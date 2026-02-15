Ft
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
jövő rendszer schmidt ádám nagy tímea sport olimpiai bajnok petíció

Petíciót indítottak a magyar sportélet jövőjéért (VIDEÓ)

2026. február 15. 13:35

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is csatlakozott a kezdeményezéshez.

2026. február 15. 13:35
null

A jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédéséért indított petíció aláírására kér mindenkit Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Felhívásához sportolók, sportvezetők is csatlakoztak. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportért felelős államtitkára vasárnap jelezte, ő is aláírta a petíciót.

Nagy Tímea a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban úgy fogalmazott: „az utóbbi időben olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek mellett nem mehetünk el szótlanul”. Mint mondta, 

súlyos következményekkel járna a társaságiadó-kedvezmény (TAO) rendszerének megszüntetése, egyesületek ezrei válnának életképtelenné, kerülnének olyan helyzetbe, amit nem tudnának megoldani. 

Hangsúlyozta, hogy a magyar sport közös ügy, közös felelősség. Hozzátette, a sportban és az életben megtanulta, megtapasztalta, hogy ami fontos, azt megóvja, nem elengedi, hanem megőrzi.

A videóhoz fűzött kommentárban Nagy Tímea azt írta: ha a források csökkennek, az nem csupán a versenysportot érinti - hanem a teljes magyar utánpótlást, a következő generáció esélyeit, a jövő álmait. „Minden szülő tudja, mit jelent egy támogatás: lehetőséget az edzésre, felszerelésre, versenyzésre - és esélyt arra, hogy a gyermek álma valóra váljon. A sport nemcsak érmeket ad, hanem tartást, közösséget és jövőt. A gyermekeink jövőjét álmait nem vehetik el” – írta az olimpiai bajnok.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

„A sport nem kiadás, hanem befektetés”

Téglássy György, a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (VKESZ) vezető főorvosa a videóban azt mondta, a sport nem kiadás, hanem befektetés az egészségesebb, hosszabb életbe. Ezt nem megvágni, hanem védeni kell – tette hozzá.

Böde Dániel válogatott labdarúgó arról beszélt, hogy a magyar foci a kis egyesületekben kezdődik, és ha elveszik a támogatást, elveszik az esélyt is. Vereckei Zsolt paralimpiai úszó, korábbi világcsúcstartó szerint sport esélyt ad mindenkinek, a fogyatékossággal élőknek is, és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni.

Gergely István, a Honvéd Sportegyesület ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy egy egyesület nem csak sportot, hanem közösséget is épít, fontos, hogy ennek lehetősége a jövőben is megmaradjon.

Sámuel Botond, a Tatabánya SC ügyvezető elnöke úgy látja, a sportegyesületek tartják mozgásban a gyerekeket, és arra szólított fel, ne engedjük, hogy ez megszűnjön.

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok, világbajnok, és négyszeres Európa-bajnok birkózó azt mondta, az elmúlt évek bizonyítják, hogy a magyar sport sikerei működnek, ezért mindannyiunk feladata, hogy megvédjük ezeket az eredményeket.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke kijelentette, „a magyar sport eredményeit nem adjuk!” Hozzátette, aki dolgozott már érte, tudja, amiért megküzdöttünk a pályán, azt közösen megvédjük.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke kijelentette, 

a sporttól tervezett forráselvonások nem megtakarítást jelentenek, hanem hosszú távú károkat okoznak a fiatalok jövőjében, egészségében, a sporteredményekben.

Szöllősi György is jelölt az Európai Sportújságíró-szövetség (AIPS Europe) végrehajtó bizottságába

Az MSÚSZ vasárnapi közleménye szerint a szervezet elnöke 2017 óta tagja AIPS Europe végrehajtó bizottságának, 2019 óta a szervezet alelnöke.

A 2026 és 2030 közötti ciklusra szóló választást április 11-én, Lausanne-ban rendezik. Az elnöki posztért ketten, a ciprusi Erodotosz Miltiadusz és a francia Marc Ventouillac versengenek. A főtitkári és a pénztárnoki posztra egyaránt négyen, a végrehajtó bizottságba 19-en jelentkeztek.

A világszervezet, az AIPS választását április 12-én tartják, Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ alelnöke és az AIPS jelenlegi alelnöke az elnöki és az alelnöki posztra is jelölt. (MTI)

Nagy Tímea a videó végén arra kérte annak megtekintőit, hogy írják alá a Nemzeti Sport oldalán elérhető petíciót. „Erősítsük meg együtt, hogy valamennyiünk számára fontos a magyar sport. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyar sport!” – fogalmazott.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportért felelős államtitkára is aláírta a jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédéséért indított petíciót. „Védjük meg a magyar sportot! Elindult az online petíció a magyar sportélet jövőjéért! Én már aláírtam” – írta a Facebook-oldalán vasárnap.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

