Lehullt a lepel: itt a lista a Fidesz jelöltjeiről

Később Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője hozta nyilvánosságra a névsort. A 16 körzetben a következő jelöltek indulnak a Fidesz-KDNP részéről:
1. Választókerület: Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere
2. Választókerület: Ferencz Orsolya, miniszteri biztos
3. Választókerület: Steiner Attila, energetikáért felelős államtitkár
4. Választókerület: Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár
5. Választókerület: Kovács Balázs Norbert, budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos
6. Választókerület: Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés tagja
7. Választókerület: D. Kovács Antal Róbert, X. kerületi polgármester
8. Választókerület: Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja
9. Választókerület: Király Nóra, országgyűlési képviselő
10. Választókerület: Kocsondi Márk, XXII. kerületi önkormányzati képviselő
11. Választókerület: Gyepes Ádám, III. kerületi önkormányzati képviselő
12. Választókerület: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára
13. Választókerület: Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője
14. Választókerület: Szatmáry Kristóf, országgyűlési képviselő
15. Választókerület: Dunai Mónika, országgyűlési képviselő
16. Választókerület: Földesi Gyula, országgyűlési képviselő
