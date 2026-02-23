Elgurult a gyógyszer az ukrán veteránnál: Magyarországra és Szlovákiába küldené az ukrán hadsereget
Az ok egyszerű: sokkal erősebb Ukrajna.
Alig hiszünk a szemünknek!
„Következzen a 444, ahol valami teljesen váratlannal találkozunk: »A Barátság kőolajvezeték kulcspontját támadta az éjjel Ukrajna, mélyen Oroszországban
Hétfőre virradóra olajipari létesítményeket támadott Ukrajna Oroszország területén drónokkal és rakétákkal, több körzetben is – írja a Kyiv Post. A hírt az orosz lapok is megerősítették. Az egyik helyszín a Barátság kőolajvezeték Almetyevszk-kalejkinói szivattyúállomása volt Tatárföldön, 1100 kilométerre az ukrán határtól. (...)
Mint ismeretes, a magyar és a szlovák kormány éppen a Barátság miatt feszült össze Ukrajnával, azzal vádolva a totális támadás alatt álló országot, hogy nem elég gyorsan javít ki egy olyan, a területén lévő vezetékszakaszt, amit amúgy egy orosz támadás rongált meg.«
Alig hiszünk a szemünknek! Ezek észrevették, hogy az ukránok támadták meg a vezetéket, és az még hagyján, de meg is írják? Édes Istenem! Biztos valami szokatlanul erős cuccot kapott be a Szily Lacika”
