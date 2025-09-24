Ft
rendszer Tisza Párt terv veszély államtitkár Kármán András

Veszélyben van az utánpótlás és a sportfinanszírozás – a kormány visszautasítja a Tisza terveit

2025. szeptember 24. 06:39

A sportért felelsős államtitkár szerint ha a Tisza Párt valóban megvalósítja a sajtóban megjelent elképzeléseit, az jelentős mértékben visszavághatja az állami sporttámogatásokat.

2025. szeptember 24. 06:39
null

A sportért felelős államtitkár szerint komoly veszélybe kerülhet az utánpótlás és a sportélet stabil működése, ha a Tisza Párt valóban megvalósítja a sajtóban megjelent elképzeléseit, és visszavágja az állami sporttámogatásokat – írta meg a Nemzeti Sport.

Schmidt Ádám közösségi oldalán reagált a hírekre, amelyek szerint a Tisza Párt kormányra kerülve jelentősen csökkentené a sportfinanszírozást. Bejegyzésében kiemelte a sport társadalmi és nemzetegyesítő erejét, valamint azt, hogy a jelenlegi támogatási rendszer kiszámítható működést ad a szakszövetségeknek, a köztestületeknek és a sportegyesületeknek.

A sport amellett, hogy nemzeti egységünk építője, elengedhetetlen ahhoz, hogy egy minden szempontból egészséges társadalomban élhessünk! A jelenlegi kormányzat kiemelt területként tekint a sportra, az állami támogatásoknak hála mára a szakszövetségeink, a köztestületeink és a sportegyesületeink működése is stabil, a szakembereink nyugodtan dolgozhatnak. Emellett korszerű létesítményekben, elérhető áron sportolhatunk és sportolhatnak a gyermekeink. Kormányzati segítség nélkül mindez veszélybe kerül!”

 – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Schmidt Ádám.

Ahogy lapunk korábban megírta, a Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András szeptember 8-án a Corvinus Egyetemen tartott zárt körű előadáson arról beszélt, hogy az állam a sport, az egyházak és a kultúra finanszírozására is a kelleténél több forrást költ. Bár konkrét elvonási számokat nem említett, a Mandiner értékelése alapján a mérlegelendő csökkentés nagyságrendje több százmilliárd forint is lehet.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

***

csulak
2025. szeptember 24. 08:55
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Ergit
2025. szeptember 24. 08:42
Ameddig vizes VB-ket és más EB-ket és VB-ket rendezhetünk, mert megkérnek (is) rá, amíg nagy sikereink vannak különböző sportokban, amíg a nyári olimpiákon népességre vetítve e legtöbb érmet szerezzük, addig rendben van nálunk a sport és támogatása! Persze javítani lehetne, mert mindig mindenen lehet javítani még! DE a pénz nem minden!!!
Bynortx
2025. szeptember 24. 07:45
A gyerekek sportolása fontos és annak állami támogatása is jó, de ezt nem nevezném utánpótlásnak. Utánpótlást az afrikai és más europai országok biztositják. De nem gondolom hogy ez gond lenne, inkább azokból a fiatalokból csináljanak degenerált , semmirekellő túlfizetett bohócokat, mint a magyarokból.
Kerezs
2025. szeptember 24. 07:34
Az államtitkár úrral egyetértve, de azt kiegészítve: Minden sport tevékenység és kulturális rendezvény látogatása (színház), uszoda bérlet, terem,- pálya bérlet, nevezési díj( futapest) stb.18 éves korig minden diák számára ingyenes. Az élsport tényleges piaci alapra helyezése. A tisza meg elfelejtve, mert céljuk kizárólag a rombolás, hiszen minden "szakértőjük" az, akiktől meg akartunk szabadulni 2010-ben. Abból nem kérünk. Mérhetetlen károkat okoztak és most is azt tennék. Soha többé vissza őket.
