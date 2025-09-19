Ft
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Szalai Piroska GDP Magyar Péter Bokros-csomag minimálbér

Itt a fordulat: Bokros Lajos „visszatért” – és most már Brüsszel lelke is vele van

2025. szeptember 19. 12:35

A Tisza Párt kiszivárgott adózási elképzeléseinek több eleme egybecseng a baloldali kormányok politikájával és Brüsszel elvárásaival is.

2025. szeptember 19. 12:35
null
Nagy Kristóf

A Tisza Párt célként fogalmazta meg a nyomásgyakorlásként befagyasztott uniós források hazahozatalát, de Brüsszel minden bizonnyal súlyos feltételeket szabna. Egyes vélekedések szerint 6000 milliárd forintot, azaz a GDP több mint 6 százalékát elérő megszorító csomagot vezetne be a párt, ha kormányra kerülne. Bizonyos értesülések a vállalkozások 1000-1500 milliárd forintos terhéről szólnak. Az Index Tisza párti forrásaira hivatkozva azt írta, hogy a társasági adót 9-ről 25 százalékra emelnék, és magasabb adót vezetnének be a tőkejövedelmekre. 

Szintén az Index írta azt augusztus végén, hogy a Tisza az évi 5 millió forint feletti jövedelmek esetében 22 százalékra, a 15 millió forint feletti jövedelmek esetében pedig 33 százalékra emelné az szja-t. Ez egyes családoknak évente milliós nagyságrendű jövedelemcsökkenést jelentene. 

A szakértők megmondják 

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Mandiner megkeresésére 

úgy vélekedik, hogy a Tisza adóelképzelése a baloldali adópolitikákkal azonosítható, 

sőt odáig megy, hogy a Bokros-­csomag tartalmazott hozzá fogható megszorításokat. A Bokros Lajos nevével összeforrt 1995-ös kiigazítás az alacsony és a magas jövedelműeket, illetve a vállalkozásokat is rosszul érintette. 

A szakértő megemlíti, hogy a Bokros-csomag nem tartalmazott olyan intézkedéseket, amelyek ösztönözték volna a keresetek emelését, így azoknak is, akiknek megmaradt a munkahelye, óriási reálkereset-csökkenést kellett elszenved­niük. A reálkeresetek az 1967-es szintre zuhantak vissza. A kiigazítássorozat része volt többek közt a gyed megszüntetése és a gyógyszerek állami támogatásának csökkentése. Mindezek a családok jelentős életszínvonal-romlásához és a gyermekvállalási kedv visszaeséséhez vezettek, ennek demográfiai következményeit napjainkban is tapasztalhatjuk. 

Horn Gyula; Bokros Lajos
A Horn-kormány kiigazítása az 1967-es szintre lökte vissza a reálkereseteket
Fotó: MTI/Balogh P. László

Szalai Piroska felidézi, a Bokros-csomag okozta társadalmi sokkhatást némileg mérsékelték az első Orbán-kormány intézkedései, azok hatásai viszont nem tartottak sokáig, mivel az MSZP–SZDSZ-koalíció újbóli kormányzása idején – már a 2008-as világválság előtt – csökkenő pályára állt a gazdaság. A számottevő növekedést elkönyvelő régiós országok lehagytak minket. 

A miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztet, hogy a Tisza Párt környékén rendre felbukkannak olyan szakértők, akik a szocialista kormányok alatt érdemben befolyásolták a gazdasági döntéseket. 

Többen fontos szerepet vállaltak a baloldali kormányok megszorításainak kidolgozásában,

és szerintük a Bokros-csomag szükséges és helyes intézkedéssorozat volt. 

Szalai Piroska hangsúlyozza, hogy papíron könnyen meg lehet hozni olyan intézkedéseket, amelyekkel csökken a hiány és az államadósság, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezekkel könnyen tönkre lehet tenni a családokat és a vállalkozásokat, hosszú távú, súlyos károkat okozva a társadalomnak. 

MAGYAR Péter; TARR Zoltán
Fotó: MTI/Purger Tamás

Az adócsökkentés kormányának ígérete 

A Tisza Pártot vezető Magyar Péter tagadja, hogy adóemelést terveznek, szerinte ez csupán a kormány­közeli propaganda híresztelése. Sokatmondó tény azonban, hogy a párt szakértőinek egy nagy része a baloldali-liberális körökhöz tartozik. Ráadásul, mint ismeretes, Tarr Zoltán alelnök egy lakossági fórumon azt mondta, hogy az adóemelésről és más tervekről a választás előtt nem szabad beszélni, mert akkor elbuknának, „de a választások után mindent lehet”. 

