Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
megszorítások család Tisza Párt elvonás egyház sport forint Kármán András

Hullanak a csontvázak a Tisza szekrényéből: a sportot, a kultúrát és az egyházakat is kizsigerelnék Magyar Péterék

2025. szeptember 23. 08:16

Nemcsak az szja- és társasági adó-emelés van terítéken a Tisza Pártnál, hanem a különböző területekre juttatott pénzek megvonása is. A vállalkozások mellett a Tisza új gazdasági agytrösztje, Kármán András a sportra és az egyházakra szánt összegeket is elvenné, szerinte ezekre túl sokat költ az állam.

2025. szeptember 23. 08:16
null

Újabb részleteket közlünk a Tisza Párt gazdasági agytrösztjének, Kármán Andrásnak szeptember 8-i, zárt körben tartott előadásáról. Mint arról a Mandiner hétfőn beszámolt: a Tisza Párt újdonsült arca a Corvinus Egyetemen mutatta be, szerinte mi minden rossz a magyar gazdaságban, mindössze egyetlen nappal azután, hogy debütált a párt kötcsei rendezvényén. Furcsa mód főleg olyan területeket említett, amelyekre szerinte túl sok pénzt áldoz az állam: a hétfőn bemutatott vállalkozások mellett még a sport, az egyházak és a kultúra kerülhet így célkeresztbe.

Egy dia Kármán András előadásából: a Tisza szakembere szerint túl sok jut a sportra, a vallásra és a kultúrára Magyarországon
Egy dia Kármán András előadásából: a Tisza szakembere szerint túl sok jut a sportra, a vallásra és a kultúrára Magyarországon

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza több, a magyaroknak fontos területet is kivéreztethet

A Mandiner birtokába jutott előadás főbb állításait már hétfőn bemutattuk. Ebben a zárt körű előadásban Kármán főleg olyan dolgokat puffogtatott, amelyeket előtte már számos alkalommal elsütöttek balos közgazdászok. Ilyenek például a szerinte mindent átszövő korrupció, a kiszámíthatatlan pénzügyi szabályozás, vagy az államosítások és a „sikeres vállalkozások levadászása”.

Ezt is ajánljuk a témában

A legmegdöbbentőbb az előadásban mégis az volt, amikor rátért a kormányzati intézkedések kritizálása után arra, hogy mikre költ szerinte túl sokat az állam. Például véleménye szerint régiós összehasonlításában „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”.

Sorra hullanak ki a csontvázak

Tehát túl sok pénzt juttat az állam a vállalkozásoknak, de nem csak nekik, hanem egy következő dián még tovább ment. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Újabb kiszivárgott tervek a Tisza háza tájáról – elvennék a magyar vállalkozások támogatását!

A vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

Szerinte Magyarország túl sokat áldoz olyan területekre is, mint a sport, a vallás, a kultúra és a szabadidő!

GDP-arányosan ugyanis hazánk ezekre 2,6 százaléknyi forrást költ, míg például Svédország 1,4-et, Lengyelország 1,3-at, az ezek szerint követendő példa Bulgária pedig mindössze 0,8 százalékot. 

Hogy mennyi pénzt vonna el a Tisza ezekről a területekről egy kormányváltás esetén, az nem derült ki az előadásból, de mindenképp több száz milliárd forintról lehet szó, amelyekkel azt a gigantikus költségvetési lyukat tervezhetik befoltozni, amelyet a bankokra és a multikra kivetett adók eltörlésével ütnének a büdzsén. 

Miket vezetnének még be?

A Tisza ugyanis a kiszivárgott dokumentumok szerint hatalomra kerülése esetén mihamarabb kivezetné a szektorális különadókat, például a bankadót – érdekesség, de Kármán nyárig még az egyik legnagyobb magyarországi bank alkalmazottja volt –, a kereskedelmi adókat és Brüsszel kérésére eltörölné a rezsicsökkentést is. Az így kieső pénzeket pedig valahonnan kompenzálni kell. 

Így merült fel a társasági adó emelése, illetve az egykulcsos szja felrúgása és a progresszív adózás újbóli bevezetése. Ezek szerint évi

  • 5 millió forintnyi jövedelemnél 15,
  • 5 és 15 millió között 22,
  • 15 millió forint felett pedig 33 százalék lenne az szja.

