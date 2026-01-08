Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kemény dénes kemény ferenc fecsó bá válogatott vízilabda

Gyászol a magyar vízilabda: elhunyt Kemény Dénes édesapja, mindenki Fecsó bácsija

2026. január 08. 10:16

Egy hónappal ezelőtt távozott az élők sorából minden idők legeredményesebb utánpótlás-kapitánya. Kemény Ferenc, „Fecsó bá” 93 éves volt.

2026. január 08. 10:16
null

Bő egy hónappal ezelőtt, 93 éves korában elhunyt Kemény Ferenc, a magyar vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitányának, Kemény Dénesnek szintén legendás edző édesapja. „Fecsó bá” halálhírét maga Kemény Dénes erősítette meg közösségi oldalán.

Kemény Ferenc
Kemény Ferenc a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének Polgári Tagozatával (Fotó: MTI/Földi Imre)

A halálhír körüli majd egy hónapos csendet az indokolta, hogy Kemény Ferenc maga kérte családját, hogy a gyász első egy hónapját békében, a nyilvánosságtól távol éljék meg.

„Fecsó bá” edzői pályafutása során elévülhetetlen érdemeket szerzett az utánpótlás-nevelés területén. Szakmai munkáját mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2000 és 2008 között három olimpiai bajnoki címet nyerő magyar válogatott több meghatározó játékosa is az ő irányítása alatt bontakoztatta ki tehetségét ifjúsági éveiben. Pályafutásának egyik kiemelkedő sikere az 1995-ös dunkerque-i ifjúsági világbajnoki cím, amelyet olyan későbbi klasszisokkal ért el, mint Steinmetz Barnabás, Kiss Gergely és Kásás Tamás.

Kemény Ferenc halhatatlan örökséget hagy maga után

Legendás mottóját, miszerint 

Egy utánpótlásedzőnek az a dolga, hogy jó játékosokat neveljen, nem pedig az, hogy jó csapatot csináljon”

az összes sportág összes korosztályos edzőjének ajtajára aranybetűkkel kellene felvésni. Kemény Ferenc ennek megfelelően minden idők legeredményesebb utánpótlás-kapitányaként 1989 és 1997 között összesen 12 korosztályos világversenyen végzett dobogón korosztályos magyar válogatott együtteseivel, ilyesmire se előtte, se azóta nem akadt példa világszinten. A magyar aranygeneráció gyakorlatilag valamennyi klasszisát ő indította el a siker felé: a teljesség igénye nélkül 

olyan játékosok kerültek ki a kezei alól a nemzetközi felnőttporondra, mint Benedek Tibor, Kásás Tamás, Varga Zsolt, Fodor Rajmund, Molnár Tamás, Kiss Gergő, Steinmetz Barnabás, Szivós Márton, Szécsi Zoltán,

s még sorolhatnánk a végtelenségig. És persze az alma sem esett messze a fájától: fiából, a magyar felnőttválogatottat egymás után három olimpiai bajnoki címig és számos világversenyes győzelemig kormányzó Kemény Dénesből a vízilabda-történelem legsikeresebb szövetségi kapitánya lett, nagyrészt éppen az édesapja által kikupált játékosokra építve. A legméltóbban talán az ő szavaival lehetne elbúcsúzni mindenki Fecsó bácsijától: „Bár játékosként túlléptem az ő eredményein, mindketten sokkal többet értünk el edzőként. 

Azt kívánom mindenkinek, hogy ha eredményes és kiemelkedő játékos volt, tartsa a szintet, ha meg nem, abban az arányban tegyen hozzá a magyar és a nemzetközi vízilabdához, ahogyan Fecsó tudott hozzátenni később. Amíg az emberben van energia, fantázia és alázat, addig szolgálja azt, ami a szerelme.

 Egy pólósnak nem lehet más szenvedélye, mint a póló.”

Nyitókép: Nemzeti Sport / Szabó Miklós

 

