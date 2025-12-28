Újabb pofont kapott a Varga Judit és Magyar Péter csörtében Szily Nóra

Mérő Vera és Péterfy-Novák Éva is megkapta a magáét a Varga Judit és Magyar Péter-sagában
Azonban nemcsak Szily Nórával szemben fogalmazott meg éles kritikát az újságíró. A bejegyzésben kitért arra is, hogy „az már csak a szar a tortán, hogy Mérő Vera (»feminista« »jogvédő«) és Péterfy-Novák Éva (korábban az SZDSZ miskolci elnöke, újabban író) egyetértően, a gyönyörtől elalélva osztották meg Szily Nóra posztját, amelyben Szily a bántalmazás áldozatát utasítja rendre és szólítja fel kussolásra”.
Mandula Viktor bejegyzését azzal zárta, hogy az említett, nyíltan kormánykritikus hölgyektől nem is várt mást. „Ők tényleg a legalja, a legotrombább karikatúrái mindennek, amit feminizmusnak és jogvédelemnek hívnak. Ha a képmutatás fokozná a tejelválasztást, őket naponta négyszer kellene fejni” – zárta bejegyzését.
Nyitókép: Szily Nóra Facebook-oldala