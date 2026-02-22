„Magyarországon semmilyen formában nem találkoztam rasszizmussal” – máris megcáfolták a Bayern sztáredzőjének hazánkra tett sértő vádaskodását

Mint arról beszámoltunk, a 15-szörös labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid 1–0-ra nyert a Benfica otthonában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A lisszaboni találkozó a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte, Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította a találkozót, csaknem tíz percig állt a játék. Az esetet követően sokan kommentálták a történteket, megkérdezték többek között a német Bayern München színesbőrű belga vezetőedzőjét, Vincent Kompanyt is.

A német Bayern München sztáredzője úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán – írta az NSO.