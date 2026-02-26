„Ma már van hol, kivel és mivel kézilabdázni” – az elnök szerint ezzel az örökséggel kötelességük jól sáfárkodni

„Egy saját példával élve: az elmúlt évtizedek meghatározó magyar férfi kézilabdacsapatai közül játszottam a Szegedben, a Veszprémben és a Tatabányában is. A klubok, szurkolók között talán nem volt mindig a legharmonikusabb a viszony – bár manapság nincs ellenségeskedés –, nekem mégis mindenhol vannak barátaim. Ez kulcs a mindennapi munkánkban is.”

A magyar kézilabdázás jövőjével kapcsolatban arról beszélt lapunknak, hogy a sportág hazai múltja tele van győzelmekkel, sikerekkel, beleértve a világversenyeken szerzett érmeket vagy a nemzetközi versenysorozatokban elért különböző címeket. „A hetvenes-nyolcvanas évekhez képest változott a helyzet, a kézilabda ma már elitszinten nem négy-öt ország hitbizománya, hiszen akár 15 csapat is jó eséllyel fogalmazza meg reális célként az elődöntőbe jutást minden évben az aktuális nagy tornákon.”

Kitért arra is, hogy legutóbb mindkét válogatottunk – a női és férfi – szerepelt a párizsi olimpián, miközben folyamatosan ott vagyunk minden Európa- és világbajnokságon, felnőtt, illetve utánpótlás-szinten valamennyi nemzeti együttesünk a világ 8-10 legjobb csapata közé tartozik.