De felülvizsgálnák a családi adókedvezmények intézményét is. Ezzel több ezer milliárd forintot vennének ki a magyar családok zsebéből csak azért, hogy megfeleljenek az Európai Bizottság kéréseinek és olyan gazdaságpolitikát alakítsanak ki, amelyet Brüsszel már régóta próbál ráerőltetni az uniós tagállamokra. Sőt, a kontinens legkisebb társasági adóját is felemelnék sajtóhírek szerint a mostani 9 százalékról. Ez szintén régóta áhított kívánsága az uniós vezetésnek, más kérdés, hogy a magyar versenyképességet romba döntené egy pillanat alatt. 

Mindezeket a Tisza tagjai azóta is cáfolják, de időközben előkerültek ennek a cáfolatnak teljesen ellentmondó vélekedések is, például Tarr Zoltántól, a Tisza alelnökétől, vagy a párt korábbi gazdasági háttéremberétől, Dálnoki Árontól, akit azóta teljesen hátrébb toltak és látható, hogy Magyar Péter már Kármánban látja legfőbb gazdasági tótumfaktumát. 

Ezt is ajánljuk a témában

Abban a Kármánban, aki ugyanakkor arra a kérdésre sem tudott informátorunk szerint válaszolni corvinusos előadáősán, hogy a Tisza által szuperfegyvernek kikiáltott vagyonadót, amelynek eredményessége finoman szólva is megkérdőjelezhető, 

csak az ötmilliárd forint feletti részre vetnék-e ki, vagy pedig a teljes vagyonra, ha valakinek az meghaladja az ötmilliárdot. 

A kérdésre maga Kármán sem tudott válaszolni, ami arról árulkodik, hogy az egész vagyonadós ötlet csak egy légbőlkapott valami, amit a szivárgások után dobott be a párt elnöke elterelésnek. 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kimirszen
2025. szeptember 23. 09:17
The Loner 2025. szeptember 23. 09:13 • Szerkesztve kimirszen 2025. szeptember 23. 08:46 "Hány hidat épített a Duna felett a fidesz kormány 15 év alatt?" Tomori Pál híd (Kalocsa‑Paks között), hogy te is tudd holvan azzal a 2bittes agyaddal . :)) Átadva: 2024. június 6. Mohácsi Duna-híd (építés alatt M0 északi híd Pentele híd. Ezek mikor is épültek? Mikor lett felújítva a Szabadság híd Margit híd? A Lánchíd felújítására adott árajánlat mennyire is növekedett az átadásra?
Válasz erre
0
1
states-2
2025. szeptember 23. 09:16
Csak a szokásos komcsi kormányzás: megszorítás, elvonás, kiárusítás, adóemelés, mindent szétlopás.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 23. 09:15
polárüveg 2025. szeptember 23. 09:08 Ezek a megszorító, tönkretevő adóknak, pénzszivattyúknak nem társadalomsegítő céljai vannak. Mi volt a fidesz kormány célja azzal hogy a  2010 és 2020 közötti időszakban a költségvetés 1500-1800 milliárdos kamatterhét már 4000 milliárdot meghaladó összegre emelje?
Válasz erre
1
1
The Loner
•••
2025. szeptember 23. 09:13 Szerkesztve
kimirszen 2025. szeptember 23. 08:46 "Hány hidat épített a Duna felett a fidesz kormány 15 év alatt?" Tomori Pál híd (Kalocsa‑Paks között), hogy te is tudd hol van azzal a 2 bittes agyaddal . :)) Átadva: 2024. június 6. Mohácsi Duna-híd (építés alatt.) Nektek viszont, még egy darab hidat sem sikerült rendesen felújítani, pedig a Lánchíd felújítására ott volt a Fidesz által otthagyott 220 milliárd forint , és ezek egyszerűen elpárologtak. ELLOPTÁTOK! Elloptátok, széthordtátok, szétosztotottátok a haveroknak, miközben a munka fele sem készült el normálisan. A Petőfi híd meg közben konkrétan életveszélyes, rohad szét, de a nagy liberális városvezetésnek fontosabb volt bringasávot festeni meg PR-videókat gyártani, mint a budapestiek biztonsága. Ilyen tolvajbandának mint ti, a kezébe még egy fakanalat sem szabadna adni, nemhogy fővárost vagy országot.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!