Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ilyés Ferenc sport tao kézilabda petíció

„Ma már van hol, kivel és mivel kézilabdázni” – az elnök szerint ezzel az örökséggel kötelességük jól sáfárkodni

2026. február 26. 18:42

A Magyar Kézilabda-szövetség első embere többek között arról beszélt a Mandinernek, hogy a sport azért stratégiai ágazat itthon, mert egyfajta befektetést jelent a jövőbe. Ilyés Ferenc úgy véli, mindig minden körülmények között meg lehet egymással találni a közös hangot, hiszen együtt többek vagyunk, mint egyének összessége.

2026. február 26. 18:42
null
Nagy Péter

Nemrégiben a sporttámogatási rendszer megvédéséért indított petíció aláírására kért mindenkit közösségi oldalán Nagy Tímea kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok, egyszeres Európa-bajnok párbajtőrvívó. Szerinte súlyos következményekkel járna a társaságiadó-kedvezmény (tao) rendszerének megszüntetése: egyesületek ezrei válnának életképtelenné, kerülnének olyan helyzetbe, amit nem tudnának megoldani. Felhívásához sportolók, sportvezetők csatlakoztak – így tett Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke is.

Ezt is ajánljuk a témában

Ilyés Ferenc: Ezzel az örökséggel kötelességünk jól sáfárkodni

A 229-szeres korábbi magyar válogatott átlövő, védekezőspecialista a Mandinernek elmondta, azért érezte úgy, hogy a Petíció a magyar sportélet jövőjéért kapcsán, a kezdeményezésről készült kis videóban is megszólaljon, mert jelenleg Magyarországon a sport stratégiai ágazat, amely egyfajta befektetést jelent a jövőbe. „Rengeteg gyermek és felnőtt sportol professzionális szinten és kedvtelésből, ez rendkívül fontos közösségépítő eleme a mindennapoknak, és a sportolók egyéni jövője szempontjából kiemelten fontos. Remélem, hogy ez a fajta háttér a jövőben is megmarad a magyar sportnak” – fogalmazott a 44 éves Ilyés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Emlékeztetett: ő nem csupán sportoló volt, hanem egy csapatsportág játékosa is, így jól tudja, hogy csak közösen lehet eredményesnek lenni. 

Együtt többek vagyunk, mint egyének összessége. A mindennapi életben és a munkában is abban hiszek, hogy csak így lehet sikereket elérni. Ez hajt előre, motivál, és ezért tartom fontosnak alkalmanként megszólalni olyan ügyekben, amelyek kötődnek a sporthoz, de túl is mutatnak azon – legyen az társadalmi felelősségvállalás, a határon túli magyarok és magyar sportolók segítése, vagy éppen kiállás a sporttámogatási rendszer mellett

– tette hozzá az MKSZ-elnök.

Szerinte a sportról való beszélgetés, gondolkozás során mindig egyszerű dönteni, miután 

  • fiatalokról,
  • egészségről és 
  • egészségmegőrzésről 

beszélünk leginkább. 

„Ha viszont érdekek kerülnek szóba, akkor mindenki úgy gondolja, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a fiatalok, gyerekek egészségesek legyenek, épüljön be a mindennapi életükbe a sport, és ezáltal az egészséges nemzet elérhető valóság legyen. Ezt szem előtt tartva van értelme bármilyen beszélgetésnek, polémiának a sportról. Nekünk, sportban lévőknek, ebben felnövőknek pedig kötelességünk kiállni az érdekeink és azok mellett, akiknek a sport a mindennapi munkahelyüket jelenti – itt nem is elsősorban a professzionális élsportra gondolok” – folytatta, hangsúlyozva, mindenki más is megteszi ezt a fajta kiállást saját élete legfontosabb területein. 

Ilyés Ferenc, kézilabda, MKSZ, elnök, magyar válogatott, tao
Ilyés Ferenc szerint a kézilabda folyamatosan emlékezetes nemzetközi eseményeket hoz Magyarországra 

Ilyés Ferenc úgy véli, 

mindig minden körülmények között meg lehet egymással találni a közös hangot.

„Egy saját példával élve: az elmúlt évtizedek meghatározó magyar férfi kézilabdacsapatai közül játszottam a Szegedben, a Veszprémben és a Tatabányában is. A klubok, szurkolók között talán nem volt mindig a legharmonikusabb a viszony – bár manapság nincs ellenségeskedés –, nekem mégis mindenhol vannak barátaim. Ez kulcs a mindennapi munkánkban is.”

A magyar kézilabdázás jövőjével kapcsolatban arról beszélt lapunknak, hogy a sportág hazai múltja tele van győzelmekkel, sikerekkel, beleértve a világversenyeken szerzett érmeket vagy a nemzetközi versenysorozatokban elért különböző címeket. „A hetvenes-nyolcvanas évekhez képest változott a helyzet, a kézilabda ma már elitszinten nem négy-öt ország hitbizománya, hiszen akár 15 csapat is jó eséllyel fogalmazza meg reális célként az elődöntőbe jutást minden évben az aktuális nagy tornákon.”

Kitért arra is, hogy legutóbb mindkét válogatottunk – a női és férfi – szerepelt a párizsi olimpián, miközben folyamatosan ott vagyunk minden Európa- és világbajnokságon, felnőtt, illetve utánpótlás-szinten valamennyi nemzeti együttesünk a világ 8-10 legjobb csapata közé tartozik. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Klubcsapataink közül többen Európa legszűkebb élvonalában érnek el kiemelkedő eredményeket, és a kézilabda folyamatosan emlékezetes nemzetközi eseményeket hoz Magyarországra. 

A sporttámogatásoknak, infrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetően ma már van hol, kivel és mivel kézilabdázni – értem ez alatt a csarnokokat, az egyesületeket, csapatokat, valamint a felszereléseket, körülményeket. Ezzel az örökséggel kötelességünk jól sáfárkodni.

Minderre büszkék lehetünk, emellett tudjuk, hogy akad még bőven dolgunk a fent említett területeken túl az utánpótlásképzésben és a versenyeztetésben, és ehhez nagy szükségünk van a partnerek, illetve az állam támogatására is” – zárta gondolatait Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke.

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!