„Magyarország nagyon jó hely a külföldieknek” – Münchenben most már tényleg vakarhatják a fejüket

Mint ismert, a múlt heti Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen botrány alakult ki a pályán, mert Vinícius Júnior azzal vádolta meg Gianluca Prestiannit, hogy majomnak nevezte őt. A történtekkel kapcsolatban sokan állást foglaltak, többek között a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany is, aki azt állította, hogy Európában még ma is vannak olyan országok, mint például Magyarország, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Az M4 Sport ezzel kapcsolatban a Ferencváros a ghánai felmenőkkel rendelkező, Amszterdamban született játékosát, Elton Acolatsét kérdezte.

Emlékeztetőül Kompany kijelentése: „Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját.”