Miközben a német sztárcsapat edzője Magyarországot sértegeti, a korábbi válogatott játékos nyíltan lemajmozta Vinícius Juniort

Ahogy arról beszámoltunk, a Real Madrid kedden Vinícius Junior gyönyörű góljával nyert 1–0-ra a Benfica vendégeként a Bajnokok Ligájában, a találkozó ugyanakkor nemcsak a találatról maradt emlékezetes, hanem az azt követően kitört balhéról. A játék közel negyedórára félbeszakadt, a madridi játékosok állítása szerint az ünneplő dél-amerikai támadót rasszista jelzőkkel szidalmazta a száját eltakaró Gianluca Prestianni. Mint ismert, az incidens kapcsán felszólalt a Bayern München belga vezetőedzője, Vincent Kompany is, aki nyilatkozatában Magyarországot rossz példaként említette meg.

„Az apám is fekete volt az 1960-as években, akkoriban az egyetlen lehetőségük az volt, hogy csendben maradjanak, ne mondjanak semmit, felülemelkedjenek a helyzeten, tízszer jobbak legyenek, és egy kis elismerést kapjanak, amikor az emberek azt mondják róluk: »Igazából ő tényleg jó.« Valószínű, hogy ilyen élete volt Eusébiónak, így ma (helytelen) a nevét felhasználni arra, hogy véleményt nyilvánítsunk Viníciusról, aki végre olyan helyzetben van, hogy beszélhet erről.