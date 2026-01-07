Hányinger: együtt szörnyülködtek Magyar Péterrel a Tisza női jelöltjei a nárcisztikus bántalmazáson

A Tisza Párt három női egyéni jelöltjét mutatta be a TISZTA Hang legutóbbi adásában a pártvezető Magyar Péter. A Tisza elnöke a Fejér vármegye 3-as körzetében induló Bögi Viktóriával, a Győr-Moson-Sopron vármegyei 1-es körzet jelöltjével Diószegi Judittal, és a Pest 10-es körzetében rajthoz álló Kácsor Andreával beszélgetett.

A műsorban szó eset egyebek mellett a gyereknevelésről, amelynek kapcsán Magyar felidézte saját élményeit, amikor volt feleségével, Varga Judittal éltek Brüsszelben és a legnagyobb fiukkal legalább fél évig ő lehetett otthon.