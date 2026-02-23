Csattanós pofonba szaladt bele Magyar Péter: hervasztóak a Tisza számai

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
A Tisza-vezér országjárásának makói állomásán rendkívül kevés ember jelent meg.
Deák Dániel elemző beszámolója szerint visszafogott érdeklődés övezte Magyar Péter makói fórumát: a résztvevők száma a felvételek szerint alacsony volt, a Tisza-vezérnek pedig nem sikerült megtöltenie a rendezvény helyszínét.
Deák Dániel értékelése szerint a mintegy 21 ezres lélekszámú Makó városban rendkívül alacsony volt az érdeklődés, még úgy is, hogy, a jelenlévők jelentős része nem helyi, hanem máshonnan odautaztatott aktivista lehetett.
Az elemző bejegyzésében úgy fogalmazott:
Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli”
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP