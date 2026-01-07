Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Pérer családon belüli erőszak képviselőjelölt

Hányinger: együtt szörnyülködtek Magyar Péterrel a Tisza női jelöltjei a nárcisztikus bántalmazáson

2026. január 07. 09:41

A pártelnök saját esete természetesen nem merült fel a műsorban.

2026. január 07. 09:41
null

A Tisza Párt három női egyéni jelöltjét mutatta be a TISZTA Hang legutóbbi adásában a pártvezető Magyar Péter. A Tisza elnöke a Fejér vármegye 3-as körzetében induló Bögi Viktóriával, a Győr-Moson-Sopron vármegyei 1-es körzet jelöltjével Diószegi Judittal, és a Pest 10-es körzetében rajthoz álló Kácsor Andreával beszélgetett.

A műsorban szó eset egyebek mellett a gyereknevelésről, amelynek kapcsán Magyar felidézte saját élményeit, amikor volt feleségével, Varga Judittal éltek Brüsszelben és a legnagyobb fiukkal legalább fél évig ő lehetett otthon.

A magát végtelenül empatikusnak bemutató Tisza vezére a nehézségek ellenére is idillinek festette le a műsorban a gyermeknevelés időszakát, 

mesélve brüsszeli élményeikről.

Arról is beszélt, hogy nem elég a kamatmentes hitel meg az egyéb támogatások, sokkal több gyerek születne Magyarországon, ha tényleg minden körülmény adott lenne hozzá, a közlekedéstől a biztonságig.

Elég sok dolgunk lesz” – vetítette előre a választás eredményeit Magyar, aki persze ezek után rákanyarodott a Szőlő utcai ügyre. 

Ennek kapcsán Diószegi Judit, a korábban a rendőrségnél bűnmegelőzéssel foglalkozó győri jelölt a nők elleni bántalmazásról beszélt, hangsúlyozva, hogy az áldozatok mennyire nem mernek nyíltan beszélni az abúzusról.

Akinek nárcisztikus bántalmazás van az életében, azt onnan lehet tudni, hogy nem fog erről beszélni soha senkinek, olyan szinten meg van félemlítve

– fogalmazott a jelölt, gyakorlatilag alátámasztva a Varga Judit visszaemlékezéseit a volt férjével való kapcsolatáról. 

Diószegi még azt is hozzátette, hogy ezek a bántalmazások az áldozatok egész életét meg tudják nyomorítani. Sőt, kitért arra is, hogy az ilyen családban élő gyerekek ugyanazt a rettegést élik át, amint az édesanya. 

Magyar pedig erre reflektálva még rá is tett egy lapáttal, megemlítve, hogy milyen sok esetben nem is születik feljelentés, nem indul eljárás. 

A Tisza vezére az utóbbi időben kampánytémává tette a gyermekvédelmet, tüntetést is szervezett. Tavaly év végén a Szily Nórának adott interjújában pedig igyekezett a nők támogatójaként bemutatni magát, amelyre Varga Judit egyetlen szóval reagált

Ahogy az interjú kapcsán Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője is rámutatott: az interjúban Magyar Péter a „családcentrikus”, a nőket tisztelő férfi szerepében jelenik meg, 

miközben korábban nyilvánosságra került állítások és beszámolók egészen más képet rajzolnak róla.

Fotó: Képernyőkép

 

magyarvizsla17
2026. január 07. 10:15
Tényleg hányinger.
Türelem
2026. január 07. 10:09
A jelöltek morális, emberi értékrendjét minősíti, hogy leültek mp-vel....ezek azok, akikből egy normális, családját, kultúráját, identitását, nemzetét, a biztonságot féltő ember nem kér.......
1948samuk75
2026. január 07. 10:08
Hányinger ez az ember!De ezek a nők” sem kuülönbek!!
Kemenesfalvi
2026. január 07. 10:07
A hányinger ide már kevés lesz. Hihetetlen ez a pofátlanság, gátlástalanság.
