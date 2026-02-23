Itt a bizonyíték: magyar kollégái helyett a globalista vezetés oldalára állt a Tisza győri jelöltje (VIDEÓ)

Néher András Győr 2. számú választókerületében a Tisza színeiben induló országgyűlési képviselő jelölt még 2019-ben, a győri Audi-gyár sztrájk kapcsán a 24.hu-nak adott interjúban arról beszélt: nem vesz részt a tiltakozásban, ha ezt a németek sem teszik meg – ismertette a Kisalföld.hu.

Elmondása szerint a képviselőjelölt attól tartott, hogy a demonstrációnak következményei lehetnek, és úgy vélte, a német fél nem hagyná szó nélkül a demonstrációt.