Adóemelési botrány: hiába tagadja Magyar Péter, eddig se mondott sokszor igazat – ráadásul most a saját emberei és szakértői buktatták le (VIDEÓ)

Tajtékzik Magyar Péter: mindenkit perrel fenyeget, aki írni mer a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről
Az ellenzék vezére idegállapotba került: börtönbe küldené azt a sajtót, ami a számára kellemetlen ügyekről beszámol.
A Fidesz szerint Magyar Péter letagad mindent, ahogy Bajnaiék idején – csak most „Tisza-adó” néven jönne a megszorítás.
Egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt valójában adóemelési terveket dédelget, hiába állítja az ellenkezőjét Magyar Péter. Az ellenzéki politikus ismételten tagadja, hogy kormányra kerülve hozzányúlnának a személyi jövedelemadó rendszeréhez,
ám sorra kerülnek elő a párt szakértőinek nyilatkozatai, valamint a belső fórumokon elhangzott elszólások, amelyek ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják.
Mindez nem meglepő annak fényében, hogy
Magyar Péter szavahihetőségét már eddig is számtalan eset kérdőjelezte meg.
Később azt mondta, nem vállal európai parlamenti mandátumot, ma pedig ott ül Brüsszelben. Egykor azt hangoztatta, hogy el kell törölni a politikusok mentelmi jogát, most mégis a sajátjába kapaszkodik. De a sor hosszú:
– ezek mind valótlanságnak bizonyultak.
Kitalálta,
Bizonyíték persze egyik állítás mögött sem volt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellenzék vezére idegállapotba került: börtönbe küldené azt a sajtót, ami a számára kellemetlen ügyekről beszámol.
Magyar Péter egy korábbi Partizán-interjúban maga is elismerte, hogy nem ő döntene az adórendszerről, hanem a szakértői.
Gulyás Márton kérdésére ugyanis kikerülte a választ, és azt mondta: „Az adórendszerrel kapcsolatos változásokat a szakértők, és nem Magyar Péter fogja eldönteni.”
Csakhogy a Tisza Párt körül csoportosuló szakértők véleménye jól ismert: Bod Péter Ákos, a volt jegybankelnök már többször nyíltan beszélt a progresszív, vagyis többkulcsos adórendszer bevezetéséről. Egy tiszás fórumon kifejtette, hogy szerinte a fiatalok adókedvezménye is „buherálás”, és
az édesanyáknak járó szja-mentességet is élesen kritizálta. „Teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról” – mondta akkor.
Ezt is ajánljuk a témában
A közgazdász korábban még tagadta a támogatását, egy februárban készült felvételen viszont a többkulcsos adó mellett érvelt.
Petschnig Mária Zita, aki rendszeres előadója a Tisza-szigeteknek, több mint tíz éve támadja az egykulcsos rendszert és az anyáknak járó kedvezményeket.
Magyar Bálint pedig perverz újraelosztásnak nevezte az egykulcsos modellt, Bokros Lajos szavaira hivatkozva pedig az anyák adómentességét „a világ gonoszságának” titulálta.
Ezt is ajánljuk a témában
A közgazdász akkori jóslata nem jött be, pont az ellenkezője történt annak, amivel riogatott.
A párt alelnöke, Tarr Zoltán sem segített a helyzeten. Egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy: „Nem fogjuk nagyon nyilvánosságra hozni, nincs értelme, még egyszer mondom.” Korábban pedig egy másik fórumon is elszólta magát: „Ha valamit most mondok, abból bukás is lehet a választáson. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok.”
Ez az elszólás radikálisan felerősítette a gyanút: a Tisza valóban adóemelést tervez, csak a kampányban igyekeznek ezt letagadni.
Ezt is ajánljuk a témában
Etyeken elszólta magát a Tisza alelnöke: „Ha mindent elmondok, megbukunk.” Az elemző pedig nem kímélte.
A kormánypártok azonnal reagáltak a kiszivárgott információkra. Orbán Viktor így figyelmeztette a középosztályt:
„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó.”
Kocsis Máté szerint Magyar Péter „őrjöng” Tarr Zoltán elszólása miatt, és a Tisza valójában „csalók, brüsszeli bábok, hamis trógerek” gyülekezete.
Lázár János még ennél is keményebben fogalmazott
„A Tisza nem árad, hanem átb.ssza az embereket.”
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő videójában úgy fogalmazott: „Tényleg tiszta Bajnai-korszak. Akkor is letagadtak a kampányban mindent, majd mindent megléptek. Azt mondták, hogy nem fog fájni, aztán nagyon fájt. Nem kell félni, nem fog fájni! De mi is a pályán vagyunk, nem akarjuk hagyni, hogy ez még egyszer megismétlődjön.”
Az EP-képviselő emlékeztetett: a dokumentum valós, a Tisza-szakértők szavaiból pedig egyértelműen kiderül, hogy Magyar Péter pártja adóemelésre készül.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Bár Dálnoki Áron, a Tisza adóügyi programírója elmenekült a Mandiner kérdései elől, mi megkérdeztük az utca emberét arról, hogy mit gondolnak az ellenzéki párt kiszivárgott adóemelési javaslatairól.
Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor