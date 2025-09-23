Hullanak a csontvázak a Tisza szekrényéből: a sportot, a kultúrát és az egyházakat is kizsigerelnék Magyar Péterék

Szerinte Magyarország túl sokat áldoz olyan területekre is, mint a sport, a vallás, a kultúra és a szabadidő!

GDP-arányosan ugyanis hazánk ezekre 2,6 százaléknyi forrást költ, míg például Svédország 1,4-et, Lengyelország 1,3-at, az ezek szerint követendő példa Bulgária pedig mindössze 0,8 százalékot.

Hogy mennyi pénzt vonna el a Tisza ezekről a területekről egy kormányváltás esetén, az nem derült ki az előadásból, de mindenképp több száz milliárd forintról lehet szó, amelyekkel azt a gigantikus költségvetési lyukat tervezhetik befoltozni, amelyet a bankokra és a multikra kivetett adók eltörlésével ütnének a büdzsén.

Miket vezetnének még be?

A Tisza ugyanis a kiszivárgott dokumentumok szerint hatalomra kerülése esetén mihamarabb kivezetné a szektorális különadókat, például a bankadót – érdekesség, de Kármán nyárig még az egyik legnagyobb magyarországi bank alkalmazottja volt –, a kereskedelmi adókat és Brüsszel kérésére eltörölné a rezsicsökkentést is. Az így kieső pénzeket pedig valahonnan kompenzálni kell.