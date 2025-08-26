Így büntetné a családokat a Tisza párt: itt vannak a részletek, ilyen károkat okozna Magyar Péter kiszivárgott terve

Magyar Péter adórendszere már 2010 előtt megbukott: mindenki spórolhatna 80 forintot, de a fizetések nagyot csökkennének
A Tisza által belengetett áfacsökkentéssel egy 10 ezer forintos bevásárlás 80 forinttal kerülne kevesebbe.
A Tisza Párt tervei szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie. Több százezer magyar munkavállaló fizetése kerülne veszélybe.
Nyilvánosságra került a Tisza Párt adóemelési javaslata, Magyar Péter gyökeresen átalakítaná Magyarország adórendszerét. A dokumentum szerint a párt háromsávos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, miközben a családokat támogató jelenlegi kedvezményeket is megcsonkítaná. A terv politikai üzenete világos: több adó, kevesebb jövedelem, visszatérés a megszorítások korszakához.
Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte – számolt be korábban a Mandiner.
az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.
Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a legalsó kereseti rétegek adóterhei nem változnának érdemben, a valóságban azonban, hogy a magyar munkavállalók döntő többsége jóval több adót fizetne. A KSH legfrissebb adatai szerint a májusi bruttó átlagkereset 702 800 forint volt, amely már bőven a középső 22 százalékos sávba esik. A középső adósáv nemcsak az átlag, de még az 562 300 forintos bruttó mediánkeresetre is kiterjed.
Ennek értelmében tehát a magyar munkavállalók kétharmadának csökkenne a fizetése.
Magyarország és a magyar gazdaság jövőjét alapvetően meghatározó, jövő orientált szektorok esetében, mint amilyen
A javaslat másik fontos eleme a családi adókedvezmények rendszerének radikális átalakítása. A dokumentum nyíltan kimondja, hogy
a Tisza szerint a jelenlegi kedvezmények aránytalanok, hiszen túlságosan támogatják a gyermekvállalást.
Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a családok eddigi adómentességei és kedvezményei egy csapásra drasztikusan csökkennének vagy akár teljesen eltűnnének. Ennek eredménye pedig egyértelmű: a gyermekes családok jövedelme nemcsak a magasabb adókulcsok miatt, hanem a kedvezmények eltörlésével is visszaesne. Ez havonta nem több tízezres, hanem bizonyos esetekben több százezres jövedelemelvonást jelentene. A Tisza tehát nemhogy segítené a gyermekvállalást, hanem egyenesen büntetné a magyar családokat.
Miközben a jelenlegi kormány adócsökkentési politikája 2029-re több mint 1,7 millió ember teljes szja-mentességét ígéri – vagyis a dolgozók harmada egyáltalán nem fizetne jövedelemadót –, a Tisza Párt terve éppen az ellenkezőjéről szól: az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie.
A Tisza azzal indokolja a változtatást, hogy a költségvetési stabilitást kell helyreállítani, és ezzel lehetőség nyílna a 27 százalékos magyar Áfa 2-3 százalékpontos csökkentésére. Csakhogy ez a gyakorlatban még a legjobb esetben is csupán néhány százalékkal csökkentené az árakat – reálisan nézve pedig leginkább semmivel, hiszen az áfacsökkentéseket rendszeresen lenyelik a kereskedők. Arról nem is beszélve, hogy a fogyasztókat elsődlegesen érintő élelmiszerek esetében már eleve döntően 5 százalékos az áfakulcs, 2017 óta ugyanis több alapvető élelmiszer áfáját csökkentette a kormány. A Tisza tehát a kasszánál pár forint kedvezményért cserébe tízezreket venne el a munkavállalók fizetéséből.
A családi adókedvezmények eltörlésére és a magasabb adókra egyszerűen nincs szükség, mutatjuk, miért.
Magyar Péterék terve nem ismeretlen Magyarországon, hiszen a 2000-es években hasonló, progresszív adórendszer volt érvényben, 18, 25 és 38 százalékos kulcsokkal. A megszorító intézkedések akkor gazdasági megtorpanást, eladósodást és tömeges életszínvonal-romlást hoztak. Nem véletlen, hogy a 2010-es kormányváltás után szinte azonnal 16 százalékos egykulcsos adó került bevezetésre, amelyet később 15 százalékra mérsékeltek.
Nemzetközi összehasonlításban sok ország alkalmaz többkulcsos adót, ám ott széleskörű levonások, adójóváírások és támogatások kompenzálják a magasabb kulcsokat.
