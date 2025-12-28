Orbán Viktor elárulta: ezért nem mindegy, hogy Ukrajna összeomlik-e, vagy sem (VIDEÓ)

Határozottan azt kell mondanom, hogy Ukrajna összeomlása nagy baj lenne Magyarország számára”

– szögezte le Orbán Viktor. „Magyarországnak nemcsak, hogy nem érdeke Ukrajna összeomlása, hanem sokat meg kell tennünk azért, hogy ez ne következzen be.”

Orbán Viktor szerint „ezt a vidéki ember pontosan érti – meg az ingatlanspekuláns is –, hogy a te telked értékét nemcsak az befolyásolja, hogy milyen a telked, hanem, hogy milyen a szomszédod, az (a telek) milyen állapotban van és ki lakik ott. Az nem mindegy! És ez így van az országokkal is” – hangsúlyozta a miniszterelnök.