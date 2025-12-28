Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lázár jános magyarország ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor elárulta: ezért nem mindegy, hogy Ukrajna összeomlik-e, vagy sem (VIDEÓ)

2025. december 28. 17:05

Találó hasonlattal élt a miniszterelnök, amikor keleti szomszédunkról kérdezték.

2025. december 28. 17:05
null

A szegedi évzáró háborúellenes gyűlésen tartott Lázárinfón feltették Orbán Viktor miniszterelnöknek a kérdést: mennyire érdeke Magyarországnak Ukrajna összeomlása?

Lázár János rövid Facebook-videójában hallható a kormányfő világos válasza: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Határozottan azt kell mondanom, hogy Ukrajna összeomlása nagy baj lenne Magyarország számára”

– szögezte le Orbán Viktor. „Magyarországnak nemcsak, hogy nem érdeke Ukrajna összeomlása, hanem sokat meg kell tennünk azért, hogy ez ne következzen be.”

Orbán Viktor szerint „ezt a vidéki ember pontosan érti – meg az ingatlanspekuláns is –, hogy a te telked értékét nemcsak az befolyásolja, hogy milyen a telked, hanem, hogy milyen a szomszédod, az (a telek) milyen állapotban van és ki lakik ott. Az nem mindegy! És ez így van az országokkal is” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. december 28. 18:14
"Készültem számokkal." Hát ez nagyon nem derült ki a videóból. Egyetlen szám sem hangzott el.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 28. 18:12
"„ezt a vidéki ember pontosan érti – meg az ingatlanspekuláns is –, hogy a te telked értékét nemcsak az befolyásolja, hogy milyen a telked, hanem, hogy milyen a szomszédod, az (a telek) milyen állapotban van és ki lakik ott. Az nem mindegy! És ez így van az országokkal is” – hangsúlyozta a miniszterelnök." Ukrajna lenne a Magyarország értékét növelő szomszéd? Ez a dagadt teljesen hülye? Lengyelország lenne az értéknövelő szomszéd. De Oroszország is sokkal jobb szomszéd lenne, mert akkor biztosítva lenne Magyarország energiaellátása. Egy kockázattal kevesebb. Az egész világnak jobb volt és jobb lesz Ukrajna nélkül. Még az ukránoknak is.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 28. 18:05
Nem mindegy hogy lesz olaj meg gáz vagy sem. Nem mindegy, hogy Kárpátalja hazatér vagy sem. De ez ezt a szemita miniszterelnököt nem érdekeli. Magyarország és az egész világ jól, sőt jobban elvolt Ukrajna nélkül 1991-ig. És jól sőt jobban el is lesz Ukrajna nélkül. Még az ukránoknak is jobb lenne. Sőt nekik pláne jobb! Ukrajna a szemitáknak kell, zsidó vezeti.
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. december 28. 17:59
Muszkafaszszopók, erre varjatok gombot! "Mezei" NERtársak meg érezzék magukat szembeköpve!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!