Finnországban például ugyan 44 százalék felett is adóztatják a legmagasabb jövedelmeket, de közben jelentős kedvezmények járnak a közepes és alacsony keresetűeknek. Olaszországban szintén progresszív a rendszer, de a családok komoly adóvisszatérítést kapnak. A Tisza terveiből azonban hiányoznak az ilyen ellensúlyozó intézkedések: náluk kizárólag adóemelés van, a kedvezmények viszont eltűnnek.
A Tisza Párt programja egyértelmű politikai fordulatot jelentene. Míg a jelenlegi kormány az adócsökkentésre, a családok támogatására és a munkát terhelő adók mérséklésére épít, addig a Tisza megszorításban és adóprésben gondolkodik.
A dokumentum üzenete tehát világos: a magyar munkavállalók, a középosztály, a tanárok, az orvosok és a gyermekes családok vinnék el a megszorítások árát. Egy olyan időszakban, amikor a gazdasági növekedéshez éppen az adócsökkentés és a családtámogatások nyújtanának stabil alapot.
A magyar adópolitika a 2010-es kormányváltást követően forradalmi változásokon ment keresztül, amelyek egyszerre voltak radikálisak, széleskörűek és tartósak. Közös elemet jelent bennük ugyanakkor, hogy egytől-egyig mind a magyar társadalom és a gazdasági versenyképesség érdekeit szolgálják. Míg Nyugat-Európában a válságok kezelésére leginkább adóemelésekkel reagáltak a kormányok, addig Magyarország ezzel szemben adócsökkentésekkel és kedvezményekkel teremtett új növekedési pályát és jobb lehetőséget a családok számára.
A 2010-ben hivatalba lépett második Orbán-kormány gazdaságpolitikai stratégiájának egyik legfontosabb pillére az adócsökkentés és az adórendszer átalakítása volt. Ennek során az ország egy olyan adópolitikai fordulatot hajtott végre, amellyel egyszerre került fókuszba a gazdaság versenyképességének növelése, a munkahelyteremtés ösztönzése, valamint a családok támogatása. Az intézkedések elsődleges célja az volt, hogy a munkát terhelő adók mérséklésével növekedjen a foglalkoztatottság, ösztönzőleg hasson a munkaerőpiaci aktivitásra, csökkenjenek a vállalkozások terhei, valamint javuljon Magyarország befektetői vonzereje.
Ezzel párhuzamosan hangsúlyos szemponttá vált a családpolitikai célok támogatása is: az adórendszer a gyermekvállalást és a gyermeknevelést a korábbinál sokkal erőteljesebben ösztönzi, annak okán, hogy a gyermekvállalás ne gazdasági és pénzügyi hátrányokkal, hanem sokkal inkább előnyökkel járjon.
A személyi jövedelemadóval párhuzamosan a társasági adó is átalakult: 2017-től az egész Európai Unió legalacsonyabb, egységesen 9 százalékos kulcsát vezette be a kormányzat, ami stratégiai előnyt teremtett Magyarország számára a nemzetközi befektetői versenyben. Mindezt kiegészítette a munkáltatói terhek fokozatos csökkentése: a szociális hozzájárulási adó 2012-es 27 százalékról 2022-re 13 százalékra mérséklődött, ami jelentős könnyebbséget jelentett a vállalkozások számára, és hozzájárult a foglalkoztatottság bővüléséhez.
A kisvállalati adó emellett (KIVA) kulcsa 10 százalékra mérséklődött, megkönnyítve a kis- és középvállalkozások helyzetét. Ugyanebben az évben a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében ideiglenes különadók is megjelentek, amelyek elsősorban a bankszektort, az energetikai vállalatokat, a telekommunikációs cégeket és a kiskereskedelmi láncokat érintették. Ezek a szektorális adók jól illeszkednek az unortodox gazdaságpolitikai szemléletbe, mivel lehetővé tették a rezsivédelmi és inflációt mérséklő intézkedések finanszírozását, ugyanakkor világos kormányzati kommunikáció kísérte őket: ideiglenesek, és 2025-től fokozatosan kivezetésre kerülnek. A családok adóterheinek csökkentése mellett számos olyan intézkedés is bevezetésre került a korábban felsoroltakon túl, amely a vállalkozások számára jelentett hatalmas segítséget.
Idén januártól az alanyi adómentesség 12-ről 18 millió forintra emelkedett, amely több mint 800 ezer vállalkozás mellett további 30 ezer céget segített. Ezen felül pedig a napokban jelentette be Nagy Márton, hogy a szociális hozzájárulási adó további, 1 százalékos csökkentése várható a VKF kérésére. Csupán ez az egy lépés évi 200 milliárd forintos adócsökkentés jelentene.
Elindultak az egyeztetések a kötelező legkisebb keresetek jövő évi emeléséről.
