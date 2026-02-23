A legmagasabb szintről érkezett válasz a Magyarországot érintő alaptalan vádakra (VIDEÓ)

„Csak a butaságát bizonyította” – őrjöngenek a szurkolók a Bayern München sztáredzőjének magyarokat sértő megjegyzése miatt
Vincent Kompany a legutóbbi kijelentése után nem lett népszerűbb hazánkban.
Schmidt Ádám sportért felelő államtitkár levelet írt az UEFA elnökének.
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár levelet írt az UEFA elnökének, Aleksander Čeferinnek, hogy felemelje a szavát a magyarok rossz hírét keltő rágalmak miatt, miután az FC Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany sértő kijelentést tett hazánkra. A belga szakember Vinícius Júnior legújabb rasszista botránya kapcsán a napokban úgy fogalmazott, hogy vannak országok, példaként Magyarországot is említette, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet.... Kompany úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán. Éppen ezért ragadott tollat Schmidt Ádám.
Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte, az MLSZ és a Ferencváros labdarúgócsapata is hivatalos formában kíván tiltakozni a sajnálatos megbélyegzés ellen.
Kompany méltatlan és bántó módon minősítette a magyar sportcsaládot. Fel kell emelni a szavunk, ha bárki valótlanul hazánk rossz hírét kelti!”
– fogalmazott Schmidt Ádám, aki hozzátette, rendkívüli szomorúsággal tölti el az embert az ehhez hasonló valótlan híresztelés, főleg, ha egy olyan nemzettel szemben hangzik el, mint a magyar, amely évek óta vendégül látja a sportvilág színe-javát.
Kiderült, mit tapasztal napjainkban a magyar stadionokban és előfordul-e a Vinícius-ügyhöz hasonló incidens idehaza.
