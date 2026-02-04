„Kritikus helyzet volt” – így tett rendet Kemény Dénes a Zalánki-ügyben

Ahogy azt a Mandiner is megírta, nagy port kavart vízilabdaberkeken belül Zalánki Gergő közösségi médiás posztja, amelyben az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok klasszis a bravúros belgrádi Eb-ezüst utánra időzítve jelentkezett az interneten azzal kapcsolatban, szerinte miért nincs ott a magyar válogatottban másfél éve, a párizsi játékok óta. Zalánki eredetileg maga kérte a mellőzését, előbb a mentális feltöltődés, majd korábbi klubja, az olasz Pro Recco csődje miatt. „A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is” – fogalmazott a bejegyzésben. Szavai hamar célba értek, a hazai szövetség részéről a játékosként kétszeres olimpiai és világbajnok Madaras Norbert elnök reagált rájuk úgy, hogy a balkezes pólós nevét meg sem említette: „Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll” – szólt az MVLSZ-közlemény érdemi része.