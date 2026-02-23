Épül a szeretetország: tarkón lövéssel fenyegették meg a Fidesz vezető politikusát (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra szerint az ilyen esetek is rávilágítanak arra, milyen nehézségekkel jár a nők közéleti szerepvállalása. Mint fogalmazott:„Milyen édesanya vállalná, hogy ilyen kommenteket kapjon? Én is anya vagyok.” A Fidesz fővárosi politikusa ugyanakkor elárulta, hogy az ilyen kijelentések nem elriasztják, hanem motiválják őt arra, hogy egy olyan jövőt teremtsen lánya és minden magyar számára, ahol nem a gyűlölet uralja az országot.

Bejegyzésében a kormánypárti politikus utalt Magyar Péterre is, mondván: „Háborúk, válságok, veszélyek korát éljük, rengeteg a feszültség, aki politikusként ilyenkor tovább szítja a gyűlöletet, az nem méltó a nemzet vezetésére”

A frakcióvezető kijelentette: a hátralévő, kevesebb mint ötven napban ezen okokból kifolyólag azért fog dolgozni, hogy Magyarországnak egy olyan vezetése legyen, amely a jelenlegi, bizonytalan és kockázatokkal teli nemzetközi helyzetben is biztonságot és kiszámíthatóságot tud garantálni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP