Itt a fordulat: Bokros Lajos „visszatért” – és most már Brüsszel lelke is vele van

úgy vélekedik, hogy a Tisza adóelképzelése a baloldali adópolitikákkal azonosítható,

sőt odáig megy, hogy a Bokros-­csomag tartalmazott hozzá fogható megszorításokat. A Bokros Lajos nevével összeforrt 1995-ös kiigazítás az alacsony és a magas jövedelműeket, illetve a vállalkozásokat is rosszul érintette.

A szakértő megemlíti, hogy a Bokros-csomag nem tartalmazott olyan intézkedéseket, amelyek ösztönözték volna a keresetek emelését, így azoknak is, akiknek megmaradt a munkahelye, óriási reálkereset-csökkenést kellett elszenved­niük. A reálkeresetek az 1967-es szintre zuhantak vissza. A kiigazítássorozat része volt többek közt a gyed megszüntetése és a gyógyszerek állami támogatásának csökkentése. Mindezek a családok jelentős életszínvonal-romlásához és a gyermekvállalási kedv visszaeséséhez vezettek, ennek demográfiai következményeit napjainkban is tapasztalhatjuk.

A Horn-kormány kiigazítása az 1967-es szintre lökte vissza a reálkereseteket

Fotó: MTI/Balogh P. László

Szalai Piroska felidézi, a Bokros-csomag okozta társadalmi sokkhatást némileg mérsékelték az első Orbán-kormány intézkedései, azok hatásai viszont nem tartottak sokáig, mivel az MSZP–SZDSZ-koalíció újbóli kormányzása idején – már a 2008-as világválság előtt – csökkenő pályára állt a gazdaság. A számottevő növekedést elkönyvelő régiós országok lehagytak minket.