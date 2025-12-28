„Tankönyvi áldozathibáztatás” – Szentkirályi Alexandra sem kímélte a feminista jogvédőket

„Szerintük egy anya nem írhatja le három gyereke miatt, hogy mit gondol az agresszív ex-férjéről. Szerintük egy apa a három gyereke anyját rettegésben tarthatja, évekig bántalmazhatja. Zsarolhatja, megalázhatja. És ezután járhat álszent mosdatóműsorokba és nőjogi konferenciákra? Ezután megváltoztathatja a múltat, ha politikai haszna lehet belőle?” – tette fel a kérdést a fideszes politikus.

Ezután pedig kijelentette, „vállalhatatlan, hogy ezek a »feminista amazonok« saját magukat is szembe köpve, relativizálják a nők elleni erőszakot, mert ez a politikai feladat”.

Hiteltelenítenek, meghazudtolnak, támadnak egy bátor nőt, aki ki merte mondani az igazat bántalmazó kapcsolatáról.

Mindezt csak azért mert saját politikai célú gyűlöletük felülír bennük mindent” – húzta alá.

Szentkirályi Alexandra gondolatait azzal zárta, „nem lehet két mézes szóval elfeledtetni egy évtized bűneit.