Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij titkosszolgálati horváth józsef pócza istván ukrajna

Zelenszkij zsarol: Ukrajna minket is magával rántana – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. február 26. 19:13

Fegyverként használják a Barátság kőolajvezetéket Magyarország ellen. Kijev nem ismer határokat: miközben Zelenszkij egész Európát egy pusztító háborúba rántaná magával, hazánkat nyílt zsarolással próbálja térdre kényszeríteni.

2026. február 26. 19:13
null

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Le fogják rombolni Európát
  • A titkosszolgálatok világában nincsen barát és nincsen ellenség
  • Évekkel ezelőtt megindultak a titkosszolgálati hadműveletek

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. február 26. 20:41
Holland professzor szerint meg kell állitani ukrajnát mert olyan hatalmat akar mint ah ISIS.Ukrajna nem ismer semmi gátat szobrogat dönt nyelveket tilt be,agressziven viszi a lakoss!got a hábotúba szomszéd országokat támad.Erószakosan fegyvert pénzt követel.Veszélyes europára de az unio vezetöi nem ismerik fel. Lassan késö lesz.
Válasz erre
0
0
lapado
•••
2026. február 26. 20:19 Szerkesztve
Ez egy veszett kutya, aki a vesztét érzi.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. február 26. 19:42
Az usát az 1929-es világgazdasági válságból , a világháborús konjunktúra húzta ki . Most annál is nagyobb szarban van a dollár , font, euró . Tehát Európa harcoltatása a ruszkikkal , egy történelmi szükségszerűség . Ezért vannak , viszonylag , olyan sokan , akik a TSsz pártra szavaznak . Mert a dípsztét mindenképpen kibulizza a nagyobb háborút . A kesztyűbáb politikusuk ezért hiszik azt , hogy biztos a helyzetük .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. február 26. 19:34
Handpuppe = kesztyűbáb .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!