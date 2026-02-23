Ft
02. 23.
hétfő
tisza makó országjárás Magyar Péter

Csattanós pofonba szaladt bele Magyar Péter: hervasztóak a Tisza számai

2026. február 23. 19:16

A Tisza-vezér országjárásának makói állomásán rendkívül kevés ember jelent meg.

2026. február 23. 19:16
null

Deák Dániel elemző beszámolója szerint visszafogott érdeklődés övezte Magyar Péter makói fórumát: a résztvevők száma a felvételek szerint alacsony volt, a Tisza-vezérnek pedig nem sikerült megtöltenie a rendezvény helyszínét.

Deák Dániel értékelése szerint a mintegy 21 ezres lélekszámú Makó városban rendkívül alacsony volt az érdeklődés, még úgy is, hogy, a jelenlévők jelentős része nem helyi, hanem máshonnan odautaztatott  aktivista lehetett.

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Az elemző bejegyzésében úgy fogalmazott:

Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Toma78
2026. február 23. 20:59 Szerkesztve
Petike jó lesz majd az a platós Brüsszelben szállítani Ursulának a zsebkendőt meg a vécépapírt.🖕😁🖕 Figyelj oda szappan mindig legyen meg melegvíz mert Weber gazdi csak a forrót szereti... Csak szegény Romoluszka marad itt Tiszakárosultnak...Nrm baj majd a Erste alkamazza fegyveres biztonsági őrnek . Másra úgyis alkalmatlam a toka báró!. A többi meg mehet vissza forgatni Kovi úgyis újra kezdi! 👋
totumfaktum-2
2026. február 23. 20:35
Ősszel már ezért állította le a nagy hangon meghirdetett "legfontosabb országjárást". Most a kampányban ez már hülyén nézne ki. A csekély érdeklődés meg még hülyébben.
tapir32
2026. február 23. 20:04
Magyar Péter és a Tisza Párt határolja el magát a terrorista Zselenszkitől és a terrorista ukrán vezetésétől! A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható!
sanya55-2
2026. február 23. 19:50
Valami üzlethez állnak sorba az emberek, vajon mit árulhatnak, hogy 50-en ott fagyoskodnak
