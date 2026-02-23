Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza momentum baloldal

A baloldal szomorú valósága, hogy az elmúlt tizenhat év alatt, ilyen és ehhez hasonló minőségű embereket bocsátott ki

2026. február 23. 17:48

Az a szánalmas vergődés, ahogy próbálják magukat bekuncsorogni a gazdáik új kreálmánya, a Tisza kegyeibe, pedig egészen megmosolyogtató.

2026. február 23. 17:48
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„A baloldal szomorú valósága, hogy az elmúlt tizenhat év alatt, ilyen es ehhez hasonló minőségű embereket bocsátott ki, abból a szellemi, lelki pöcegödörből ahova egyébként nem kis munkával lesüllyedt. Valami attól válik politikává, hogy célja van: persze a rombolás, a céltalan értelmetlen düh becsatornázása is lehet cél, de mivel az semmit sem hoz létre, ezért az ilyen politika gyorsan kifárad. 

Talán pont ez a mondanivaló hiány – ami valószínűleg az intellektuális teljesítmény vagy arra való képesség hiányából fakadt – vezetett arra, hogy a Momentum, nevéhez híven, egy felejthető pillanattá váljon a magyar politikatörténetben. Az a szánalmas vergődés, ahogy próbálják magukat bekuncsorogni a gazdáik új kreálmánya, a Tisza kegyeibe, pedig egészen megmosolyogtató.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Tovább a cikkhezchevron

Viszlát fiúk!” 

Képernyőfotó: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CirmoS
2026. február 23. 18:07
Így bizony! Ez egy tetves banda ( mármint az egész ellenzéknek csúfolt ellenség! ) akiknek egyetlen céljuk, hogy valami külföldi magyarellenes csürhe befogadja...őket, ezért jöjjön a pénz, dolgozni ne kelljen, mert a komcsilibsinek iszonyatosan büdös a munka ( pont ezért akarják elvenni más javait ), kiszolgálni mindenféle magyarellenes globálnácit aztán majdcsak lesz valami....lehetőleg nyugdíjig így akarnak lavírozni.....ennyi a programjuk! Ennyire mocskos csürhe ellenség ( ellenzék ) SEHOL a világon nincs!
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2026. február 23. 18:00
Selejt!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!