Magyar Péterék a mediánt keverik az átlaggal, a számokat tippelik – de neeem, becsszó nem fájna az adópolitikájuk!

Bár tulajdonképpen mindegy is, mi az ok, hisz a precedens így is, úgy is megvan: lám, még a saját zsebét ténylegesen érintő kérdésben is pikk-pakk ellentmond önmagának egy sor választó – ennek alapján már elég megbízhatóan megbecsülhető, hogy egy megfelelő szelfivel ellátott Facebook-poszt nyomán hányan változtatnák meg elvárásaikat abból a 93 százalékból, akik

a Nemzet Hangja konzultáción beikszelték, hogy „a miniszterelnök fizetése maximum 2,5 millió forint legyen”.

Különös tekintettel azokra a választópolgári magyarázkodásokra és önszuggesztiókra, miszerint a teljes, „vágatlan” verzióban Tarr Zoltán igenis elmondta, hogy „komolyan gondolták” az egységes 9 százalékot – olyan iszonyú komolyan gondolták, hogy a „párt” elnöke kármentésképpen már elő is adta, hogy kizárólag „a minimálbért keresőknél” lenne ilyen „adójóváírás”.

Belátom, valószínűleg a világ legfölöslegesebb elfoglaltságai közé tartozik Magyar Péter mindenkori aktuális ígéretének boncolgatása,

hiszen (amint azt fent láttuk) legkésőbb négyhavonta úgyis érkezik egy rendszerfrissítés, amely, ahogy az lenni szokott, kényelmetlenebb és terhesebb újításokkal írja felül a már megszokott verziót (demonstrálván, hogy de, mindig lehet valami az aktuálisnál rosszabb, és simán okozhat akár kékhalált is egy „mi baj lehet belőle” jelszóval elvégzett buherálás) – de azért érdekesség a TISZA „költségvetési- és adópolitikai munkacsoportja” által „kidolgozott” rendszerben, hogy a vezér állítása szerint összességében a „mediánbér alatt keresők” adóját csökkentenék valamilyen mértékben 15 százalék alá (nyilván ott is csupán adójóváírással, hiszen miért diszkriminálnák a minimálbéreseket), míg „az átlagbér felett keresőknek” maradna a 15 százalékos szja.

Mármost nem szívesen kontárkodom bele bölcsészként egy „párt” költségvetési- és adópolitikai szakértőinek gondosan kimunkált anyagába, de mi van a mediánbér és az átlagbér között keresőkkel? Upsz, róluk megfeledkeztünk?

Vagy upsz, „költségvetési- és adópolitikai” munkacsoport létünkre keverjük a „mediánbér” és az „átlagbér” fogalmát? Vagy csak a TISZA-vezér van éppúgy eltévedve, mint az előző Péter volt az álláskeresési járulék ügyében? A Magyar Péter által mediánbérnek nevezett 625 ezres összeg mindenesetre 10 százalékkal magasabb az aktuális adatnál – nem tudni, megint csak elnézett-e valamit, vagy már beárazta, hogy a tavaly óta mért 10,3 százalékos növekedés után jövő nyárig mindenféle TISZA nélkül szépen csöndben továbbra is ugyanekkora mértékben, újabb 57 300 forinttal emelkedik Magyarországon a mediánkereset.

Nagy Márton köszöni ezt a megelőlegezett bizalmat.

És ha már bérek: az se közismert, hogy minimálbért – köszönhetően nyilván az szja egykulcsosságának és a gazdaság ebből adódó fehéredésének is – mára már csupán a munkavállalók öt százaléka, nagyjából 214 ezer fő keres (köztük valószínűleg fiatalok és többgyermekes anyák is, akik ma eleve teljes adómentességet élveznek), mindenki más ennél többre van bejelentve. Az áprilisban reklámozott nagyszabású szja-csökkentésből tehát így lett mára egy nem egész öt százaléknak járó bonyolult, utólagos adójóváírás homályos ígérete.