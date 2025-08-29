Felvétel bizonyítja: a Tisza Párt szakértője már több mint tíz éve is hevesen támadta az egykulcsos adórendszert (VIDEÓ)

A Tisza számos támogatója ért egyet azzal, hogy Magyarék számára csak az adóemelés jöhet szóba
A bukott baloldal ígéreteivel kampányol Magyar Péter, sok, a korábbi ellenzék által már bedobott ötletet találni a Tisza Párt elképzeléseiben.
A közgazdász akkori jóslata nem jött be, és pont az ellenkezője történt annak, amivel riogatott.
Egyre több, a Tisza Párt kampányát támogató baloldali szakértő beszél nyíltan arról, hogy az ellenzéki párt választási győzelmével átalakítanák az adórendszert és ismét bevezetnék a 2010 előtt megbukott többkulcsos adózást. Az egykulcsos adót és a családi adókedvezményeket a napjainkban a Tisza-szigetek szakértőjeként tevékenykedő Petschnig Mária Zita támadja szinte a leghevesebben, de a többi, baloldalhoz köthető szakértő is átalakítaná a rendszert.
Ezt is ajánljuk a témában
A bukott baloldal ígéreteivel kampányol Magyar Péter, sok, a korábbi ellenzék által már bedobott ötletet találni a Tisza Párt elképzeléseiben.
Ezt is ajánljuk a témában
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
A baloldali szakértő már a bevezetése után nemsokkal, 2012-ben is támadta az egykulcsos adórendszert. Akkori álláspontja szerint ugyanis az egyetlen adókulcsra épülő adópolitika tönkreteszi az egész gazdaságot.
Ez a jóslat nem jött be,
sőt, a 2012 utáni években a rendszerváltás óta példátlan gazdasági növekedés kezdődött, a fizetések előtte soha nem látott mértékben emelkedtek és az azóta átélt válságok – Covid-19, orosz-ukrán háború – és azok globális gazdaságra gyakorolt hatásai megközelítőleg sem okoztak akkora pénzügyi és társadalmi katasztrófát Magyarországon, mint a 2008-as világválság és annak következményei.
A 2008-as válság nálunk – hasonlóan Görögországhoz – azért húzódott el és volt más uniós országokhoz képest sokkal súlyosabb, mert a szocialista kormányok elhibázott gazdaságpolitikája – amelynek egyik eleme az átláthatatlan és visszaélésekkel terhelt adórendszer volt – miatt már a válság előtti években leszakadt hazánk a térség országaitól.
Nyitókép: Képernyőfotó
***