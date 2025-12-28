Ft
12. 28.
vasárnap
magyar péter varga judit szily nóra mérő vera mandula viktor Péterfy-Novák Éva áldozat

Újabb pofont kapott a Varga Judit és Magyar Péter csörtében Szily Nóra

2025. december 28. 10:31

„Egy áldozat ne hallgasson! Akkor sem, ha a Lakatos Márk nevű barátodnak az áldozata. Sajnálom, de 15 év után ezzel írtad le magad nálam” – fogalmazott Mandula Viktor.

2025. december 28. 10:31
Varga Judit és Magyar Péter esete kapcsán Mandula Viktor újságíró újabb posztban szúrt oda Szily Nórának vasárnap a Magyar Péterrel készített „PR-interjúja” miatt. Mint írta, „respect Jakupcsek Gabriellának, aki idén áprilisban inkább lemondta a részvételét a »Családapák, akik támogatták feleségük karrierépítését« nevű konferencián, miután megtudta, hogy azon orwelli módon a családterrorizáló Magyar Péter is részt vett volna”.

Mandula Viktor nem kímélte sem Szily Nórát, sem Mérő Verát, sem pedi Péterfy-Novák Évát a Varga Judit és Magyar Péter csörtében
Fotó: Mandula Viktor Facebook-oldala

Majd azzal folytatta, hogy „szégyen Szily Nórára nézve, hogy miután szembesült vele, hogy a szörnyetegmosdató tevékenységével milyen reakciót váltott ki Varga Juditból, 

még ő akarta bekussoltatni az áldozatot, mondván »miért nem hallgat?«”

Mandula ezután leszögezte: „nem, Nóra. Egy áldozat se hallgasson! Akkor sem, ha ellenzéki és akkor sem, ha neked nem tetsző fideszes. És akkor sem, ha a Lakatos Márk nevű barátodnak az áldozata. Sajnálom, de 15 év után ezzel írtad le magad nálam”

Azonban nemcsak Szily Nórával szemben fogalmazott meg éles kritikát az újságíró. A bejegyzésben kitért arra is, hogy „az már csak a szar a tortán, hogy Mérő Vera (»feminista« »jogvédő«) és Péterfy-Novák Éva (korábban az SZDSZ miskolci elnöke, újabban író) egyetértően, a gyönyörtől elalélva osztották meg Szily Nóra posztját, amelyben Szily a bántalmazás áldozatát utasítja rendre és szólítja fel kussolásra”

Mandula Viktor bejegyzését azzal zárta, hogy az említett, nyíltan kormánykritikus hölgyektől nem is várt mást. „Ők tényleg a legalja, a legotrombább karikatúrái mindennek, amit feminizmusnak és jogvédelemnek hívnak. Ha a képmutatás fokozná a tejelválasztást, őket naponta négyszer kellene fejni” – zárta bejegyzését. 

Nyitókép: Szily Nóra Facebook-oldala

 

