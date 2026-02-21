Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
real madrid vinícius bayern münchen vincent kompany rasszizmus

Miközben a német sztárcsapat edzője Magyarországot sértegeti, a korábbi válogatott játékos nyíltan lemajmozta Vinícius Juniort

2026. február 21. 16:30

Folytatódik a botrány.

2026. február 21. 16:30
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Real Madrid kedden Vinícius Junior gyönyörű góljával nyert 1–0-ra a Benfica vendégeként a Bajnokok Ligájában, a találkozó ugyanakkor nemcsak a találatról maradt emlékezetes, hanem az azt követően kitört balhéról. A játék közel negyedórára félbeszakadt, a madridi játékosok állítása szerint az ünneplő dél-amerikai támadót rasszista jelzőkkel szidalmazta a száját eltakaró Gianluca Prestianni. Mint ismert, az incidens kapcsán felszólalt a Bayern München belga vezetőedzője, Vincent Kompany is, aki nyilatkozatában Magyarországot rossz példaként említette meg.

„Az apám is fekete volt az 1960-as években, akkoriban az egyetlen lehetőségük az volt, hogy csendben maradjanak, ne mondjanak semmit, felülemelkedjenek a helyzeten, tízszer jobbak legyenek, és egy kis elismerést kapjanak, amikor az emberek azt mondják róluk: »Igazából ő tényleg jó.« Valószínű, hogy ilyen élete volt Eusébiónak, így ma (helytelen) a nevét felhasználni arra, hogy véleményt nyilvánítsunk Viníciusról, aki végre olyan helyzetben van, hogy beszélhet erről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

„Sok játékos van különböző bajnokságokban, még Európában is, akiknek nincsen hangjuk. 

Vannak játékosok Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában, ahol ha történik velük valami, és feketék, akkor esélyük sincs semmiféle támogatásra.

Vinícius legalább olyan helyzetben van, hogy megragadhatja ezt a pillanatot és tiltakozhat” – mondta a nagy port kavart ügyben Kompany. 

Ezt is ajánljuk a témában

Közben José Luis Chilavert, a paraguayi válogatott korábbi kapusa is megszólalt, így nyilatkozott:

„Prestianni mellett állok. Vinícius az első, aki mindenkit sérteget – ott is látszik, ahogy azt kiabálja Prestianninek: »gyáva, gyáva«. 

Az első sértés a majomtól... Viníciustól jött. Attól, akinek fekete a bőre.

Ha ezért megbüntetik Prestiannit, az azt jelentené, hogy az LMBT-közösség győzött. Azt jelentené, hogy a futball meleggé vált. Ez a férfiak sportja.”

Ezt is ajánljuk a témában

Kompany teljes monológja (3.58-tól az ominózus rész)

Nyitókép: Zed Jameson / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. február 21. 18:00
De b+ mióta rasszista POR ? A POR az félig BRA. A vilag legnagyobb jatekosa is feka volt, na....Edson Arantes do Nascimento. Ami igaz, az igaz...⚽️🥇
Válasz erre
0
0
eljolesz
2026. február 21. 17:49
Ha valóban volt majmozás, azért inkább az állatvédők tiltakozhatnának, hogy több méltóságot a majmoknak!
Válasz erre
2
0
magyar-850
2026. február 21. 17:30
Chilavert a király 😀 🐒
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 21. 17:04
Ez nevezte nagy tettnek, hogy a belgák visszaadták Lumumba aranyfogát .És a dragkvíneket művészeknek tekinti, mert festik magukat. Tehát nyugati mércével mérve nagy látókörű.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!