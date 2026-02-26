Tovább épül a „szeretország”: Szentkirályi Alexandrát tarkón lőnék, és már a nyílt utcán is rátámadnak az aktivistákra (VIDEÓ)

Épül a szeretetország: tarkón lövéssel fenyegették meg a Fidesz vezető politikusát (VIDEÓ)
A Tisza Párt egyik támogatója erőszakos hangvételű üzenetet fogalmazott meg Szentkirályi Alexandra ellen.
„Magyar Péter állítsa le az embereit, mert a magyar közélet sokkal többet érdemel” – üzente meg a Tisza-vezérnek az elmúlt napok történései kapcsán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Magyar Péter vezette Tisza Párt egyik támogatója erőszakos hangvételű üzenetet fogalmazott meg a kormánypárt fővárosi frakciójának vezetője, Szentkirályi Alexandra ellen.
„51 nap, és tarkólövés, cicuskám!” – írta a hozzászóló. Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában jelezte: nem ez az első alkalom, hogy hasonló, „undorító, gyűlölködő” tartalmú üzenetet kap.
A frakcióvezető reakciójában úgy fogalmazott:
Ezek szerint ilyen Magyar Péter »szeretetországa«”.
A kormánypárti politikus Magyar Péternél maradva arról is beszélt, hogy a „háborúk, válságok, veszélyek korát éljük, rengeteg a feszültség, aki politikusként ilyenkor tovább szítja a gyűlöletet, az nem méltó a nemzet vezetésére”.
Szentkirályi Alexandra kijelentette: a hátralévő, kevesebb mint ötven napban ezen okokból kifolyólag azért fog dolgozni, hogy Magyarországnak egy olyan vezetése legyen, amely a jelenlegi, bizonytalan és kockázatokkal teli nemzetközi helyzetben is biztonságot és kiszámíthatóságot tud garantálni.
Azonban a héten a magyar közéletet nemcsak ez az életellenes fenyegetés rázta meg. Szerdán hajnalban Budapesten, a Hunyadi téren ütött a plakátrongáló miután a fideszes körzetfelelős számonkérte, hogy miért vagdossa le egy snitzerrel a plakátokat.
Szentkirályi Alexandra a történtek után felhívta a sértetett, Bocskai Tamást. Az incidens kapcsán pedig annyit írt, hogy
a rongáló válasza nem érvekben, hanem brutális fizikai erőszakban, ütésekben és rúgásokban érkezett.
„Ez lenne Magyar Péter »szeretetországa«? Ahol ha valaki nem ért egyet, vagy csak rákérdez a jogsértésre, azt megverik és lábbal tapossák? – tette fel a kérdéseit, majd azzal folytatta, „a Tisza Párt színre lépésével megjelent a gyűlöletre épített politika az utcákon is. A tiszások nemrég engem fenyegettek meg halálos tarkólövéssel most pedig már az utcán támadnak rá a fideszesekre”.
Ezután Magyar Péternek is üzent. „Ne hagyjuk, hogy ez a fajta agresszió teret nyerjen a mindennapjainkban!
Magyar Péter állítsa le az embereit, mert a magyar közélet sokkal többet érdemel.
Oszd meg, hogy mindenkihez eljusson a tiszások „szeretetországa”, és ítéljük el együtt ezt a vállalhatatlan erőszakot!” – zárta posztját Szentkirályi Alexandra.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a terézvárosi rendőrök azonosították a férfit, aki választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a szemtanút. Az esetről mobiltelefonnal felvétel készült.
Mint kiderült, a VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még szerdán azonosították a feltételezett elkövetőt.
A kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
Ezt követően őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását. A gyanúsított beismerte a bántalmazást.
