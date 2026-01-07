Lehullt a lepel: itt a lista a Fidesz jelöltjeiről

Régi és új jelöltekkel száll ringbe a fővárosi egyéni körzetekért a tavaszi országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden este tartott beszédet a jelöltek bemutatásakor, akiknek azt üzente: „A helyzet úgy áll, hogy ti, a budapesti Fidesz vagytok a Fidesz-KDNP nagy közösségének legerősebb hadteste. Ti vagytok a legnagyobb közösség, itt van a legtöbb Fidesz-tag – sok száz –, és ha a kihívónkra nézünk akkor azt fogjuk látni, hogy az egy 26 tagot számláló párt. A különbség nem is lehetne nagyobb.”