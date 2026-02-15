Petíciót indítottak a magyar sportélet jövőjéért (VIDEÓ)

Böde Dániel válogatott labdarúgó arról beszélt, hogy a magyar foci a kis egyesületekben kezdődik, és ha elveszik a támogatást, elveszik az esélyt is. Vereckei Zsolt paralimpiai úszó, korábbi világcsúcstartó szerint sport esélyt ad mindenkinek, a fogyatékossággal élőknek is, és ezt a lehetőséget nem szabad elvenni.

Gergely István, a Honvéd Sportegyesület ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy egy egyesület nem csak sportot, hanem közösséget is épít, fontos, hogy ennek lehetősége a jövőben is megmaradjon.

Sámuel Botond, a Tatabánya SC ügyvezető elnöke úgy látja, a sportegyesületek tartják mozgásban a gyerekeket, és arra szólított fel, ne engedjük, hogy ez megszűnjön.

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok, világbajnok, és négyszeres Európa-bajnok birkózó azt mondta, az elmúlt évek bizonyítják, hogy a magyar sport sikerei működnek, ezért mindannyiunk feladata, hogy megvédjük ezeket az eredményeket.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke kijelentette, „a magyar sport eredményeit nem adjuk!” Hozzátette, aki dolgozott már érte, tudja, amiért megküzdöttünk a pályán, azt közösen megvédjük.