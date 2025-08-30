Ft
08. 30.
szombat
Tarr Zoltán Magyar Péter adóemelés

Adóemelési botrány: hiába tagadja Magyar Péter, eddig se mondott sokszor igazat – ráadásul most a saját emberei és szakértői buktatták le (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 15:03

A Fidesz szerint Magyar Péter letagad mindent, ahogy Bajnaiék idején – csak most „Tisza-adó” néven jönne a megszorítás.

2025. augusztus 30. 15:03
Magyar Péter

Egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt valójában adóemelési terveket dédelget, hiába állítja az ellenkezőjét Magyar Péter. Az ellenzéki politikus ismételten tagadja, hogy kormányra kerülve hozzányúlnának a személyi jövedelemadó rendszeréhez, 

ám sorra kerülnek elő a párt szakértőinek nyilatkozatai, valamint a belső fórumokon elhangzott elszólások, amelyek ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítják.

Mindez nem meglepő annak fényében, hogy

Magyar Péter szavahihetőségét már eddig is számtalan eset kérdőjelezte meg. 

  • Pályafutását azzal kezdte, hogy a Partizánban kijelentette: soha nem lesz politikus – majd röviddel ezután mégis az lett. 

Később azt mondta, nem vállal európai parlamenti mandátumot, ma pedig ott ül Brüsszelben. Egykor azt hangoztatta, hogy el kell törölni a politikusok mentelmi jogát, most mégis a sajátjába kapaszkodik. De a sor hosszú: 

  • állította már azt is, hogy Orbán Viktor zebrákat tart, 
  • hogy a szír diktátor Magyarországra szökött, 
  • vagy hogy a miniszterelnök honvédségi géppel repül nyaralni 

– ezek mind valótlanságnak bizonyultak. 

Kitalálta, 

  • hogy kémtollal figyelték meg, 
  • hogy mesterséges intelligencia gyártotta a saját botrányos hangfelvételét, 
  • és még azt is, hogy 4000 titkosszolga üldözi, 
  • illetve internetblokkolóval akadályozzák az országjárását. 

Bizonyíték persze egyik állítás mögött sem volt.

Saját szavai árulják el

Magyar Péter egy korábbi Partizán-interjúban maga is elismerte, hogy nem ő döntene az adórendszerről, hanem a szakértői.

Gulyás Márton kérdésére ugyanis kikerülte a választ, és azt mondta: „Az adórendszerrel kapcsolatos változásokat a szakértők, és nem Magyar Péter fogja eldönteni.”

Csakhogy a Tisza Párt körül csoportosuló szakértők véleménye jól ismert: Bod Péter Ákos, a volt jegybankelnök már többször nyíltan beszélt a progresszív, vagyis többkulcsos adórendszer bevezetéséről. Egy tiszás fórumon kifejtette, hogy szerinte a fiatalok adókedvezménye is „buherálás”, és

az édesanyáknak járó szja-mentességet is élesen kritizálta. „Teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról” – mondta akkor.

Petschnig Mária Zita, aki rendszeres előadója a Tisza-szigeteknek, több mint tíz éve támadja az egykulcsos rendszert és az anyáknak járó kedvezményeket. 

Magyar Bálint pedig perverz újraelosztásnak nevezte az egykulcsos modellt, Bokros Lajos szavaira hivatkozva pedig az anyák adómentességét „a világ gonoszságának” titulálta.

Tarr Zoltán elszólása

A párt alelnöke, Tarr Zoltán sem segített a helyzeten. Egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy: „Nem fogjuk nagyon nyilvánosságra hozni, nincs értelme, még egyszer mondom.” Korábban pedig egy másik fórumon is elszólta magát: „Ha valamit most mondok, abból bukás is lehet a választáson. Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok.”

Ez az elszólás radikálisan felerősítette a gyanút: a Tisza valóban adóemelést tervez, csak a kampányban igyekeznek ezt letagadni.

Kormánypárti reakciók

A kormánypártok azonnal reagáltak a kiszivárgott információkra. Orbán Viktor így figyelmeztette a középosztályt:

„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó.”

Kocsis Máté szerint Magyar Péter „őrjöng” Tarr Zoltán elszólása miatt, és a Tisza valójában „csalók, brüsszeli bábok, hamis trógerek” gyülekezete. 

Lázár János még ennél is keményebben fogalmazott

 „A Tisza nem árad, hanem átb.ssza az embereket.”

„Tiszta Bajnai-korszak”

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő videójában úgy fogalmazott: „Tényleg tiszta Bajnai-korszak. Akkor is letagadtak a kampányban mindent, majd mindent megléptek. Azt mondták, hogy nem fog fájni, aztán nagyon fájt. Nem kell félni, nem fog fájni! De mi is a pályán vagyunk, nem akarjuk hagyni, hogy ez még egyszer megismétlődjön.”

Az EP-képviselő emlékeztetett: a dokumentum valós, a Tisza-szakértők szavaiból pedig egyértelműen kiderül, hogy Magyar Péter pártja adóemelésre készül.

***

 

