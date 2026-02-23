„A baloldal szomorú valósága, hogy az elmúlt tizenhat év alatt, ilyen es ehhez hasonló minőségű embereket bocsátott ki, abból a szellemi, lelki pöcegödörből ahova egyébként nem kis munkával lesüllyedt. Valami attól válik politikává, hogy célja van: persze a rombolás, a céltalan értelmetlen düh becsatornázása is lehet cél, de mivel az semmit sem hoz létre, ezért az ilyen politika gyorsan kifárad.

Talán pont ez a mondanivaló hiány – ami valószínűleg az intellektuális teljesítmény vagy arra való képesség hiányából fakadt – vezetett arra, hogy a Momentum, nevéhez híven, egy felejthető pillanattá váljon a magyar politikatörténetben. Az a szánalmas vergődés, ahogy próbálják magukat bekuncsorogni a gazdáik új kreálmánya, a Tisza kegyeibe, pedig egészen megmosolyogtató.