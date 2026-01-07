Hányinger: együtt szörnyülködtek Magyar Péterrel a Tisza női jelöltjei a nárcisztikus bántalmazáson

Diószegi még azt is hozzátette, hogy ezek a bántalmazások az áldozatok egész életét meg tudják nyomorítani. Sőt, kitért arra is, hogy az ilyen családban élő gyerekek ugyanazt a rettegést élik át, amint az édesanya.
Magyar pedig erre reflektálva még rá is tett egy lapáttal, megemlítve, hogy milyen sok esetben nem is születik feljelentés, nem indul eljárás.
A Tisza vezére az utóbbi időben kampánytémává tette a gyermekvédelmet, tüntetést is szervezett. Tavaly év végén a Szily Nórának adott interjújában pedig igyekezett a nők támogatójaként bemutatni magát, amelyre Varga Judit egyetlen szóval reagált.