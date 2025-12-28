„Tankönyvi áldozathibáztatás” – Szentkirályi Alexandra sem kímélte a feminista jogvédőket

Újabb pofont kapott a Varga Judit és Magyar Péter csörtében Szily Nóra
„Egy áldozat ne hallgasson! Akkor sem, ha a Lakatos Márk nevű barátodnak az áldozata. Sajnálom, de 15 év után ezzel írtad le magad nálam” – fogalmazott Mandula Viktor.
„Vállalhatatlan, hogy ezek a feminista amazonok saját magukat is szembe köpve, relativizálják a nők elleni erőszakot, mert ez a politikai feladat” – írta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
Hosszabb posztban reagált a Magyar Péter karácsonyi interjúja után kialakult helyzetre Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott, hogy a feminista nővédők is azt szajkózzák, hogy „az áldozathibáztatás a bántalmazás bölcsője”.
Majd azzal folytatta, hogy úgy tűnik, ezalól kivételt képez Varga Judit és az őt bántalmazó Magyar Péter.
Mert a balliberális média elit azt kapta feladatul, hogy Magyar Pétert kimosdassa – hát teszik is”
– hangsúlyozta.
„Ez egy kristálytiszta üzenet minden bántalmazónak és bántalmazottnak is.
Mert, amit most a Mérő Verák, Péterfy-Novák Évák, Szily Nórák csinálnak, az tankönyvi áldozathibáztatás” – olvasható a bejegyzésben.
„Szerintük egy anya nem írhatja le három gyereke miatt, hogy mit gondol az agresszív ex-férjéről. Szerintük egy apa a három gyereke anyját rettegésben tarthatja, évekig bántalmazhatja. Zsarolhatja, megalázhatja. És ezután járhat álszent mosdatóműsorokba és nőjogi konferenciákra? Ezután megváltoztathatja a múltat, ha politikai haszna lehet belőle?” – tette fel a kérdést a fideszes politikus.
Ezután pedig kijelentette, „vállalhatatlan, hogy ezek a »feminista amazonok« saját magukat is szembe köpve, relativizálják a nők elleni erőszakot, mert ez a politikai feladat”.
Hiteltelenítenek, meghazudtolnak, támadnak egy bátor nőt, aki ki merte mondani az igazat bántalmazó kapcsolatáról.
Mindezt csak azért mert saját politikai célú gyűlöletük felülír bennük mindent” – húzta alá.
Szentkirályi Alexandra gondolatait azzal zárta, „nem lehet két mézes szóval elfeledtetni egy évtized bűneit.
Áprilisban pedig megmutatjuk a Magyar Pétereknek és az őt mosdató baloldali elitnek is, hogy semmi nem lesz elfeledve”
– üzente meg a frakcióvezető.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
