„Magyarországon semmilyen formában nem találkoztam rasszizmussal” – máris megcáfolták a Bayern sztáredzőjének hazánkra tett sértő vádaskodását

„Csak a butaságát bizonyította” – őrjöngenek a szurkolók a Bayern München sztáredzőjének magyarokat sértő megjegyzése miatt
Vincent Kompany a legutóbbi kijelentése után nem lett népszerűbb hazánkban.
Az Újpest légiósa, Gleofilo Vlijter még soha nem találkozott rasszizmussal Magyarországon. A Bayern München vezetedzőjének, Vincent Kompanynak a sértő vádaskodását gyorsan megcáfolták.
Mint arról beszámoltunk, a 15-szörös labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid 1–0-ra nyert a Benfica otthonában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A lisszaboni találkozó a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte, Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította a találkozót, csaknem tíz percig állt a játék. Az esetet követően sokan kommentálták a történteket, megkérdezték többek között a német Bayern München színesbőrű belga vezetőedzőjét, Vincent Kompanyt is.
A német Bayern München sztáredzője úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán – írta az NSO.
„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük.
Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre.
Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” – fogalmazott Kompany.
A magyar szurkolók kiakadtak a belga megjegyzésén, a kommentszekciók szinte felrobbantak az idézet alatt. Nem véletlenül, hiszen, akik rendszeresen járnak itthon mérkőzésekre, pontosan látják és hallják, hogy egyetlen játékost sem szokott semmilyen atrocitás érni a bőrszíne miatt.
Persze, sokkal hitelesebb, ha erről nem mi, hanem például egy Suriname-i játékos beszél, aki már tavaly nyár óta nálunk futballozik. Az Újpest légiósát, Gleofilo Vlijtert az M4 Sport riportere kérdezte meg arról a Diósgyőr ellen győzelem után, hogy mit szól Kompany szavaihoz, őt érte-e nálunk bármilyen atrocitás.
Nem, őszintén szólva, amióta Magyarországra jöttem, semmilyen formában nem találkoztam rasszizmussal.
Nagyon jól érzem itt magam, különösen Budapesten. A bőrszín egyébként sem számít, számomra egy fontos szín van, a lila.”
Szóval ennyit Kompany szavairól, akinek nem ártana utánanéznie a dolgoknak, mielőtt országokat sároz be teljesen indokolatlanul.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor