kormány Petschnig Mária Zita Magyarország adórendszer szja baloldal

Felvétel bizonyítja: a Tisza Párt szakértője már több mint tíz éve is hevesen támadta az egykulcsos adórendszert (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 19:23

A közgazdász akkori jóslata nem jött be, és pont az ellenkezője történt annak, amivel riogatott.

2025. augusztus 29. 19:23
null

Egyre több, a Tisza Párt kampányát támogató baloldali szakértő beszél nyíltan arról, hogy az ellenzéki párt választási győzelmével átalakítanák az adórendszert és ismét bevezetnék a 2010 előtt megbukott többkulcsos adózást. Az egykulcsos adót és a családi adókedvezményeket a napjainkban a Tisza-szigetek szakértőjeként tevékenykedő Petschnig Mária Zita támadja szinte a leghevesebben, de a többi, baloldalhoz köthető szakértő is átalakítaná a rendszert

A baloldali szakértő már a bevezetése után nemsokkal, 2012-ben is támadta az egykulcsos adórendszert. Akkori álláspontja szerint ugyanis az egyetlen adókulcsra épülő adópolitika tönkreteszi az egész gazdaságot.

Ez a jóslat nem jött be,

sőt, a 2012 utáni években a rendszerváltás óta példátlan gazdasági növekedés kezdődött, a fizetések előtte soha nem látott mértékben emelkedtek és az azóta átélt válságok – Covid-19, orosz-ukrán háború – és azok globális gazdaságra gyakorolt hatásai megközelítőleg sem okoztak akkora pénzügyi és társadalmi katasztrófát Magyarországon, mint a 2008-as világválság és annak következményei. 

A 2008-as válság nálunk – hasonlóan Görögországhoz – azért húzódott el és volt más uniós országokhoz képest sokkal súlyosabb, mert a szocialista kormányok elhibázott gazdaságpolitikája – amelynek egyik eleme az átláthatatlan és visszaélésekkel terhelt adórendszer volt – miatt már a válság előtti években leszakadt hazánk a térség országaitól.

Nyitókép: Képernyőfotó

tapir32
2025. augusztus 29. 20:15 Szerkesztve
Ahányszor megszólalt melléfogott. Ez nem véletlen! Ez tudatlanság!
titi77
2025. augusztus 29. 20:06
ezt a nénit is csak tűzoltásra használják. v.színű tisztában van vele hogy jó pár éve nagyon elbaszta a matekot. még csak az hiányzott volna a poloskának hogy ez is elmondja hogy mekkorát tévedett.
zsugabubus-2
2025. augusztus 29. 20:02
"zrx8 2025. augusztus 29. 19:56 Miféle ótvaros, bolsevik-kommunista, képmutató gondolkodás kell ahhoz, hogy valaki ilyet mondjon ?" Az egykulcsos adórendszer IS igazságtalan, tekintve, hogy a jövedelem arányában KÜLÖNBÖZŐ összegeket von el a munkavállalótól, viszont cserébe lényegében AZONOS "szolgáltatásokat " ad viszonzásként. Aki háromszoros jövedelemmel bír, az háromszor annyi adót fizet ugyanazért... ennél már csak a progresszív/sávos adó igazságtalanabb.
zrx8
2025. augusztus 29. 19:56
Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy normálisan gondolkodó ember hogy képes olyat még kiejteni is a száján, hogy "az egykulcsos adórendszer igazságtalan" ?! Miféle ótvaros, bolsevik-kommunista, képmutató gondolkodás kell ahhoz, hogy valaki ilyet mondjon ?
