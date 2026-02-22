Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vincent Kompany Újpest rasszizmus

„Magyarországon semmilyen formában nem találkoztam rasszizmussal” – máris megcáfolták a Bayern sztáredzőjének hazánkra tett sértő vádaskodását

2026. február 22. 13:00

Az Újpest légiósa, Gleofilo Vlijter még soha nem találkozott rasszizmussal Magyarországon. A Bayern München vezetedzőjének, Vincent Kompanynak a sértő vádaskodását gyorsan megcáfolták.

2026. február 22. 13:00
null

Mint arról beszámoltunk, a 15-szörös labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid 1–0-ra nyert a Benfica otthonában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A lisszaboni találkozó a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte, Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította a találkozót, csaknem tíz percig állt a játék. Az esetet követően sokan kommentálták a történteket, megkérdezték többek között a német Bayern München színesbőrű belga vezetőedzőjét, Vincent Kompanyt is.

A német Bayern München sztáredzője úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán – írta az NSO.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük.

Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre.

Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” – fogalmazott Kompany.

Vincent Kompany
Gleofilo Vlijter nem ért egyet Vincent Kompanyval. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A magyar szurkolók kiakadtak a belga megjegyzésén, a kommentszekciók szinte felrobbantak az idézet alatt. Nem véletlenül, hiszen, akik rendszeresen járnak itthon mérkőzésekre, pontosan látják és hallják, hogy egyetlen játékost sem szokott semmilyen atrocitás érni a bőrszíne miatt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Vincent Kompany minden alapot nélkülözve sérteget

Persze, sokkal hitelesebb, ha erről nem mi, hanem például egy Suriname-i játékos beszél, aki már tavaly nyár óta nálunk futballozik. Az Újpest légiósát, Gleofilo Vlijtert az M4 Sport riportere kérdezte meg arról a Diósgyőr ellen győzelem után, hogy mit szól Kompany szavaihoz, őt érte-e nálunk bármilyen atrocitás.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem, őszintén szólva, amióta Magyarországra jöttem, semmilyen formában nem találkoztam rasszizmussal.

Nagyon jól érzem itt magam, különösen Budapesten. A bőrszín egyébként sem számít, számomra egy fontos szín van, a lila.”

Szóval ennyit Kompany szavairól, akinek nem ártana utánanéznie a dolgoknak, mielőtt országokat sároz be teljesen indokolatlanul.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angeleye
2026. február 22. 15:45
Az általónosítással, vagy kollektív bűnösség elvével egy országot és egy nemzetet gyanúsított meg. A rasszizmus mindig az emberrel lesz, a mértéke és a kifejezés módja nem mindegy. A Kompany ezzel olajat öntött a tűzre, mert azt hitte, hogy nála van bölcsek köve. De mikor térdeltek a játékosok, valahogy elfelejtett tüntetni ellene.
Válasz erre
0
1
angeleye
2026. február 22. 15:40
Kompany a szokásos felületességgel felmondta a rasszista liberálfatvát és jó eNberkedik.
Válasz erre
0
1
q-q-ri-q
2026. február 22. 15:08
Kompany híresebb, mint Gleofilo Vlijter, viszont az utóbbi legalább tudja, hol van Magyarország. Kompany nyilatkozata pont olyan, mint a FARE az EB-n, ők is ajvékoltak, csak a focisták (akkor Benzema, Pogba, Mbappe, Kante, stb...) nem hallottak rasszista rigmusokat.
Válasz erre
1
1
Tboyka
•••
2026. február 22. 15:07 Szerkesztve
Sok munka és siker kell ahhoz, hogy egy klub rengeteg ember szimpátiáját megszerezze. De elég egy rossz szó vagy mondat ahhoz, hogy ez a szimpátia elvesszen. Gondolom elég sok magyar, aki ha nem is szurkolt a bayernek, de mindig tisztelettel beszélt róla és figyelte a múltban a szerepléseit, most ellenszenvet érez az edzője szavai után. Főleg úgy, hogy egy olyan esemény után jött szóba, ahol nem is voltak se magyar sportolók, se magyar szurkolók.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!