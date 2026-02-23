„Húzz a f*szba Viktor, húzz a f*szba Vlagyimir” – őrjöngve hergelt a Tiszát támogató momentumos az ukránpárti tüntetésen (VIDEÓ)
Tompos Márton kimaxolta a gyűlölködést.
Én nem tudom, miért hiszi azt Tompos doktor, hogy jó ötlet a választások előtt azt üzennie, hogy a Tisza világháborút akar.
„Igazán nem akarok kellemetlenkedni, de mégis hogy gondolja a Tisza Párt ifjúsági tagozata (korábbi nevén: Momentum), hogy Ukrajna győzni fog egy atomhatalommal szemben?
Ez a józan ész szabályai szerint csak egy módon képzelhető el: más atomhatalmak beszállásával, magyarul világháborúval.
Én nem tudom, miért hiszi azt Tompos doktor, hogy jó ötlet a választások előtt azt üzennie, hogy a Tisza világháborút akar.
Ahogy az ilyen alakokra mondani szoktam: Nem az a kérdés, hogy valóban Tóni fizeti-e, hanem hogy mit kellene másképp csinálnia, ha tényleg Tóni fizetné.”
