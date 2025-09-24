Veszélyben van az utánpótlás és a sportfinanszírozás – a kormány visszautasítja a Tisza terveit

A sportért felelős államtitkár szerint komoly veszélybe kerülhet az utánpótlás és a sportélet stabil működése, ha a Tisza Párt valóban megvalósítja a sajtóban megjelent elképzeléseit, és visszavágja az állami sporttámogatásokat – írta meg a Nemzeti Sport.

Schmidt Ádám közösségi oldalán reagált a hírekre, amelyek szerint a Tisza Párt kormányra kerülve jelentősen csökkentené a sportfinanszírozást. Bejegyzésében kiemelte a sport társadalmi és nemzetegyesítő erejét, valamint azt, hogy a jelenlegi támogatási rendszer kiszámítható működést ad a szakszövetségeknek, a köztestületeknek és a sportegyesületeknek.

A sport amellett, hogy nemzeti egységünk építője, elengedhetetlen ahhoz, hogy egy minden szempontból egészséges társadalomban élhessünk! A jelenlegi kormányzat kiemelt területként tekint a sportra, az állami támogatásoknak hála mára a szakszövetségeink, a köztestületeink és a sportegyesületeink működése is stabil, a szakembereink nyugodtan dolgozhatnak. Emellett korszerű létesítményekben, elérhető áron sportolhatunk és sportolhatnak a gyermekeink. Kormányzati segítség nélkül mindez veszélybe kerül!”

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Schmidt Ádám.

Ahogy lapunk korábban megírta, a Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András szeptember 8-án a Corvinus Egyetemen tartott zárt körű előadáson arról beszélt, hogy az állam a sport, az egyházak és a kultúra finanszírozására is a kelleténél több forrást költ. Bár konkrét elvonási számokat nem említett, a Mandiner értékelése alapján a mérlegelendő csökkentés nagyságrendje több százmilliárd forint is lehet.