Magyar Péter adórendszere már 2010 előtt megbukott: mindenki spórolhatna 80 forintot, de a fizetések nagyot csökkennének

Az Index birtokába került dokumentumból kiderül, a Tisza Párt ráadásul a már korábban megbukott, 2010 előtti adórendszert állítaná vissza, amelyben

évi 5 millió forintig (havi bruttó 416 666 forint) 15 százalékos lenne az adókulcs,

évi 5 millió és 15 millió forint között (havi bruttó 416 667 – 1 250 000 forint) 22 százalék,

évi 15 millió forint felett pedig 33 százalék.

Magyar Péter megszüntetné a családi adókedvezményt és az szja-mentességet

A dokumentum világosan fogalmaz: a Tisza Párt kormányra kerülése után azonnal „felülvizsgálná a családi adókedvezményeket és az szja-mentességet”. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy

megszűnne a jelenleg széles körben igénybe vett családi adókedvezmény és a 25 év alattiak, a 30 év alatti anyák, valamint a többgyermekesek már bevezetett, vagy bevezetni tervezett adómentessége.

Ennek az az egyszerű oka van, hogy a többkulcsos adórendszerben ezek a kedvezmények, főként a családi adókedvezmény, alkalmazhatatlanok. Az ellenzéki párt egyébként azzal érvel, hogy az éves hiánycél 2026 közepére elérheti a 90-95 százalékot, vagyis az új kormánynak nem lenne költségvetési mozgástere.

Semmi értelme sincs a tervezett megszorításoknak

A júliusi, 95 százalék körüli hiány ugyanakkor nem példátlan, olyannyira nem, hogy az elmúlt másfél évtizedben rendre – a válságévek kivételével – így alakult az éves hiány. Ez azt jelenti, hogy a megszorítások melletti érv egyáltalán nem állja meg a helyét.

A kiszivárgott dokumentum nyíltan kimondja, a Tisza Párt – hasonlóan a korábbi ellenzéki pártokhoz – nem csak az egykulcsos adórendszert számolná fel, hanem a teljes adórendszert visszaalakítaná az MSZP-SZDSZ kormányok idején megbukott modellre:

a munkát terhelő adókat megemelnék, ezzel arra ösztönözve a munkáltatókat, hogy ne növeljenek létszámot és fizetést, ezzel együtt csökkentenék a fogyasztási adókat, vélhetően az áfát.

A Mandiner kiszámolta, mit jelentene egy ilyen változás. A jelenlegi adórendszerben

az szja-bevétel 3300 milliárd forint,

az áfabevétel 9000 milliárd forint.

Az adókedvezmények megszüntetésével pedig nagyjából annyi plusz pénz folyna be a költségvetésbe, ami az áfa legfeljebb egy százalékpontos csökkentését eredményezné.

Ha az áfa a jelenlegi 27 százalékról 26 százalékra csökkenne, azzal egy átlagos, 10 ezer forintos bevásárlás mindössze 80 forinttal kerülne kevesebbe.

A baloldal adórendszere korábban is arra volt jó, hogy ne emelkedjen a fizetés

A többkulcsos adórendszer bevezetése, vagyis a munkavállalók többségét érintő adóemelések óriási keresetcsökkenést eredményeznének, vagyis míg a bevásárlás jó esetben is kevesebb, mint 100 forinttal lenne olcsóbb, addig egy kétgyermekes munkavállaló fizetése – a bruttó 702 798 forintos átlagkeresetre vetítve – több, mint 80 ezer forinttal csökkenne.

Az összeg nettó 527 ezer forintról 447 ezer forintra esne. Minél több gyermeket vállal az adott foglalkoztatott, a progresszív adózás miatt annál nagyobb bércsökkenéssel kellene szembesülnie, ha a Tisza Párt alakíthatna kormányt 2026-ban.

A többkulcsos adórendszer újbóli bevezetésével visszatérnének azok a súlyos, össztársadalmi problémák, amelyek a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok bukásához vezettek. A feketén foglakoztatás mértéke jelentősen nőne, ráadásul a munkáltatóknak és a munkavállalóknak is az lenne az érdeke, hogy a dolgozó a jövedelme egy részét feketén, zsebbe kapja. Azért ösztönöznék a magasabb adókulcsok a zsebbefizetést, mert

abban az esetben, ha a fizetésemelés „túl nagyra sikerül” és az alkalmazott átlép a magasabb adókulcs alá, akkor a nettó fizetése még kevesebb is lehet, mint a béremelés előtt.

Emellett gondot okozna, hogy az adórendszer sokkal bonyolultabb lenne, ami további szabálytalanságokra adna lehetőséget és ellehetetlenítené a jelenleg is a magánszemélyeknek elérhető, egyszerűsített bevallási rendszert is.

Forrás: Szalai Piroska

Ráadásul Magyar Péter azokat a munkavállalókat hozná a legrosszabb helyzetbe, akiknek a Fidesz-KDNP kormány az elmúlt években jelentősen növelte a keresetét. Kiemelten súlyosan érintené az ellenzék régi-új adórendszere az orvosokat, akiknek az átlagosan bruttó 2,2 millió forint körüli bruttó fizetésük nettója egyik hónapról a másikra mintegy 250 ezer forinttal csökkenne. Ráadásul a 33 százalékos adókulcs alá esőknek – vélhetően – a 18,5 százalékos TB-járulékot is vonnák a keresetükből. Ez azt jelenti, hogy

a legmagasabb, 33 százalékos adókulcs alá eső, magasabb keresetű munkavállalóktól a bruttó fizetés több mint felét, 51,5 százalékát venné el Magyar Péter és pártja, amivel gyakorlatilag befagyasztaná a keresetek emelkedését. A munkavállalói elvonás jelenleg egységesen 33,5 százalék.

Gyakorlatilag mindenkinek csökkenne a fizetése, aki többet keres, mint bruttó 416 ezer forint, ez lenne a jelenlegi adókulcs alá eső legnagyobb kereset. A bércsökkentés tehát gyakorlatilag minden munkavállalónál – a legalacsonyabb keresetűek kivételével – több tízezer forintos havi nettó bércsökkenést eredményezne.

Az egykulcsos adórendszert a Fidesz-KDNP kormány vezette be a 2010 utáni kormányváltást követően, ekkor alakult ki a rezsicsökkentés és a családi adókedvezmény rendszere is, amelynek lényege az volt, hogy a munkavállalást ösztönözze és szociális ellátások helyett a munka legyen az állami kedvezmények egyik alapköve.

Nem Magyar Péter az első ellenzéki politikus, aki visszahozná a baloldali-liberális kormányok bukott adórendszerét, gyakorlatilag 2014-től kezdődően Orbán Viktor miniszterelnök összes kihívója ugyanezt a modellt támogatta, amelyet az 1980-as évek végén vezetett be hazánk.

Ennek oka, hogy a választók egy része tévesen úgy gondolja, a sávos adórendszer igazságosabb, míg az egykulcsos szja a gazdagokat kevésbé, a szegényeket jobban sújtja és igazságtalan. A valóság ezzel szemben az, hogy egy magasabb keresetű az egykulcsos adórendszerben is magasabb hozzájárulást fizet a költségvetésbe, mint akinek alacsonyabb a fizetése.

Fotó: Facebook