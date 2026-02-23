Csattanós pofonba szaladt bele Magyar Péter: hervasztóak a Tisza számai

Deák Dániel elemző beszámolója szerint visszafogott érdeklődés övezte Magyar Péter makói fórumát: a résztvevők száma a felvételek szerint alacsony volt, a Tisza-vezérnek pedig nem sikerült megtöltenie a rendezvény helyszínét.

Deák Dániel értékelése szerint a mintegy 21 ezres lélekszámú Makó városban rendkívül alacsony volt az érdeklődés, még úgy is, hogy, a jelenlévők jelentős része nem helyi, hanem máshonnan odautaztatott aktivista lehetett.