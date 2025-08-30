Adóemelési botrány: hiába tagadja Magyar Péter, eddig se mondott sokszor igazat – ráadásul most a saját emberei és szakértői buktatták le (VIDEÓ)

Egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt valójában adóemelési terveket dédelget, hiába állítja az ellenkezőjét Magyar Péter. Az ellenzéki politikus ismételten tagadja, hogy kormányra kerülve hozzányúlnának a személyi jövedelemadó rendszeréhez,

ám sorra kerülnek elő a párt szakértőinek nyilatkozatai, valamint a belső fórumokon elhangzott elszólások, amelyek ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják.

Mindez nem meglepő annak fényében, hogy

Magyar Péter szavahihetőségét már eddig is számtalan eset kérdőjelezte meg.

Pályafutását azzal kezdte, hogy a Partizánban kijelentette: soha nem lesz politikus – majd röviddel ezután mégis az lett.

Később azt mondta, nem vállal európai parlamenti mandátumot, ma pedig ott ül Brüsszelben. Egykor azt hangoztatta, hogy el kell törölni a politikusok mentelmi jogát, most mégis a sajátjába kapaszkodik. De a sor hosszú:

állította már azt is, hogy Orbán Viktor zebrákat tart,

hogy a szír diktátor Magyarországra szökött,

vagy hogy a miniszterelnök honvédségi géppel repül nyaralni

– ezek mind valótlanságnak bizonyultak.

Kitalálta,

hogy kémtollal figyelték meg,

hogy mesterséges intelligencia gyártotta a saját botrányos hangfelvételét,

és még azt is, hogy 4000 titkosszolga üldözi,

illetve internetblokkolóval akadályozzák az országjárását.