Itt a bizonyíték: magyar kollégái helyett a globalista vezetés oldalára állt a Tisza győri jelöltje (VIDEÓ)

Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
A gyártási kapacitás védelmére hivatkozva nem volt hajlandó a győri Audi munkatársainak fizetésemeléséért tüntetni Magyar Péter jelöltje.
Néher András Győr 2. számú választókerületében a Tisza színeiben induló országgyűlési képviselő jelölt még 2019-ben, a győri Audi-gyár sztrájk kapcsán a 24.hu-nak adott interjúban arról beszélt: nem vesz részt a tiltakozásban, ha ezt a németek sem teszik meg – ismertette a Kisalföld.hu.
Elmondása szerint a képviselőjelölt attól tartott, hogy a demonstrációnak következményei lehetnek, és úgy vélte, a német fél nem hagyná szó nélkül a demonstrációt.
Néher András tehát nem csatlakozott a béremelésért küzdő munkatársaihoz, döntését pedig azzal is indokolta, hogy ő az irodán dolgozik, német ügyfelekkel.
Nyilatkozatában Néher András a dolgozók fellépését egyfajta „’48-as, na majd én megmutatom” hozzáállásként jellemezte. Arra a kérdésre, hogy pontos rálátása volt-e a gyárban zajló eseményekre, elmondta: „lenn a gyárban nem volt”, így elsősorban az irodai környezet reakcióit érzékelte, ahol – állítása szerint – sokakat zavart a kollégáik sztrájkja.
Véleménye szerint a sztrájk kockázatot jelenthet a jövőbeli gyárfejlesztésekre és a termelésre nézve is, mert attól tartott, hogy gyártási kapacitásokat vihetnek el a telephelyről.
Úgy fogalmazott: szerinte „átlendültünk a ló túloldalára”, és nem gondolja, hogy a német fél következmények nélkül hagyná a demonstrációt.
Az idei évben ugyanez a Néher András kapott lehetőséget arra, hogy Magyar Péter képviselőjelöltjeként induljon a Győr 2. számú választókerületben.
