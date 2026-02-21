Miközben a német sztárcsapat edzője Magyarországot sértegeti, a korábbi válogatott játékos nyíltan lemajmozta Vinícius Juniort

„Csak a butaságát bizonyította” – őrjöngenek a szurkolók a Bayern München sztáredzőjének magyarokat sértő megjegyzése miatt
Vincent Kompany a legutóbbi kijelentése után nem lett népszerűbb hazánkban.
Folytatódik a botrány.
Ahogy arról beszámoltunk, a Real Madrid kedden Vinícius Junior gyönyörű góljával nyert 1–0-ra a Benfica vendégeként a Bajnokok Ligájában, a találkozó ugyanakkor nemcsak a találatról maradt emlékezetes, hanem az azt követően kitört balhéról. A játék közel negyedórára félbeszakadt, a madridi játékosok állítása szerint az ünneplő dél-amerikai támadót rasszista jelzőkkel szidalmazta a száját eltakaró Gianluca Prestianni. Mint ismert, az incidens kapcsán felszólalt a Bayern München belga vezetőedzője, Vincent Kompany is, aki nyilatkozatában Magyarországot rossz példaként említette meg.
„Az apám is fekete volt az 1960-as években, akkoriban az egyetlen lehetőségük az volt, hogy csendben maradjanak, ne mondjanak semmit, felülemelkedjenek a helyzeten, tízszer jobbak legyenek, és egy kis elismerést kapjanak, amikor az emberek azt mondják róluk: »Igazából ő tényleg jó.« Valószínű, hogy ilyen élete volt Eusébiónak, így ma (helytelen) a nevét felhasználni arra, hogy véleményt nyilvánítsunk Viníciusról, aki végre olyan helyzetben van, hogy beszélhet erről.
„Sok játékos van különböző bajnokságokban, még Európában is, akiknek nincsen hangjuk.
Vannak játékosok Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában, ahol ha történik velük valami, és feketék, akkor esélyük sincs semmiféle támogatásra.
Vinícius legalább olyan helyzetben van, hogy megragadhatja ezt a pillanatot és tiltakozhat” – mondta a nagy port kavart ügyben Kompany.
Közben José Luis Chilavert, a paraguayi válogatott korábbi kapusa is megszólalt, így nyilatkozott:
„Prestianni mellett állok. Vinícius az első, aki mindenkit sérteget – ott is látszik, ahogy azt kiabálja Prestianninek: »gyáva, gyáva«.
Az első sértés a majomtól... Viníciustól jött. Attól, akinek fekete a bőre.
Ha ezért megbüntetik Prestiannit, az azt jelentené, hogy az LMBT-közösség győzött. Azt jelentené, hogy a futball meleggé vált. Ez a férfiak sportja.”
„Te egy k.rva rasszista vagy!”
Kompany teljes monológja (3.58-tól az ominózus rész)
Nyitókép: Zed Jameson / ANADOLU / Anadolu via AFP