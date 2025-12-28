Ft
12. 28.
vasárnap
magyar péter varga judit szentkirályi alexandra feladat feminista

„Tankönyvi áldozathibáztatás” – Szentkirályi Alexandra sem kímélte a feminista jogvédőket

2025. december 28. 14:04

„Vállalhatatlan, hogy ezek a feminista amazonok saját magukat is szembe köpve, relativizálják a nők elleni erőszakot, mert ez a politikai feladat” – írta a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

2025. december 28. 14:04
null

Hosszabb posztban reagált a Magyar Péter karácsonyi interjúja után kialakult helyzetre Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott, hogy a feminista nővédők is azt szajkózzák, hogy „az áldozathibáztatás a bántalmazás bölcsője”

Majd azzal folytatta, hogy úgy tűnik, ezalól kivételt képez Varga Judit és az őt bántalmazó Magyar Péter. 

Mert a balliberális média elit azt kapta feladatul, hogy Magyar Pétert kimosdassa – hát teszik is”

– hangsúlyozta.

„Ez egy kristálytiszta üzenet minden bántalmazónak és bántalmazottnak is. 

  • A bántalmazónak az üzeni, hogy bármit megtehet, nem lesz következménye. Zsarolhat, manipulálhat, fenyegethet, hazudhat, úgysem az áldozatának fognak hinni.
  • A bántalmazottnak pedig az üzeni, hogy féljen. Féljen és tűrjön, hallgasson és inkább süsse le a szemét, mert egyedül van. Ha  bátran szembenézne bántalmazójával, akkor sem számíthat másra mint lenézésre, megvetésre

Mert, amit most a Mérő Verák, Péterfy-Novák Évák, Szily Nórák csinálnak, az tankönyvi áldozathibáztatás” – olvasható a bejegyzésben.

„Szerintük egy anya nem írhatja le három gyereke miatt, hogy mit gondol az agresszív ex-férjéről. Szerintük egy apa a három gyereke anyját rettegésben tarthatja, évekig bántalmazhatja. Zsarolhatja, megalázhatja. És ezután járhat álszent mosdatóműsorokba és nőjogi konferenciákra? Ezután megváltoztathatja a múltat, ha politikai haszna lehet belőle?” – tette fel a kérdést a fideszes politikus.

Ezután pedig kijelentette, „vállalhatatlan, hogy ezek a »feminista amazonok« saját magukat is szembe köpve, relativizálják a nők elleni erőszakot, mert ez a politikai feladat”.

Hiteltelenítenek, meghazudtolnak, támadnak egy bátor nőt, aki ki merte mondani az igazat bántalmazó kapcsolatáról.

Mindezt csak azért mert saját politikai célú gyűlöletük felülír bennük mindent” – húzta alá.

Szentkirályi Alexandra gondolatait azzal zárta, „nem lehet két mézes szóval elfeledtetni egy évtized bűneit. 

Áprilisban pedig megmutatjuk a Magyar Pétereknek és az őt mosdató baloldali elitnek is, hogy semmi nem lesz elfeledve”

 – üzente meg a frakcióvezető.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

