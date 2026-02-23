Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt szentkirályi alexandra fidesz fenyegetés Magyar Péter

Épül a szeretetország: tarkón lövéssel fenyegették meg a Fidesz vezető politikusát (VIDEÓ)

2026. február 23. 19:49

A Tisza Párt egyik támogatója erőszakos hangvételű üzenetet fogalmazott meg Szentkirályi Alexandra ellen.

2026. február 23. 19:49
null

A Magyar Péter vezette Tisza Párt egyik támogatója erőszakos hangvételű üzenetet fogalmazott meg a kormánypárt fővárosi frakciójának vezetője, Szentkirályi Alexandra ellen. A kommentelő tarkón lövéssel fenyegette meg a politikust.

„51 nap, és tarkólövés, cicuskám!” – írta a hozzászóló. Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában jelezte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

nem ez az első alkalom, hogy hasonló, „undorító, gyűlölködő” tartalmú üzenetet kap.

A frakcióvezető reakciójában úgy fogalmazott: „Ezek szerint ilyen Magyar Péter »szeretetországa«.”

Szentkirályi Alexandra szerint az ilyen esetek is rávilágítanak arra, milyen nehézségekkel jár a nők közéleti szerepvállalása. Mint fogalmazott:„Milyen édesanya vállalná, hogy ilyen kommenteket kapjon? Én is anya vagyok.” A Fidesz fővárosi politikusa ugyanakkor elárulta, hogy az ilyen kijelentések nem elriasztják, hanem motiválják őt arra, hogy egy olyan jövőt teremtsen lánya és minden magyar számára, ahol nem a gyűlölet uralja az országot.

Bejegyzésében a kormánypárti politikus utalt Magyar Péterre is, mondván: „Háborúk, válságok, veszélyek korát éljük, rengeteg a feszültség, aki politikusként ilyenkor tovább szítja a gyűlöletet, az nem méltó a nemzet vezetésére”

A frakcióvezető kijelentette: a hátralévő, kevesebb mint ötven napban ezen okokból kifolyólag azért fog dolgozni, hogy Magyarországnak egy olyan vezetése legyen, amely a jelenlegi, bizonytalan és kockázatokkal teli nemzetközi helyzetben is biztonságot és kiszámíthatóságot tud garantálni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. február 23. 21:25
A tanitómestere sugallja éneklö hangon.Mimden mondta uszitás.Gondolom feljelenti.
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. február 23. 21:24
Magyar Péter 12 pontos programja a saját bugyuta aranyköpéseibe ágyazva:* Akarsz látni szörnyü rémet? Olvasd el a pedigrémet. Magyar ember ne zabáljon többé hurkát, Ehelyett majd hordjanak a nöink burkát. Nem hiába nöttem fel habos kecsketejen, Kardot rántok, ha ezt kéri von der Leyen. Pusztító harcba lendült acélos karunk, Mert mi egy szeretetországot akarunk. Sétálok tovább a bolsik nyomdokain... Hát ezt teszi az emberrel a sok kokain. Mi divatba hozzuk a burkát és a burnuszt, Egyúttal betiltjuk a hurkát és a himnuszt. A hazugsággal fel nem hagyok. Inkább a télen csonttá fagyok. Ha beletörnek is tüskéim, Fel Budára büdöskéim ! Èn lettem a új nemzetvezér, Elvállaltam sok-sok pénzér Majd az dönti el az én csatám, Hogy Wéber úr a keresztapám. Nagy kedvencem a napraforgó, Mert úgy tudtom, a színe bordó. Az adókulcsot jól felpumpáljuk, Mert a gazdagokat ki nem álljuk.
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. február 23. 21:24
Peti séta közben saját magával társalog: "Kullogok a fasiszta komcsik nyomdokain, Bizony, ezt teszi az emberrel a sok kokain"
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. február 23. 21:22
Hiába balhézik a Tisza-csürhe az utcán, hiába kóvályog MP a magyar zászlóval a vállán, holdkórosként az országban, hiába kívánja Brüsszel a magyarok bukását, hiába kárognak a tudálékos libsi kányák a stúdiók foteljeiben, hiába acsrkodik Jámbor Bandi Orbánra, hiába hamisitja a Tisza lakájmédiája a statisztikákat, hiába bölcselkedik Kéri Laci bácsi és hiába csipkednek bennünket a poloskák, nekünk egy normális miniszterelnökre van szükségünk továbbra is! Ezért kell támogatnunk a Fideszt. 2026-ban lerázzuk magunkról a poloskákat a petékkel, lárvákkal együtt Ha a szívós munkabírását tekintjük: ORBÁN 1 GIGÁSZ Ha a politikai kreativitását tekintjük: ORBÁN 1 GÉNIUSZ Ha mint nemzetösszetartót tekintjük: ORBÁN 1 GARIBALDI Ha karizmáját, látnoki képességét tekintjük: ORBÁN 1 GURU Ha a békéért való bölcs kiállását tekintjük: ORBÁN 1 GHANDI MP-nek a legnagyobb csapás az, ha hátat fordítasz neki, nem látogatod az apokaliptikus szeánszait, hazugságorgiáit, felejtsd el azt az akarnok sunyi árulót
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!