A legmagasabb szintről érkezett válasz a Magyarországot érintő alaptalan vádakra (VIDEÓ)

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár levelet írt az UEFA elnökének, Aleksander Čeferinnek, hogy felemelje a szavát a magyarok rossz hírét keltő rágalmak miatt, miután az FC Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany sértő kijelentést tett hazánkra. A belga szakember Vinícius Júnior legújabb rasszista botránya kapcsán a napokban úgy fogalmazott, hogy vannak országok, példaként Magyarországot is említette, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet.... Kompany úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán. Éppen ezért ragadott tollat Schmidt Ádám.