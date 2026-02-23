Ft
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza győr audi 24. hu néher andrás sztrájk Magyar Péter

Itt a bizonyíték: magyar kollégái helyett a globalista vezetés oldalára állt a Tisza győri jelöltje (VIDEÓ)

2026. február 23. 17:51

A gyártási kapacitás védelmére hivatkozva nem volt hajlandó a győri Audi munkatársainak fizetésemeléséért tüntetni Magyar Péter jelöltje.

2026. február 23. 17:51
null

Néher András Győr 2. számú választókerületében a Tisza színeiben induló országgyűlési képviselő jelölt még 2019-ben, a győri Audi-gyár sztrájk kapcsán a 24.hu-nak adott interjúban arról beszélt: nem vesz részt a tiltakozásban, ha ezt a németek sem teszik meg – ismertette a Kisalföld.hu.

Elmondása szerint a képviselőjelölt attól tartott, hogy a demonstrációnak következményei lehetnek, és úgy vélte, a német fél nem hagyná szó nélkül a demonstrációt. 

Néher András tehát nem csatlakozott a béremelésért küzdő munkatársaihoz, döntését pedig azzal is indokolta, hogy ő az irodán dolgozik, német ügyfelekkel.

Nyilatkozatában Néher András a dolgozók fellépését egyfajta „’48-as, na majd én megmutatom” hozzáállásként jellemezte. Arra a kérdésre, hogy pontos rálátása volt-e a gyárban zajló eseményekre, elmondta: „lenn a gyárban nem volt”, így elsősorban az irodai környezet reakcióit érzékelte, ahol – állítása szerint – sokakat zavart a kollégáik sztrájkja.

Véleménye szerint a sztrájk kockázatot jelenthet a jövőbeli gyárfejlesztésekre és a termelésre nézve is, mert attól tartott, hogy gyártási kapacitásokat vihetnek el a telephelyről.

Úgy fogalmazott: szerinte „átlendültünk a ló túloldalára”, és nem gondolja, hogy a német fél következmények nélkül hagyná a demonstrációt.

Az idei évben ugyanez a Néher András kapott lehetőséget arra, hogy Magyar Péter képviselőjelöltjeként induljon a Győr 2. számú választókerületben.

Nyitókép: Facebook / Néher András

