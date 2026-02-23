Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság kőolajvezeték támadás ukrajna baloldali média 444 oroszország

A ballibsi „újságírás” rejtelmei

2026. február 23. 20:41

Alig hiszünk a szemünknek!

2026. február 23. 20:41
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Következzen a 444, ahol valami teljesen váratlannal találkozunk: »A Barátság kőolajvezeték kulcspontját támadta az éjjel Ukrajna, mélyen Oroszországban

Hétfőre virradóra olajipari létesítményeket támadott Ukrajna Oroszország területén drónokkal és rakétákkal, több körzetben is – írja a Kyiv Post. A hírt az orosz lapok is megerősítették. Az egyik helyszín a Barátság kőolajvezeték Almetyevszk-kalejkinói szivattyúállomása volt Tatárföldön, 1100 kilométerre az ukrán határtól. (...)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismeretes, a magyar és a szlovák kormány éppen a Barátság miatt feszült össze Ukrajnával, azzal vádolva a totális támadás alatt álló országot, hogy nem elég gyorsan javít ki egy olyan, a területén lévő vezetékszakaszt, amit amúgy egy orosz támadás rongált meg.«

Alig hiszünk a szemünknek! Ezek észrevették, hogy az ukránok támadták meg a vezetéket, és az még hagyján, de meg is írják? Édes Istenem! Biztos valami szokatlanul erős cuccot kapott be a Szily Lacika”

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dryanflowd-
•••
2026. február 23. 21:18 Szerkesztve
...az még hagyján, de meg is írják? Édes Istenem! – Perre ment a vérpecér, a kullancs–Barbie, miután "Bayernének titulálták"))
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 23. 20:56
Ezt a hírt már nem lehetett letagadni a FOS -nak!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!