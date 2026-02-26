Ft
Vinícius Junior európa liga Ludogorec Ferencváros rasszizmus FTC

„Örökös eltiltással kellene büntetni” – a Fradi brazilja a rasszizmusról, amit ő maga sosem tapasztalt errefelé

2026. február 26. 13:00

Júlio Romao honfitársa, Vinícius Junior mellé állt a Real-sztár körül fellángoló vitában. A Fradi középpályása ugyanakkor hangsúlyozta, magyarországi karrierje során még soha semmilyen rasszista atrocitás nem érte.

2026. február 26. 13:00
null

Exkluzív interjút adott a 365Scores weboldalnak a Ferencváros játékosa, Júlio Romao. A Fradi brazil középpályását több aktuális témáról is megkérdezték, így az Európa Liga-menetelésről, az MLSZ által hozott magyarszabályról, valamint a honfitársa, a Real Madridban játszó Vinícius Junior körül kipattant rasszista botrányról is. Romao utóbbi cselekedettel kapcsolatban zéró toleranciát és örökös eltiltást sürget, ugyanakkor sietett leszögezni, ő nálunk még nem tapasztalt hasonló hátrányos megkülönböztetést.

ROMAO, Júlio Fradi
A Fradi brazil légiósa, Julio Romao a magyar lelátókon és pályákon sosem tapasztalt rasszista jellegű incidenst (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Történelmet írna a Fradival, helyre tette Kompanyt

Romao azzal kezdte, hogy az egész csapat, valamennyi ferencvárosi játékos szeme előtt a történelmi cél lebeg, hogy a klub fennállása során először bejusson az Európa Liga legjobb 16 csapata közé – ezt csütörtök este a Ludogorec elleni győzelemmel pipálhatnák ki a zöld-fehérek. Arra a felvetésre, hogy 

ebben az esetben valamelyik portugál topklubbal, a Portóval vagy a Bragával találkoznának a nyolcaddöntőben,

diplomatikusan csak úgy felelt, hogy természetesen ezek a csapatok már más kávéház, hiszen európai szinten is állandó tényezők, de egyelőre csak a Ludogorecre koncentrálnak, és kizárólag továbbjutás esetén tekintenek majd előre, a portugál gigászokra. 

Ami a Vinícius-féle ügyet illeti, Romao leszögezte, eddigi európai állomáshelyein, így Portugáliában, Bulgáriában és 

Magyarországon sem tapasztalt soha rasszista jellegű megkülönböztetést, vagyis újabb játékos cáfolta meg az itteni viszonyokkal láthatóan erős tévedésben lévő Vincent Kompanyt. 

Hozzátette ugyanakkor, noha nem vele történt, ő is látott már olyat, mint Vinícius esete, vagyis hogy egy játékos a száját eltakarva tett sértő megjegyzéseket színesbőrű riválisára, mint ahogyan állítólag a benficás Gianluca Prestianni tette a Real brazil sztárjával a Bajnokok Ligájában. Romao szerint az ilyen esetekben zéró toleranciát és sokkal szigorúbb büntetéseket, akár örökös eltiltást kellene alkalmazni elrettentés gyanánt. 

Ha azt látnánk, hogy egy rasszista cselekedetet elkövető szurkoló utána soha többé nem tehetné be a lábát a stadionba, akkor szerintem valószínűtlen, hogy bárki más megkockáztatná az ilyesmit. Vagy ha egy rasszista játékost, mondjuk, egy évre eltiltanának. Ehhez hasonló súlyos büntetésekre lenne szükség”

– fejtette ki a Fradi 27 éves légiósa. Romao ezt követően az MLSZ idén debütáló, rengeteg vitát kiváltó magyarszabályáról is elmondta véleményét: a brazil játékos társaihoz és a klubvezetéshez hasonlóan amondó, noha a szabályozás megnehezítette a Fradi dolgát, így is ott vannak a bajnoki győzelemért folyó harcban, és hisz benne, hogy a végén meg is tudják védeni címüket. 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

* * * 

