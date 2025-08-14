Ft
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer Bajnai Gordon Tisza Magyar Péter kongresszus Gyurcsány Ferenc

Ez egyre gyanúsabb: tényleg a bukott baloldal ígéreteivel kampányol Magyar Péter

2025. augusztus 14. 05:19

Gyanúsan sok, a korábbi ellenzék által már bedobott ötletet találni a Tisza Párt tárházában, ami talán nem is meglepő annak fényében, hogy kik bukkannak fel a pártelnök körül.

2025. augusztus 14. 05:19
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Bár Magyar Péterr lépten-nyomon hangoztatja, hogy semmilyen együttműködésre nem hajlandó az óbaloldalnak nevezett ellenzéki pártokkal, ígéretei közül több is átfedést mutat a balliberális oldal törekvéseivel, programpontjaival. Leporolta a már sokszor hangoztatott vállalásokat, például a valódi rendszerváltást, a hatalmon lévők elszámoltatását, a jogállamiság helyreállítását, de a konkrétabb tervei is ismerősnek tűnhetnek. 

Ilyen a többkulcsos adórendszer visszavezetése, amelyről több elemzés kimutatta, hogy mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak leginkább hátrányokkal járt. Sajtóinformációk szerint a Tisza Párt azt tervezheti, hogy a kétkulcsos szja-rendszerben a jelenlegi 15 százalék maradna az alsó kulcs, a felsőt 30-35 százalékban állapítanák meg, a váltópontot pedig bruttó 1,1-1,2 millió forint környékére tervezhetik. Magyar Péterék tagadták, hogy a progresszív adózást vezetnének be, áfacsökkentést viszont ígértek. Mivel a gazdasági programjuk még nem ismeretes, nem tudni, milyen adózási változtatásokat hajtanának végre. 

