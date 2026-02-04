„Kritikus helyzet volt” – így tett rendet Kemény Dénes a Zalánki-ügyben

„Nem hagyhatjuk, hogy az értékrendünk alapjait kikezdjék” – kemény válasz érkezett a magyar válogatott játékos szavaira
Akárhogy is, nem jó ezt látni...
Bár pólóberkeken belül nem szívesen kommentálja senki sem a történteket, férfiválogatottunk legendás szövetségi kapitánya, Kemény Dénes vállalta a megszólalást. Több példán keresztül szemléltette, mit tett korábban a Zalánki-ügyhöz hasonlóan nehéz helyzetekben.
Ahogy azt a Mandiner is megírta, nagy port kavart vízilabdaberkeken belül Zalánki Gergő közösségi médiás posztja, amelyben az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok klasszis a bravúros belgrádi Eb-ezüst utánra időzítve jelentkezett az interneten azzal kapcsolatban, szerinte miért nincs ott a magyar válogatottban másfél éve, a párizsi játékok óta. Zalánki eredetileg maga kérte a mellőzését, előbb a mentális feltöltődés, majd korábbi klubja, az olasz Pro Recco csődje miatt. „A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is” – fogalmazott a bejegyzésben. Szavai hamar célba értek, a hazai szövetség részéről a játékosként kétszeres olimpiai és világbajnok Madaras Norbert elnök reagált rájuk úgy, hogy a balkezes pólós nevét meg sem említette: „Ez az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában. Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll” – szólt az MVLSZ-közlemény érdemi része.
Hiányolja az őszinte kommunikációt.
A honi uszodák világában nem szívesen kommentálta senki a történteket, Kemény Dénes ugyanakkor vállalta a megszólalást.
A konkrét ügyben nem akarok állást foglalni, egyrészt, mert kevés az információm, s ami ennél fontosabb: ez az ő dolguk. Viszont szívesen elmondom, hasonló helyzetekben én mit tettem, mert az meg az én dolgom volt
– magyarázta a háromszoros olimpiai bajnok férficsapat legendás szövetségi kapitánya a Blikknek, majd hozzátette:
Az egyik kritikus helyzet a 2004-es olimpia előtt volt. A Vasas–Honvéd meccsen kitört verekedés miatt Varga Tamást eltiltották, de nekem szükségem volt rá a válogatottban. Igen ám, de ott volt az a Kiss Gergő is, akinek Varga eltörte az arccsontját. Arra kértem őket, tisztázzák egymással a dolgot, s vállaltam a kockázatot, hogy a csapatban ennek rossz visszhangja lesz. Azonban mindenki elég intelligensen kezelte a helyzetet szerencsére, s az athéni aranyérem bizonyította, hogy jól döntöttem
– szemléltette a kialakult szituációt egy példán keresztül a 71 éves szakember.
Kemény felidézte a néhai Benedek Tibor helyzetét, aki a 2004-es olimpia után egészségi okokból lemondta a válogatottságot.
Szükségem volt azonban rá, ezért két évvel később szóltam neki: ha ott szeretne lenni Pekingben, akkor 2007-ben a vébére már el kell jönnie. Így is lett, ott ezüstöt nyertünk, az olimpián pedig harmadszor is aranyat.
Végezetül aláhúzta, a kapitány, Varga Zsolt dolga, hogy megindokolja-e a döntését vagy sem.
Én azért nem indokoltam soha, mert úgy gondoltam, az szabályozhatatlan mederbe terelné a dolgokat. Azt azonban mindig, mindenkinek elmondtam, miben kell fejlődnie
– közölte, hozzáfűzve, a magyar férfiválogatottnak elsősorban az a dolga, hogy teljes intenzitással
