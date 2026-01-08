Gyászol a magyar vízilabda: elhunyt Kemény Dénes édesapja, mindenki Fecsó bácsija

s még sorolhatnánk a végtelenségig. És persze az alma sem esett messze a fájától: fiából, a magyar felnőttválogatottat egymás után három olimpiai bajnoki címig és számos világversenyes győzelemig kormányzó Kemény Dénesből a vízilabda-történelem legsikeresebb szövetségi kapitánya lett, nagyrészt éppen az édesapja által kikupált játékosokra építve. A legméltóbban talán az ő szavaival lehetne elbúcsúzni mindenki Fecsó bácsijától: „Bár játékosként túlléptem az ő eredményein, mindketten sokkal többet értünk el edzőként.

Azt kívánom mindenkinek, hogy ha eredményes és kiemelkedő játékos volt, tartsa a szintet, ha meg nem, abban az arányban tegyen hozzá a magyar és a nemzetközi vízilabdához, ahogyan Fecsó tudott hozzátenni később. Amíg az emberben van energia, fantázia és alázat, addig szolgálja azt, ami a szerelme.

Egy pólósnak nem lehet más szenvedélye, mint a póló.”