„Ezért jövök haza Németországból” – Imre Bence a Mandinernek

Az ominózus Svédország elleni mérkőzést követően üzenetet váltottunk Viktorral. Gratulált nekünk, és a sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a játékvezetők nem olyan döntést hoztak a legvégén, ami jó lett volna nekünk. Szerinte is hétméterest kellett volna kapnunk. Filippel viszont csak annyit és arról beszéltünk, hogy mikor menjek vissza. Azt tudni kell, hogy nagyon szeretek a kieli csapatommal lenni, csak az egyedüllét nehéz. Jó kis hely Kiel, de pesti gyerekként én inkább a nagyvárosokhoz vagyok hozzászokva. Szeretek Magyarországon lenni, élni, szeretem a magyar embereket. Tudom, hogy van egy fajta temperamentumunk, sokszor negatívak vagyunk, beleértve akár engem is, de én akkor is így érzek.

A Bundesliga ugyanakkor teljesen más világ. Hogyan sikerült megbirkóznia a tempóval, a meccsdömpinggel és a távolságokkal?

Nagyon fontos a család jelenléte, hiszen velük sokkal könnyebb átélni mindezt. De ahogy azt már mondtam, egyedül nagyon nehéz. Egy csomószor van, hogy amikor idegenben játszunk – például Nürnbergben este 8-kor –, akkor reggel 7-8-körül, maximum 3-4 óra alvást követően arra ébredek az autóbuszon, hogy megérkeztünk az edzőközpontba. Ráadásul onnan még haza is kell vezetni. Az ilyen utazások alatt fizikailag sem érzi jól magát az ember, a derekak tönkre mennek a hosszú út alatt. De itt még nincs vége, valahogy fel kell kelni még egyszer aznap, csinálni is valamit – egyedül. Az ilyenek felőrlik az egyént, és ezzel nem csak én vagyok így. Ezek mind hozzátartoznak kint a légiósélethez. Másrészről meg ott vannak azok az élmények, amik a pályán érnek és kárpótolnak mindenért. Olyan játékosok mellett és ellen, vagy szurkolók előtt kézilabdázhatok, akik csak a Bundesligában vannak.

Meglepte bármi is Németországban?

Nem megbántva senkit a Ferencvárosnál, de teljesen más kultúrába és csapatba csöppentem Kielben. A telt házas mérkőzéseket például meg kellett szokni, és azt is, hogy Domagoj Duvnjak irányít mellettem, habár játszottam én már Lékai Mátéval is. Mindketten legendák, csak Máté közben a barátom is lett. Aztán ott van az edzőm, Filip, akit gyerekként a tévében néztem, erre most ő biztat a pálya széléről, adja a tanácsokat, instrukciókat, segít mindenben. Furcsa, de közben nagyon is jó érzés ezeket átélni.

A nézőszámra viszont fel kellett készülnöm fejben. A tízezer emberre, aki kilátogat minden meccsünkre, mindegy, hogy hétfőn vagy vasárnap játszunk. Beletelt egy kis időbe, amire természetessé vált a tömeg.