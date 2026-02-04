Ft
magyar válogatott zalánki gergő Európa-bajnokság Varga Zsolt vízilabda Kemény Dénes

„Kritikus helyzet volt” – így tett rendet Kemény Dénes a Zalánki-ügyben

2026. február 04. 14:40

Bár pólóberkeken belül nem szívesen kommentálja senki sem a történteket, férfiválogatottunk legendás szövetségi kapitánya, Kemény Dénes vállalta a megszólalást. Több példán keresztül szemléltette, mit tett korábban a Zalánki-ügyhöz hasonlóan nehéz helyzetekben.

2026. február 04. 14:40
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta, nagy port kavart vízilabdaberkeken belül Zalánki Gergő közösségi médiás posztja, amelyben az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok klasszis a bravúros belgrádi Eb-ezüst utánra időzítve jelentkezett az interneten azzal kapcsolatban, szerinte miért nincs ott a magyar válogatottban másfél éve, a párizsi játékok óta. Zalánki eredetileg maga kérte a mellőzését, előbb a mentális feltöltődés, majd korábbi klubja, az olasz Pro Recco csődje miatt. „A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is” – fogalmazott a bejegyzésben. Szavai hamar célba értek, a hazai szövetség részéről a játékosként kétszeres olimpiai és világbajnok Madaras Norbert elnök reagált rájuk úgy, hogy a balkezes pólós nevét meg sem említette: „Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll” – szólt az MVLSZ-közlemény érdemi része.

Zalánki-ügy: Kemény Dénes keményen beleállt a nehéz helyzetekbe

A honi uszodák világában nem szívesen kommentálta senki a történteket, Kemény Dénes ugyanakkor vállalta a megszólalást. 

A konkrét ügyben nem akarok állást foglalni, egyrészt, mert kevés az információm, s ami ennél fontosabb: ez az ő dolguk. Viszont szívesen elmondom, hasonló helyzetekben én mit tettem, mert az meg az én dolgom volt 

– magyarázta a háromszoros olimpiai bajnok férficsapat legendás szövetségi kapitánya a Blikknek, majd hozzátette:

Az egyik kritikus helyzet a 2004-es olimpia előtt volt. A Vasas–Honvéd meccsen kitört verekedés miatt Varga Tamást eltiltották, de nekem szükségem volt rá a válogatottban. Igen ám, de ott volt az a Kiss Gergő is, akinek Varga eltörte az arccsontját. Arra kértem őket, tisztázzák egymással a dolgot, s vállaltam a kockázatot, hogy a csapatban ennek rossz visszhangja lesz. Azonban mindenki elég intelligensen kezelte a helyzetet szerencsére, s az athéni aranyérem bizonyította, hogy jól döntöttem

– szemléltette a kialakult szituációt egy példán keresztül a 71 éves szakember.

KEMÉNY Dénes, Zalánki Gergő
Zalánki-ügy: Kemény Dénes elmondta, mit tett a hasonlóan nehéz helyzetekben / Fotó: MTI/ MTVA/ Szigetváry Zsolt

Kemény felidézte a néhai Benedek Tibor helyzetét, aki a 2004-es olimpia után egészségi okokból lemondta a válogatottságot. 

Szükségem volt azonban rá, ezért két évvel később szóltam neki: ha ott szeretne lenni Pekingben, akkor 2007-ben a vébére már el kell jönnie. Így is lett, ott ezüstöt nyertünk, az olimpián pedig harmadszor is aranyat.

Végezetül aláhúzta, a kapitány, Varga Zsolt dolga, hogy megindokolja-e a döntését vagy sem. 

Én azért nem indokoltam soha, mert úgy gondoltam, az szabályozhatatlan mederbe terelné a dolgokat. Azt azonban mindig, mindenkinek elmondtam, miben kell fejlődnie

– közölte, hozzáfűzve, a magyar férfiválogatottnak elsősorban az a dolga, hogy teljes intenzitással 

  • a jövő évi világbajnokságra és 
  • a 2028-as Los Angeles-i olimpiára fókuszáljon.

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Koszticsák Szilárd

pollip
2026. február 04. 16:15
Beszéljék meg élőben! Ne üzengessenek egymásnak!
Válasz erre
1
0
rugbista
2026. február 04. 15:51
Helyes.
Válasz erre
0
0
ergo07-2
2026. február 04. 14:50
Ilyen egy valódi edző. Józan, emberséges, célorientált.
Válasz erre
1
0
Reszelő Aladár
2026. február 04. 14:49
Felteszem ez a FB poszt Zalánki utolsó ötlete volt és nem az első. Ronda ügy, amit kezeln kell. A játékosnak is mert, senkinek nincs fenntartott helye. És a szövetségnek is, mert a győzelemhez a mindenkori legjobb keretre van szükség és a legjobbak távolléte nem segít. Egy jó formában lévő Zalánki ha akar a teljesítményével bármikor kerettag tud lenni.
Válasz erre
4
0
