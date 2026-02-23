„Igazán nem akarok kellemetlenkedni, de mégis hogy gondolja a Tisza Párt ifjúsági tagozata (korábbi nevén: Momentum), hogy Ukrajna győzni fog egy atomhatalommal szemben?

Ez a józan ész szabályai szerint csak egy módon képzelhető el: más atomhatalmak beszállásával, magyarul világháborúval.