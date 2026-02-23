„Nem tudom, mire gondolt Kompany” – korábbi magyar válogatott játékos a rasszista botrányról

Álomgóllal került hátrányba a Fradi Bulgáriában, a Groupama Arénában dől el a továbbjutás
Még semmi nincs veszve.
A lisszaboni balhé után ismét fókuszba került a rasszizmus a sportban. Sowunmi Thomas a Mandinernek elárulta, mit tapasztal napjainkban a magyar stadionokban, előfordul-e a Vinícius-ügyhöz hasonló incidens idehaza.
Továbbra is témát szolgáltat a futballvilágban a Real Madrid balhés lisszaboni mérkőzése és az arra adott különböző reakciók, kommentárok. Mint ismert, a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol klub múlt kedden 1–0-ra nyert a Benfica otthonában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első meccsén. A portugáliai találkozó a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította az összecsapást, csaknem tíz percig állt a játék.
Az esetet jelenleg is vizsgálják, de a Benfica argentin szélsője már megkapta a visszavágóra szóló eltiltását. Azt is megírtuk, hogy a német Bayern München belga sztáredzője, Vincent Kompany a napokban úgy kommentálta a történteket, hogy mondandójába még Magyarországot is belekeverte, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet...
A magyar futball több színes bőrű szereplője is megcáfolta azóta a vádakat. Az Újpest Suriname-ból származó légiósa, a tavaly nyár óta nálunk játszó Gleofilo Vlijtert a Diósgyőr elleni hazai győzelem után reagált Kompany szavaira.
Amióta Magyarországra jöttem, semmilyen formában nem találkoztam rasszizmussal. Nagyon jól érzem itt magam, különösen Budapesten. A bőrszín egyébként sem számít”
– jelentette ki Vlijter.
A Mandiner megkereste a játékosügynökként dolgozó korábbi válogatott csatárt, Sowunmi Thomast is, aki nigériai édesapa és magyar édesanya házasságából Afrikában született, de 1990-ben hazánkba költözött. Megfordult többek között
is. Pályafutása során 1999 és 2006 között 10-szer ölthette magára a magyar válogatott mezét, így első kézből vannak tapasztalatai a témában – főleg, mióta a munkájából kifolyólag folyamatosan járja a régió stadionjait.
Megmondom őszintén, nem tudom, mire gondolt Kompany a kijelentésével, erről talán őt kellene megkérdezni, mire alapozta ezt a sértést.
Talán a múltbeli tapasztalataiból indulhatott ki, mert az utóbbi időben már egyáltalán nem jellemzők a rasszista hangok Magyarországon. Úgy látom, a szankcióknak egyre nagyobb a visszatartó ereje. Játékosként még találkoztam a lelátóról érkező sértegetésekkel, de jelenleg a múlthoz képest jóval kevesebb van belőle, szinte teljesen megszűnt ez a jelenség. Minél keletebbre utazunk, annál többször találkozhatunk vele, míg nyugaton, ahol már régóta szigorúbban veszik a fellépést a rasszizmus ellen, alig érhető tetten. A szurkolóknak többet ér, hogy meccsekre járhatnak. A szövetségek mindent megtesznek annak érdekében, hogy eltüntessék a jelenséget,
az UEFA és a FIFA szankciói, illetve az MLSZ lépései is egyre eredményesebbek. Ha nem talál táptalajt a rasszizmus, idővel talán teljesen meg is szűnik”
– fogalmazott Sowunmi Thomas.
A korábbi Fradi-csatár a csütörtöki, Ludogorec elleni Európa-liga találkozóval kapcsolatban is elmondta a várakozásait. Mint ismert, a magyar bajnok egygólos hátrányból várja a hazai visszavágót.
„Hiába nézett ki jól a csapat, az ellenfél volt eredményesebb. Fontos látni, nem lehetetlen a feladat, elég 2–0-ra nyerni itthon. Akár hosszabbításban is, de tovább kell jutni! Makreckis elfutásaiban mindig benne van a veszély, legutóbb is sokszor el tudott menni a szélén, de nem mindent neki sem kell egyedül vállalnia. A hazai pálya előnye él, mert ha mi szerezzük az első gólt, onnantól nagyobb lesz a nyomás az ellenfélen. Hiszem, hogy ez a párharc simán megfordítható. Télen az összeszokottság kicsit megbomlott, tény és való, hogy nehéz Varga Barnát és Tóth Alit pótolni, de az újak is mindent megtesznek, hogy minél hamarabb beilleszkedjenek” – zárta gondolatait Sowunmi.
Ezt is ajánljuk a témában
Még semmi nincs veszve.
Az eset megosztotta a futball közegét, José Luis Chilavert, a paraguayi válogatott korábbi legendás kapusa például kikelt magából.
„Prestianni mellett állok. Vinícius az első, aki mindenkit sérteget – ott is látszik, ahogy azt kiabálja Prestianninek: »gyáva, gyáva«.
Az első sértés a majomtól... Viníciustól jött. Attól, akinek fekete a bőre.
Ha ezért megbüntetik Prestiannit, az azt jelentené, hogy az LMBT-közösség győzött. Azt jelentené, hogy a futball meleggé vált. Ez a férfiak sportja” – fogalmazott a dél-amerikai hálóőr.
Ezt is ajánljuk a témában
Folytatódik a botrány.
Ahogy említettük, megkérdezték a többiek között a német Bayern München színes bőrű belga vezetőedzőjét, Vincent Kompanyt is, aki nem értett egyet Chilaverttel.
„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük.
Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre.
Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” – fogalmazott Kompany.
A német Bayern München sztáredzője tehát úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán.
Háborogtak is eleget a mondatain a hazai fociszurkolók, erről is írtunk bővebben.
Ezt is ajánljuk a témában
Vincent Kompany a legutóbbi kijelentése után nem lett népszerűbb hazánkban.
Fotó: Pierre-Philippe Marcou/AFP