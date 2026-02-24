Ft
Fradi Vincent Kompany videó Ferencváros rasszizmus

„Magyarország nagyon jó hely a külföldieknek” – Münchenben most már tényleg vakarhatják a fejüket

2026. február 24. 13:14

A Ferencváros játékosa is elmondta véleményét. Acolatse pozitívan nyilatkozott Magyarországról.

2026. február 24. 13:14
null

Mint ismert, a múlt heti Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen botrány alakult ki a pályán, mert Vinícius Júnior azzal vádolta meg Gianluca Prestiannit, hogy majomnak nevezte őt. A történtekkel kapcsolatban sokan állást foglaltak, többek között a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany is, aki azt állította, hogy Európában még ma is vannak olyan országok, mint például Magyarország, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Az M4 Sport ezzel kapcsolatban a Ferencváros a ghánai felmenőkkel rendelkező, Amszterdamban született játékosát, Elton Acolatsét kérdezte.

Emlékeztetőül Kompany kijelentése: „Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját.”

Kompany rossz színben tűntette fel Magyarországot
Kompany rossz színben tűntette fel Magyarországot (Fotó: Alexandra Beier/AFP)

Acolatse reakciója az M4 Sportnak:

Azt kell mondjam, amióta idejöttem, kedves fogadtatást kaptam, sosem tapasztaltam semmiféle rasszizmust itt, úgyhogy az én tapasztalatom az, hogy mindig biztonságban érezhetem magam, ahogyan a családom is. Ez egy nagyon jó hely a külföldieknek, mindenki kedves”

– jelentette ki a 30 éves futballista.


Jön a nagy meccs Magyarországon

Acolatse a Fradi hétfő esti, MTK elleni idegenbeli mérkőzésén kezdőként 78 percet töltött a pályán, a második félidőben az ő góljával lett 0–2. A Ferencváros végül 3–1-es győzelmet aratott, és így várhatja a csütörtöki, Ludogorec elleni hazai visszavágót az Európa-ligában, ahol a tét a legjobb 16-ba kerülés lesz.

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