Magyar Péter azt állítja, hogy ők valójában az adócsökkentés kormánya lennének. Közlésük szerint adójóváírással csökkentenék a változatlanul 15 százalékos személyi jövedelemadót, a minimálbért keresőknek a jelenleginél 20 ezer forinttal kisebb lenne a levonás. Ígérete szerint bruttó 625 ezer forintig járna az adójóváírás, sávosan. Itt is feltűnik a korábbi baloldali koncepció: a 2010-es kormányváltás előtt szintén adójóváírással kompenzálták valamelyest a legkisebb keresetűeket, ezért is volt jellemző, hogy sokakat minimálbérre vagy részmunkaidőre jelentett be a munkáltató. 

Az ellenzék vezető erejének adó elképzelései alapján veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés is
Fotó: MTI/Kovács Attila

Mit várna Brüsszel? 

Nemcsak a baloldal politikájához illeszkednek ezek az ígéretek, hanem az Európai Unió elvárásaihoz is. 

Brüsszel szerint a kedvezményeknek csak az alacsony jövedelműeket kellene segíteniük alanyi jogon. 

Az Európai Bizottság régóta olyan ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek a családi és vállalkozói adókedvezmények, az otthonteremtést támogató kedvezményes kölcsönök, valamint a rezsicsökkentés eltörlését tartalmazzák. Ezek az elvárások az összes országjelentésben és országspecifikus ajánlásban megtalálhatók. Még annak ellenére is, hogy a legfrissebb, tavaszi értékelésében az Európai Bizottság elismeri a kormány középtávú menetrendjét az államadósság és a költségvetési hiány csökkentésére. Éppen ezek eredményének köszönhető, hogy Magyarország ellen – szemben számos tagállammal – nem folyik túlzottdeficit-eljárás, vagyis az ország pénzügyi stabilitása az EU vezetése szerint a következő években is fenntartható. 

Érdemes megjegyezni, hogy miközben az Európai Bizottság következetesen azt várja a kormánytól, hogy szüntesse meg az említett támogatási kedvezményeket, a multikkal és a bankokkal megengedőbb lenne, ezért követeli a különadók eltörlését, valamint a kamat- és árrésstop megszüntetését. Az uniós intézmények szerint túlságosan nagy arányban támaszkodik a költségvetés a fogyasztási adókra, és aránytalanul nagy jövedelemadó-kedvezményeket ad, a támogatásokat pedig nem elsősorban a legkisebb jövedelműek kapják, hanem azok, akik dolgoznak, családot alapítanak és gyermeket vállalnak. Szintén nem nézi jó szemmel az EU, hogy a társasági adó nálunk a legalacsonyabb, régóta sürgeti a felemelését legalább 15 százalékra.

Nyitókép: Magyar Péter hivatalos Facebook-oldala

***

***

kobi40
•••
2025. szeptember 19. 13:50 Szerkesztve
Általános vagyonadót, BENNE VISSZA AKARJÁK VEZETNI GYURCSÁNYÉK LAKÓINGATLAN ADÓJÁT.‼️ Az akkor egy 50 nm-es, 12 millió érő panelra havi 20 ezer lett volna, 70 ezer Ft-os átlagnyugdíj mellett! Az ma havi 100 ezer Ft lenne, 120.000,- Ft-os nyugdíjminimum mellett. S itt jön be a = munkanélküliség, a családok bedőlése, az ingatlanok elárverezése, a z ugrásra készen álló ingatlanmaffia, akik bérlakásokba akarják terelni a magyarok millióit!
kobi40
•••
2025. szeptember 19. 13:39 Szerkesztve
Ez a mai gyerekeknek olyan távoli, mint mikor a 70-es évek elején először kezdtek suttogni az 50-es évek borzalmairól. De mivel diktatúrában éltünk, a fiúk nyakig érő haját is üldözték, a március 15-én kívül viselt kokárdáért, Himnusz éneklésért is meggumibotoztak, előállítottak, meg azért nagypáink elejtettek egy-két mondatot, hittünk nekik, De most 90 óta több generáció nőtt fel az SZDSZ oktatási és kulturális agymosása alatt, fogalmuk nincshogy mi fűződik Bokroshoz. Pl. el akarta sorvasztani a felsőoktatást is, mondván, Burundiban sincs egyetem, mégis elvannak. A TB-re fogkezelés és fogpótlás megszüntetése is hozzá fűződik. Miközben fénysebességgel fosztották ki az országot, adták el dollár centekért az ország teljes aranykészletét. Horn, Bokros, Gyurcsány, Gergényi, Bajnai és az utódaik népirtó, nemzetfosztó gazemberek.
szantofer
•••
2025. szeptember 19. 13:36 Szerkesztve
Tényleg ennyire be vagytok fosva, hogy már Bokrossal riogattok? Tényleg. Amúgy meg Bokros Lajost nem kell szeretni, viszont a szaktudását el lehet ismerni.
Sacap
2025. szeptember 19. 13:26
Ez most akkor hanyadik fidesz kétharmad lesz?
