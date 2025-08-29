Felvétel bizonyítja: a Tisza Párt szakértője már több mint tíz éve is hevesen támadta az egykulcsos adórendszert (VIDEÓ)

A baloldali szakértő már a bevezetése után nemsokkal, 2012-ben is támadta az egykulcsos adórendszert. Akkori álláspontja szerint ugyanis az egyetlen adókulcsra épülő adópolitika tönkreteszi az egész gazdaságot.

Ez a jóslat nem jött be,

sőt, a 2012 utáni években a rendszerváltás óta példátlan gazdasági növekedés kezdődött, a fizetések előtte soha nem látott mértékben emelkedtek és az azóta átélt válságok – Covid-19, orosz-ukrán háború – és azok globális gazdaságra gyakorolt hatásai megközelítőleg sem okoztak akkora pénzügyi és társadalmi katasztrófát Magyarországon, mint a 2008-as világválság és annak következményei.

A Tisza szigetek szakértőjeként ismert Petschnig Mária Zita 2012-ben még arról beszélt, hogy az egykulcsos adórendszer tönkreteszi az egész gazdaságot. pic.twitter.com/UbAaGqPkEx — Mandiner (@mandiner) August 29, 2025 t.co t.co

A 2008-as válság nálunk – hasonlóan Görögországhoz – azért húzódott el és volt más uniós országokhoz képest sokkal súlyosabb, mert a szocialista kormányok elhibázott gazdaságpolitikája – amelynek egyik eleme az átláthatatlan és visszaélésekkel terhelt adórendszer volt – miatt már a válság előtti években leszakadt hazánk a térség országaitól.

