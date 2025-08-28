A Tisza számos támogatója ért egyet azzal, hogy Magyarék számára csak az adóemelés jöhet szóba

Petschnig emellett ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét. Úgy fogalmazott,

„a kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására”.

Dálnoki Áron – ő koordinálja annak a gazdasági csoportnak a munkáját, amely a drasztikus adóemelésről szóló tervet elkészítette – pedig a Magyar Nemzetnek azt mondta, nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést.

A Telex is védelmébe veszi a többkulcsos szja-t. A portál arról ír, hogy Magyarországon 2011 előtt többkulcsos szja volt, amin belül azonban folyamatosan csökkent a kulcsok száma. 1996-ban még hétkulcsos rendszer volt, ez 2005-re kétkulcsosra csökkent, és 2010-ig így is maradt (a felső kulcs 32, az alsó 17 százalékos volt). A minimálbér után az adójóváírás miatt 2002 és 2011 között nem kellett szja-t fizetni.

A 16 százalékos egykulcsos adót a második Fidesz-kormány vezette be 2011-től, ez 2016-ban csökkent 15 százalékra, és azóta is ennyi maradt.

A lap megemlíti, hogy a régióban a kilencvenes-kétezres évektől kezdve számos országban (Észtország, Lettország, Litvánia, Szerbia, Oroszország, Ukrajna, Szlovákia, Grúzia, Románia, Észak-Macedónia, Montenegró, Albánia) vezették be az egykulcsos szja-t, de azóta ezek közül sok országban hoztak vissza újabb kulcsokat.

S a lap hozzáteszi, az Európai Unióban jelenleg négy tagállamban van egykulcsos szja (Magyarország, Románia, Bulgária és Észtország), de Észtországban adójóváírás vonatkozik az legalacsonyabb jövedelmekre. Majd arról ír, hogy a 2026-os választásokat követően várhatóan

nem lesz olyan állapotban a költségvetés, hogy óriási adócsökkentéseket lehessen megvalósítani.

A Telex úgy véli, Fidesz-győzelem esetén hosszabb távon inkább az egykulcsos szja (egy számjegyűre) csökkentése vetődhetne fel újra, amennyiben viszont a Tisza kerülne kormányra, még nem egyértelmű, mi várható. Tavasszal a párt Nemzet Hangja konzultációjában az a kérdés is szerepelt, hogy szeretnék-e, hogy a 15 százalékos kulcs 9-re csökkenjen, amit a kitöltők 82 százaléka támogatott.

Arról pedig a Mandiner is írt néhány nappal ezelőtt, hogy a bukott baloldal ígéreteivel kampányol Magyar Péter, sok, a korábbi ellenzék által már bedobott ötletet találni a Tisza Párt elképzeléseiben, ami talán nem is meglepő annak fényében, hogy kik bukkannak fel a pártelnök körül. Az adóemelés mellett gyakran emlegeti a valódi rendszerváltást, a hatalmon lévők elszámoltatását, a jogállamiság helyreállítását.