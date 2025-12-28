Újabb pofont kapott a Varga Judit és Magyar Péter csörtében Szily Nóra

Varga Judit és Magyar Péter esete kapcsán Mandula Viktor újságíró újabb posztban szúrt oda Szily Nórának vasárnap a Magyar Péterrel készített „PR-interjúja” miatt. Mint írta, „respect Jakupcsek Gabriellának, aki idén áprilisban inkább lemondta a részvételét a »Családapák, akik támogatták feleségük karrierépítését« nevű konferencián, miután megtudta, hogy azon orwelli módon a családterrorizáló Magyar Péter is részt vett volna”.

Mandula Viktor nem kímélte sem Szily Nórát, sem Mérő Verát, sem pedig Péterfy-Novák Évát a Varga Judit és Magyar Péter csörtében. Fotó: Mandula Viktor Facebook-oldala

Majd azzal folytatta, hogy „szégyen Szily Nórára nézve, hogy miután szembesült vele, hogy a szörnyetegmosdató tevékenységével milyen reakciót váltott ki Varga Juditból,