesznek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán. A miniszter emlékeztetett: ezt a hozzáállást az európai gazdák – köztük a magyarok is – megtapasztalhatták, például a mezőgazdasági támogatások brutális csökkentésekor vagy akkor, amikor az Európai Bizottság megengedte az ukránoknak, hogy silány minőségű gabonával árasszák el Közép-Európát.
Szijjártó Péter hozzátette:
most itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen, holnap meg akarják szavaztatni és életbe akarják léptetni az EU-Dél-Amerika szabadkereskedelmi megállapodást,
amely egy újabb mélyütés lesz a gazdáknak, hiszen korlátlanul engedi be a dél-amerikai mezőgazdasági termékeket Európába, ezzel pedig veszélybe sodorják az európai gazdák megélhetését.
Magyarország tiltakozik ezen döntés ellen, mi nem engedjük, hogy Brüsszel ismételten semmibe vegye a magyar gazdák érdekeit! Nemmel szavazunk holnap és megvédjük a magyar gazdákat!”
– zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.
(MTI)
Nyitókép forrása: Simon Wohlfahrt / AFP
