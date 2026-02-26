Ft
tisza párt szentkirályi alexandra fenyegetés támadás Magyar Péter utca

Tovább épül a „szeretország”: Szentkirályi Alexandrát tarkón lőnék, és már a nyílt utcán is rátámadnak az aktivistákra (VIDEÓ)

2026. február 26. 20:45

„Magyar Péter állítsa le az embereit, mert a magyar közélet sokkal többet érdemel” – üzente meg a Tisza-vezérnek az elmúlt napok történései kapcsán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

2026. február 26. 20:45
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Magyar Péter vezette Tisza Párt egyik támogatója erőszakos hangvételű üzenetet fogalmazott meg a kormánypárt fővárosi frakciójának vezetője, Szentkirályi Alexandra ellen. 

„51 nap, és tarkólövés, cicuskám!” – írta a hozzászóló. Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában jelezte: nem ez az első alkalom, hogy hasonló, „undorító, gyűlölködő” tartalmú üzenetet kap.

A frakcióvezető reakciójában úgy fogalmazott: 

Ezek szerint ilyen Magyar Péter »szeretetországa«”.

A kormánypárti politikus Magyar Péternél maradva arról is beszélt, hogy a „háborúk, válságok, veszélyek korát éljük, rengeteg a feszültség, aki politikusként ilyenkor tovább szítja a gyűlöletet, az nem méltó a nemzet vezetésére”.

Szentkirályi Alexandra kijelentette: a hátralévő, kevesebb mint ötven napban ezen okokból kifolyólag azért fog dolgozni, hogy Magyarországnak egy olyan vezetése legyen, amely a jelenlegi, bizonytalan és kockázatokkal teli nemzetközi helyzetben is biztonságot és kiszámíthatóságot tud garantálni.

Azonban a héten a magyar közéletet nemcsak ez az életellenes fenyegetés rázta meg. Szerdán hajnalban Budapesten, a Hunyadi téren ütött a plakátrongáló miután a fideszes körzetfelelős számonkérte, hogy miért vagdossa le egy snitzerrel a plakátokat. 

Szentkirályi Alexandra a történtek után felhívta a sértetett, Bocskai Tamást. Az incidens kapcsán pedig annyit írt, hogy 

a rongáló válasza nem érvekben, hanem brutális fizikai erőszakban, ütésekben és rúgásokban érkezett.

„Ez lenne Magyar Péter »szeretetországa«? Ahol ha valaki nem ért egyet, vagy csak rákérdez a jogsértésre, azt megverik és lábbal tapossák? – tette fel a kérdéseit, majd azzal folytatta, „a Tisza Párt színre lépésével megjelent a gyűlöletre épített politika az utcákon is. A tiszások nemrég engem fenyegettek meg halálos tarkólövéssel most pedig már az utcán támadnak rá a fideszesekre”. 

Ezután Magyar Péternek is üzent. „Ne hagyjuk, hogy ez a fajta agresszió teret nyerjen a mindennapjainkban! 

Magyar Péter állítsa le az embereit, mert a magyar közélet sokkal többet érdemel.

Oszd meg, hogy mindenkihez eljusson a tiszások „szeretetországa”, és ítéljük el együtt ezt a vállalhatatlan erőszakot!” – zárta posztját Szentkirályi Alexandra.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Elkapták a fideszes aktivistára támadó plakátrongálót

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a terézvárosi rendőrök azonosították a férfit,  aki választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a szemtanút. Az esetről mobiltelefonnal felvétel készült.

Mint kiderült, a VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még szerdán azonosították a feltételezett elkövetőt. 

A kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. 

Ezt követően őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását. A gyanúsított beismerte a bántalmazást. 

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

