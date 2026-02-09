Történelmet írtak: a magyar bombázó úgy készül, jövőre eggyel többen lesznek

„Abból a szempontból is különleges volt ez a torna, hogy úgy lettünk ezüstérmesek, hogy nem veszítettük el a döntőt. Ez is mutatja, hogy teljesen kimaxolta magát a csapat, odaadásban, játékban, lelkesedésben, ám azt is hozzá kell tenni, innentől még nehezebb lesz a csúcs közelében maradni. A fejemben már körvonalazódik a következő fél év, fontos feladatok várnak ránk. Nagyon nehéz időszak jön” – tekintett előre a sikerkapitány, Cseh Sándor.

Keszthelyi Rita, a válogatott csapatkapitánya elmesélte: olyan élmények érték Funchalban, amelyek korábban egyáltalán nem.

„Sanyi vezetésével nagyon könnyű volt csapattá válni. Egyértelműek az egyéni feladatok, ez pedig egységgé érik. A játékosoktól intelligenciára van szükség, mert adott esetben más szerep jut ránk, mint a klubunkban, de mindenkiben van annyi alázat, hogy elfogadja a feladatkörét.

Nem mindig könnyű leküzdeni az egódat a cél érdekében, de olyan edzőnk van, aki mindent elmagyaráz, sokat tanít nekünk. Pedagógusként, edzőként egyaránt.

Kicsit mintha az iskolában ülnénk, korábban nem volt ilyen élményem. Ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy nap mint nap tanulhatunk valami újat. Nem igazán szeretem az ezüstérmeket, de ahogy játszottunk és amilyen utat megjártunk, az nagyon büszkévé tesz. Nem az érem számít, hanem maga a meccs, az egymásért való küzdelem, ahogy felálltunk, úgy érzem, az klasszisteljesítmény volt. Ha a mostani ezüst az ára, hogy két év múlva a dobogó tetejére állhatunk Los Angelesben, akkor aláírom, de előbb a hazai világbajnokságon szeretnénk megkoronázni a fejlődésünket” – fogalmazott Keszthelyi.