Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapest képviselőjelölt Fidesz-KDNP

Lehullt a lepel: itt a lista a Fidesz jelöltjeiről

2026. január 07. 12:20

Jelenlegi országgyűlési és önkormányzati képviselők is ringbe szállnak majd.

2026. január 07. 12:20
null

Régi és új jelöltekkel száll ringbe a fővárosi egyéni körzetekért a tavaszi országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden este tartott beszédet a jelöltek bemutatásakor, akiknek azt üzente: „A helyzet úgy áll, hogy ti, a budapesti Fidesz vagytok a Fidesz-KDNP nagy közösségének legerősebb hadteste. Ti vagytok a legnagyobb közösség, itt van a legtöbb Fidesz-tag – sok száz –, és ha a kihívónkra nézünk akkor azt fogjuk látni, hogy az egy 26 tagot számláló párt. A különbség nem is lehetne nagyobb.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Hangsúlyozta: a helyzet úgy áll, hogy 

nincs Fidesz-kormányzás, nincs parlamenti többség, és nincs Fidesz-kétharmad erős budapesti Fidesz nélkül.

Később Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője hozta nyilvánosságra a névsort. A 16 körzetben a következő jelöltek indulnak a Fidesz-KDNP részéről:

1. Választókerület: Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere
2. Választókerület: Ferencz Orsolya, miniszteri biztos 
3. Választókerület: Steiner Attila, energetikáért felelős államtitkár
4. Választókerület: Fülöp Attila, gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár
5. Választókerület: Kovács Balázs Norbert, budapesti kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos
6. Választókerület: Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés tagja
7. Választókerület: D. Kovács Antal Róbert, X. kerületi polgármester
8. Választókerület: Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja
9. Választókerület: Király Nóra, országgyűlési képviselő
10. Választókerület: Kocsondi Márk, XXII. kerületi önkormányzati képviselő
11. Választókerület: Gyepes Ádám, III. kerületi önkormányzati képviselő
12. Választókerület: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára
13. Választókerület: Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője
14. Választókerület: Szatmáry Kristóf, országgyűlési képviselő
15. Választókerület: Dunai Mónika, országgyűlési képviselő
16. Választókerület: Földesi Gyula, országgyűlési képviselő

Nyitókép: Orbán Viktor a jelöltállító gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
 

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 07. 14:20 Szerkesztve
Nem volt nehéz ennyi pedofilt összevakarni.👏👏👏👏
Válasz erre
0
3
Obsitos Technikus
2026. január 07. 14:00
Ami rajtam múlik, meg fogom tenni, ha megérem. Még akkor is, ha egy büdöskomcsik által uralt választókerület jutott nekem.
Válasz erre
4
0
Obsitos Technikus
2026. január 07. 13:59
Hajrá, hajrá!
Válasz erre
2
0
rasputin
2026. január 07. 13:57
Ekrü123 2026. január 07. 13:21 Egy vslamit nem fogtok fel. Más a fidesz ellenfele mint volt 2022ben.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!