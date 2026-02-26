Tovább épül a „szeretország”: Szentkirályi Alexandrát tarkón lőnék, és már a nyílt utcán is rátámadnak az aktivistákra (VIDEÓ)

Azonban a héten a magyar közéletet nemcsak ez az életellenes fenyegetés rázta meg. Szerdán hajnalban Budapesten, a Hunyadi téren ütött a plakátrongáló miután a fideszes körzetfelelős számonkérte, hogy miért vagdossa le egy snitzerrel a plakátokat.

Szentkirályi Alexandra a történtek után felhívta a sértetett, Bocskai Tamást. Az incidens kapcsán pedig annyit írt, hogy

a rongáló válasza nem érvekben, hanem brutális fizikai erőszakban, ütésekben és rúgásokban érkezett.

„Ez lenne Magyar Péter »szeretetországa«? Ahol ha valaki nem ért egyet, vagy csak rákérdez a jogsértésre, azt megverik és lábbal tapossák? – tette fel a kérdéseit, majd azzal folytatta, „a Tisza Párt színre lépésével megjelent a gyűlöletre épített politika az utcákon is. A tiszások nemrég engem fenyegettek meg halálos tarkólövéssel most pedig már az utcán támadnak rá a fideszesekre”.

Ezután Magyar Péternek is üzent. „Ne hagyjuk, hogy ez a fajta agresszió teret nyerjen a mindennapjainkban!