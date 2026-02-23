„Nem tudom, mire gondolt Kompany” – korábbi magyar válogatott játékos a rasszista botrányról

Továbbra is témát szolgáltat a futballvilágban a Real Madrid balhés lisszaboni mérkőzése és az arra adott különböző reakciók, kommentárok. Mint ismert, a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol klub múlt kedden 1–0-ra nyert a Benfica otthonában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első meccsén. A portugáliai találkozó a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította az összecsapást, csaknem tíz percig állt a játék.

Újabb rasszista balhé köthető Vinícius Júnior nevéhez / Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

Az esetet jelenleg is vizsgálják, de a Benfica argentin szélsője már megkapta a visszavágóra szóló eltiltását. Azt is megírtuk, hogy a német Bayern München belga sztáredzője, Vincent Kompany a napokban úgy kommentálta a történteket, hogy mondandójába még Magyarországot is belekeverte, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet...